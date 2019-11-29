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Аномальная активность

18:29. 29 ноября 2019 279 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Зашел в Твиттер посмотреть, появилась ли информация о задержанной в Севастополе украинской шпионке.
Информации не обнаружилось, зато по тэгу ФСБ сегодня как прорвало:

1. Сотрудниками Управления «М» ФСБ России задержана заместитель начальника Отдела собственной безопасности Управления на транспорте (УТ) МВД России по Центральному федеральному округу Нина Сальникова.
2. Оперативники ФСБ задержали двух полицейских в Брянской области.
3. Сотрудники ФСБ не пустили в Петербург по электронным визам 1,4 тыс. иностранцев.
4. Сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую.
5. Силовики ФСБ проводят обыски в Фонде капитального ремонта Санкт-Петербурга.
6. Сотрудники ФСБ изъяли у банды контрабандистов 80 килограммов импортного пороха.
7. Россиянин захотел продать военные секреты за рубеж и попался ФСБ.
8. ФСБ пришла с обыском в рыбный порт Мурманска. Предприятие подозревают в уклонении от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности.
9. В Россию не пустили французского социолога и запретили ей въезд на 10 лет. В ФСБ женщину назвали «угрозой национальной безопасности».
10.ФСБ поймала экс-главу Кирова на взятке в 7,8 млр рублей: СК выложил видео.
11.«Причастны к серии убийств в Москве и Дагестане»: ФСБ, МВД и СК задержали участников преступной группы «Шараповские» (есть даже видео ликвидации https://youtu.be/dWr95307i5w)
12. Более 980 килограммов рыбы перевозили под видом научного оборудования — ее тщательно упаковали в пленку и поместили в специальные ящики для транспортировки. ФСБ проводит проверку.
13. ФСБ нагрянула в центр по обращению с медотходами в Ростове после задержания министра.
14. Амурская ФСБ преследует 77-летнего верующего: Его направили на медицинское обследование.
15. ФСБ изъяла «паленого» спиртного на 1,6 миллиона рублей в Калуге.
16. ФСБ возбудило дело против руководства бюро медэкспертизы Калмыкии.
17. Агент ФСБ продававший места в списках Самопомощи продолжает обогащаться в Украине.
18. ФСБ поймала главу ФНС Архангельской области на взятке.
19. Настоящая наркомафия: сотрудники ФСБ провели крупное задержание в Самарской области.
20. Командир взвода Росгвардии открыл интернет-магазин наркотиков Необычным стартапом г-на Шатохина заинтересовались сотрудники ФСБ, и во всю ширь развернуться не дали
21. Депутаты Заксобрания Пермского края попросили прокуратуру проверить законность действий ФСБ. В ноябре сотрудники УФСБ по Пермскому краю провели обыски в краевом парламенте и изъяли некоторую технику.

И так далее.

Это просто новости за несколько часов в ленте Твиттера. Первый раз вижу такое обилие новостей на тему ФСБ за столь сжатый промежуток времени.
Что происходит то?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5462224.html

Метки: коррупция, криминал, СМИ, спецслужбы, фсб, юмор

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