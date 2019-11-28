Главная » Новости Украины и Новороссии, Политика, Творчество

Жизнь – боль

00:57. 28 ноября 2019 137 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


На Украине предсказуемо разразилась истерика ввиду решения американской корпорации Apple признавать Крым российским на территории России.

«Позвольте мне объяснить вашей терминологией, Apple. Представьте, как вы кричите, что ваши замыслы и идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, но в то же время какому-то невежде плевать на вашу боль. Вот что чувствуется, когда вы называете Крым российской землёй» (с) министр иностранных дел Украины Пристайко

О да, мы в Крыму хорошо знаем про "годы работы" на полуострове и замыслы Украины на его счет. Собственно, именно замыслы фашистов пришедших к власти после государственного переворота 2014 года и привели к возвращению Крыма назад в Россию.

Ох уж этот невежественный Apple. Прости их Стив, они все про…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5458333.html

Метки: apple, идиоты, крым, пристайко, Украина, юмор

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Наука не хочет знать. Часть 5 [Как появилась Жизнь на Земле?]
... в клетку)… Более или менее точно определить понятие «жизнь» можно только...Реди подошёл к проблеме возникновения жизни более строго и подверг сомнению теорию..., без чего возникновение органической жизни невозможно. Более длительные планетарные сутки (больше...
Европейничанье - болезнь русской жизни (соч. 1869 г.)
... ненавидел же самые начала русской жизни - самую жизнь эту, как с ее..., сохранили свою самостоятельность.Образ жизни восточных народов требует большого количества...Если бы сходство в образе жизни более соединяло якобы аристократическую партию "Вести...
5 самых известных экспериментов над собственной жизнью
...еще один шанс прожить жизнь более интересно и полно, ...Более того, она стала известна, и теперь консультации и лекции о жизни... и выбрала такой стиль жизни. Его девиз — простота... более сфокусированным, спокойным. Однако через несколько месяцев такой жизни ...
Боль в области поясницы
...назначить максимально действенное лечение боли в пояснице. Боль может иметь разный ...боль практически в восьмидесяти процентах случаев не является большой угрозой для жизни...этого периода вела малоактивный образ жизни. Боли в большом количестве случаев ...
Из жизни самолетов. Часть 2
Из жизни самолетов. Часть 1Ту-114 «Россия» (... дальнемагистральных перевозок прочно занял гораздо более современный Ил-62.Списали самолёты...
ВТОРАЯ УПРЕЖДАЮЩАЯ СТРАТЕГИЯ: «Как придать России облик будущего в новом Мировом порядке»
... его воплощения в жизнь более ценная, значительно устойчивая...Что делать», – более не актуальны, жизнь начала диктовать проблемные... каждого Цивилизационного образа жизни, непрогнозируемого тяжестью его... более важного, совершеннее развитого (не за одну жизнь)...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)