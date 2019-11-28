Русские в Париже в 1814 году

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Русскик в Париже в 1814 бедные родственники.
Они за ВСЁ платили три цены.
Не окупанты и не освободители.
Но пришлые которых НЕ ЗВАЛИ а потому выкатили им СЧЕТА.
И царь ОПЛАТИЛ.
Победители не плятят побеждённым или освобождённым.