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ШИШКИН, КАТАСОНОВ. Не верьте сказкам которые рассказывает Чубайс с 90-х 27.11.19

21:03. 28 ноября 2019 96 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Отнять и поделить? Нет - стратегия возврата собственности государства это экономический инструмент. Механизм эффективности национализации. Что напрягло и напугало представителей Единой России когда им предложили такой ход? Валентин Катасонов и Игорь Шишкин не стали скрывать ответы - все очевидно. Профессор и председатель РЭОШ Валентин Юрьевич Катасонов и Игорь ШИШКИН - эксперт Института стран СНГ. 27 ноября 2019 г.

Источник: https://youtu.be/Twsktb7Gb84

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