Поросенок Петр едет в Испанию
10:48. 28 ноября 2019 162 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Зато покурил марихуану в Испании. А чего добился ты?!
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5458463.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5458463.html
Тем не менее, на три тыщи рублей месяц прожить в Испании – это сильно. При таких скромных запросах можно было бы и на донатах от блогерской деятельности существовать.
Ну может не всё пишет))
Нашёль работу в мужском борделе но здоровья не хватило обслуживать клиентов ))