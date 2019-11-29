Чебурашка по франшизе, Бесогон (тм), Мисс Гитлер в Италии // Галопом по Европам #122
В этом выпуске:
- Несостоявшееся подорожание водительских справок ударило по популярности Медведева и Путина;
- Общество с ограниченной ответственностью “Бесогон” судится с Роспатентом;
- Союзмультфильму удается монетизировать всеми любимых героев. Госпредприятие в сотрудничестве со Сбербанком планирует строить детские развлекательные парки в торговых центрах;
- ВЦИОМ выяснил, что 67 процентов граждан страны считают себя православными;
- 70 триллионов в обмен на уважение. Миллиардеры из домашнего списка Форбс готовы вложить такую сумму в инвестпроекты на территории России, при условии что их перестанут кошмарить;
- Америка готовится выйти из договора по открытому небу уже в январе следующего года;
- Глобальный экономический кризис продолжается;
- Украинский Нафтогаз пытается арестовать активы Газпрома в Латвии;
- В Италии раскрыта сеть ультраправых. Задержаны 19 подозреваемых, которые планировали создать Итальянскую национал-социалистическую рабочую партию;
- Британские правые в шаге от крупнейшей победы со времен Тэтчер;
- 40 протестующих убито полицией в Багдаде, где продолжаются столкновения демонстрантов с властями.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам