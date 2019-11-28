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Поросенок Петр едет в Испанию

10:48. 28 ноября 2019 162 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


Зато покурил марихуану в Испании. А чего добился ты?!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5458463.html

Метки: идиоты, ИСПАНИЯ, юмор

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