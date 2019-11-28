Он прошёл войну и стал монахом, – новый фильм об отце Киприане
12:49. 28 ноября 2019 74 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
О жизни монаха Киприана — героя войны и человека с инвалидностью, решившего стать монахом, снят новый фильм.
Картина вышла в рамках цикла социальных документальных фильмов “Восхождение” о людях с ограниченными возможностями здоровья, который создает Региональная общественная организация инвалидов “Стратегия”. Председатель Правления РООИ “Стратегия” – Владимир Крупенников, герой интервью журнала “Фома” и наш давний друг.
Герой Советского Союза, раненный в 1984 году на войне в Афганистане, переживший три клинических смерти, сделавший депутатскую карьеру в Курганской областной Думе, Валерий Бурков не мог и предположить, что его жизнь изменится до неузнаваемости.
– Я не думал об этом вообще. 59 лет, без двух ног, женатого человека в монахи не берут. Тем не менее, по благословению старца Илия это случилось, – рассказывает о своем призвании отец Киприан (Валерий Бурков).
Фильм – яркое собрание воспоминаний инока Киприана о первой встрече со схиархимандритом Илием (Ноздриным), тяжелых годах войны и жизненных испытаниях, которые потянула за собой ампутация обеих ног.
Основу картины составляет не только описание событий удивительной жизни инока до принятия монашеского пострига. Изначальное режиссерское осмысление фильма было связано с неожиданным откровением отца Киприана: «А в душе – пустота… Я зашел в мирской жизни в полный тупик, в пустоту и одиночество, в полное разочарование жизнью. Хотя внешне был, наоборот, «в шоколаде».
Переломные моменты, проверки «на прочность» – все это легло в основу иной, духовной биографии монаха, нашедшей свое отражение в документальном кино «Не жалея себя».
История рассказана от первого лица и дополнена воспоминаниями близких. Рассказ сопровождается документальной хроникой – фотографиями из личного архива монаха.
Фильмы из цикла “Всохождение” — это разговор о любви и дружбе, о неиссякаемой силе духа, об удивительных и мужественных людях, и просто о жизни, такая, какая она есть, безо всяких прикрас. Герои этих фильмов – люди с инвалидностью. Другие фильмы из серии смотрите здесь.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9466717.html