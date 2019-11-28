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Русские в Париже в 1814 году

19:03. 28 ноября 2019 64 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Профессор МПГУ Н.П.Таньшина „Историада. Русские в Париже в 1814 году”.



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4765926.html

Метки: войска, Запад, империя, история, народ, Россия, русский, Франция

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10970 1072
    ХОХОЛ 28 ноября 2019 в 19:26

    Русскик в Париже в 1814 бедные родственники.
    Они за ВСЁ платили три цены.
    Не окупанты и не освободители.
    Но пришлые которых НЕ ЗВАЛИ а потому выкатили им СЧЕТА.
    И царь ОПЛАТИЛ.
    Победители не плятят побеждённым или освобождённым.

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