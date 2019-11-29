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“А может, расстрельную команду послать?”

10:44. 29 ноября 2019 116 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв жёстко высказался о чиновниках, которые в одном регионе позволяют устанавливать ель за 18 млн рублей, а в другом попросту плюют на нужды подтопленцев, которые ютятся в морозы в затопленных домах. По его словам, ситуация с забывшим о народе чиновничеством близка к тому, что пора расстрельную команду посылать.

Источник: https://yandex.ru/turbo?text=httpstsargrad.tvnewsa-mozhet-rasstrelnuju-komandu-poslat-politolog-ne-vyderzhal-uznav-o-ele-za-18-mln-i-zamerzajushhih-v-tulune_228039&promo=navbar&utm_referrer=httpszen.yandex.com

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