Жизнь – боль
00:57. 28 ноября 2019 137 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
На Украине предсказуемо разразилась истерика ввиду решения американской корпорации Apple признавать Крым российским на территории России.
«Позвольте мне объяснить вашей терминологией, Apple. Представьте, как вы кричите, что ваши замыслы и идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, но в то же время какому-то невежде плевать на вашу боль. Вот что чувствуется, когда вы называете Крым российской землёй» (с) министр иностранных дел Украины Пристайко
О да, мы в Крыму хорошо знаем про "годы работы" на полуострове и замыслы Украины на его счет. Собственно, именно замыслы фашистов пришедших к власти после государственного переворота 2014 года и привели к возвращению Крыма назад в Россию.
Ох уж этот невежественный Apple. Прости их Стив, они все про…
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5458333.html