Жизнь – боль

На Украине предсказуемо разразилась истерика ввиду решения американской корпорации Apple признавать Крым российским на территории России.О да, мы в Крыму хорошо знаем про "годы работы" на полуострове и замыслы Украины на его счет. Собственно, именно замыслы фашистов пришедших к власти после государственного переворота 2014 года и привели к возвращению Крыма назад в Россию.Ох уж этот невежественный Apple. Прости их Стив, они все про…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5458333.html