Запад против царской России

Создаваемую веками российскую державу Запад пытался уничтожить со времени начала её создания и не отказался от своих намерений по настоящее время . Нашу Русь, Россию всё время пытались поработить и уничтожить. «С 1228 по 1462 годы (период формирования русского народа), то есть с начала ХIII века до середины ХV века, или за 234 года, Русь отбила 160 нашествий, каждое из которых представляло собой крупную войну по европейским меркам. Почти по 80 войн в столетие, война в каждые 1,5 года! В ХVI веке Русь воевала 43 года! В этом же веке, в 1571 году, она подверглась набегу крымских татар: их хан Давлет Гирей дотла сжёг Москву. Погибло, по данным русских летописей, до 800 тысяч человек. Трупы не было сил хоронить – сбрасывали в Москву-реку. «Москва-река мёртвых не пронесла» – так гласит летопись. Ни одна европейская река, да и не одна западноевропейская столица такого не знавали! В ХVII веке Россия воевала 48 лет! В ХVIII – 56 лет! И все войны имели цель: со стороны противников России – уничтожение или порабощение её; со стороны России – защита, выживание.



Ни такого количества войн, ни целей защиты, а тем более выживания ни одно западноевропейское государство не имело» [50, С. 96].



И Россия выжила, защитила себя и от «дикого» Востока и от «цивилизованного» Запада. Даже вся Европа под предводительством Наполеона Бонапарта, напавшая на Россию в 1812 году, не смогла нас поработить.

Как видно, стремление поработить и уничтожить Россию веками являлось основополагающим во внешней политике западных стран. Не изменил Запад свою политику и в настоящее время.



Для порабощения и уничтожения России Германия в 1914 году начала Первую мировую войну. Благодаря стараниям западных спецслужб, дипломатов и политиков Россия оказалась в союзе со своим извечным геополитическим врагом Англией с Францией в придачу, а Германия превратилась во врага России. Вероятно, Англия и США толкали Германию на войну с Россией.



Историкам ещё предстоит разобраться с ролью США и Англии в развязывании Первой мировой войны, и они разберутся, если, конечно, к тому времени в России не сожгут оставшиеся библиотеки с первоисточниками, как две из них сожгли – одну в Ленинграде и одну в Москве.

Германия в союзе с Австро-Венгрией не могла выиграть эту войну, потому что без объединённой под руководством Германии Европы сил было явно недостаточно для победы над одной Россией и тем более недостаточно для победы над Россией, Францией и Англией. Но немцы начали войну.

Под прямым давлением Германии Австро-Венгрия 15 (28) июля объявила Сербии войну. 19 июля (1 августа) Германия объявила войну России, 21 июля (3 августа) Франции. 22 июля (4 августа) Англия объявила войну Германии. Началась Первая мировая война 1914-1918 годов.



Вступая в войну, Германия рассчитывала молниеносно, ударом через Бельгию и Северную Францию, разгромить Францию, а затем обрушиться на Россию и выиграть войну.

Но русская армия не допустила разгрома Франции. С 17 августа по 15 сентября 1914 года первая и вторая русские армии Северо-Западного фронта вели наступательные операции в Восточной Пруссии. Германские войска потерпели поражение во Франции в Марнском сражении 1914 года, потому что в связи с наступлением русских армий немцы вынуждены были перебросить часть войск с Западно-Европейского фронта на Восточный фронт.



Русские армии были остановлены. Война приняла затяжной характер.

Но и после этого наша армия ещё не раз била австрийцев и немцев. В августе-сентябре 1914 года русские войска разгромили австро-венгерские армии и овладели большей частью Галиции (северные отроги Карпат и прилегающей низменности).



В октябре осуществили наступательные операции в Польше (Варшавско-Ивангородская операция), продвинувшись на Запад на 120 километров. Но в целом мы потерпели поражение и отступили, оставив Галицию, Польшу, часть Прибалтики (Польша и Прибалтика в то время входили в состав Российской империи).

Второй раз Россия помогла Франции устоять против Германских войск в районе Вердена в 1916 году, начав успешное наступление в Галиции.

На стороне Германии в 1914 году воевали Турция и Болгария. Италия сначала была с Германией, а затем перешла к Антанте. Турецкая армия в декабре 1914 года и январе 1915 года потерпела поражение от русских войск в Закавказье. Возможно, поэтому даже в 1942 году, когда немецкие войска стояли под Сталинградом и захватили часть Северного Кавказа, Турция так и не решилась вступить в войну с Советским Союзом.

Во время Первой мировой войны степень предательства интересов России не знала границ. Когда наши войска прорвали оборону немцев и двинулись на Берлин, враги России за границей и пятая колонна внутри страны лихорадочно искали средство, способное остановить продвижение русской армии. Искали и нашли.



В армию почти прекратили поставки снарядов, и ни русский царь Николай II, ни преданные России государственные служащие и военачальники ничего не могли изменить. Наши армии были остановлены, много солдат и офицеров авангардной части армии попали в плен и были обречены в немецком плену на невыносимые для человека страдания.



Герои приняли страшные муки от изощрённой в глумлении над человеком европейской цивилизации.

В войне 1914 года немцы уничтожали другие народы и гибли сами, не достигнув ни одной из поставленных целей. Втянув мир в войну, в результате которой погибло 10 миллионов человек, были ранены и контужены более 20 миллионов человек, немцы оказались битыми и воспринимались миром, как воинственная, жестокая и недоразвитая нация.

Но поджигателем войны являлись те самые Западные силы, получавшие от войн огромные денежные прибыли. Эти силы стремились ослабить Германию и уничтожить Россию.



Из западных стран ослаблять Россию и Германию было выгодно США, которые стремились к господству над Европой и, конечно, Англии – верном союзнике США.



Германия не захватила ни Франции, ни России, но уже который раз, защищая свою землю, гибли на войне русские и другие народы нашей многострадальной и великой родины. Первая мировая война ускорила возникновение в России в 1917 году революционной ситуации.

Начавшиеся не без участия дипломатов, спецслужб и банкиров США войны Японии в 1904 году и Германии в 1914 году с Россией толкали нашу страну к революции.



Остаётся загадкой, почему Германия в 1914 году решила, что сможет одна разгромить Россию и Францию.



Даже не специалисту было понятно, что сил для осуществления такого плана у Германии явно недостаточно. Сравнение с 1812 и 1941 годами войны 1914 года неуместно, так как Наполеон и Гитлер бросили на Россию и СССР соответственно армии объединённой ими Европы и обеспечивали эти армии страны Европы с населением, почти вдвое превышавшим количество населения в первом случае Российской Империи, а во втором – СССР.

Ясно, что Первая мировая война ускорила возникновение в России революционной ситуации.



Но революционная ситуация, конечно, возникла не только по причине воздействия зарубежных сил, а, прежде всего, по причине состояния российского общества.

Л. Масловский





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