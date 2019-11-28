ШИШКИН, КАТАСОНОВ. Не верьте сказкам которые рассказывает Чубайс с 90-х 27.11.19
Отнять и поделить? Нет - стратегия возврата собственности государства это экономический инструмент. Механизм эффективности национализации. Что напрягло и напугало представителей Единой России когда им предложили такой ход? Валентин Катасонов и Игорь Шишкин не стали скрывать ответы - все очевидно. Профессор и председатель РЭОШ Валентин Юрьевич Катасонов и Игорь ШИШКИН - эксперт Института стран СНГ. 27 ноября 2019 г.
Источник: https://youtu.be/Twsktb7Gb84