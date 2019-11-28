Главная » Мировоззрение, Творчество

Он прошёл войну и стал монахом, – новый фильм об отце Киприане

12:49. 28 ноября 2019 74 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


О жизни монаха Киприана — героя войны и человека с инвалидностью, решившего стать монахом, снят новый фильм.

Картина вышла в рамках цикла социальных документальных фильмов “Восхождение” о людях с ограниченными возможностями здоровья, который создает Региональная общественная организация инвалидов “Стратегия”. Председатель Правления РООИ “Стратегия” – Владимир Крупенников, герой интервью журнала “Фома” и наш давний друг.




Герой Советского Союза, раненный в 1984 году на войне в Афганистане, переживший три клинических смерти, сделавший депутатскую карьеру в Курганской областной Думе, Валерий Бурков не мог и предположить, что его жизнь изменится до неузнаваемости.

– Я не думал об этом вообще. 59 лет, без двух ног, женатого человека в монахи не берут. Тем не менее, по благословению старца Илия это случилось, – рассказывает о своем призвании отец Киприан (Валерий Бурков).

Фильм – яркое собрание воспоминаний инока Киприана о первой встрече со схиархимандритом Илием (Ноздриным), тяжелых годах войны и жизненных испытаниях, которые потянула за собой ампутация обеих ног.

Основу картины составляет не только описание событий удивительной жизни инока до принятия монашеского пострига. Изначальное режиссерское осмысление фильма было связано с неожиданным откровением отца Киприана: «А в душе – пустота… Я зашел в мирской жизни в полный тупик, в пустоту и одиночество, в полное разочарование жизнью. Хотя внешне был, наоборот, «в шоколаде».

Переломные моменты, проверки «на прочность» – все это легло в основу иной, духовной биографии монаха, нашедшей свое отражение в документальном кино «Не жалея себя».

История рассказана от первого лица и дополнена воспоминаниями близких. Рассказ сопровождается документальной хроникой – фотографиями из личного архива монаха.

Фильмы из цикла “Всохождение” — это разговор о любви и дружбе, о неиссякаемой силе духа, об удивительных и мужественных людях, и просто о жизни, такая, какая она есть, безо всяких прикрас. Герои этих фильмов – люди с инвалидностью. Другие фильмы из серии смотрите здесь.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9466717.html

Метки: Видео, кино, монахи, общество, православие, церковь

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
По новостям и событиям: Лига Справедливости
... к индустриальному миру. Войны, революции, мобилизация,...насильно пострижены в монахи под именами «..., однако когда прошёл дождь, вся...фильм о Супермене “Человек из Стали”, то рушащаяся родина с гибелью его отца...воли, людей подталкивают новые “обещалкины” с...
Восстание Джорджа Блейка
... своем роде новичка привлекло всеобщее ...труда доминиканского монаха, образ которого стал для ...22.10.1966) прошёл, если не считать...своим отцом — заслуженным ветераном Первой мировой войны, который... телевидения (2011). Фильм заканчивается приговором — ...
Бэкграунд, выпуск-311 за 6 июля 2013
...вполне успешно прошёл через ...нового не происходит. Мы как не имели возможности показывать фильмы..., изобретений «отца телевидения» Зворыкина...кровопролитной гражданской войны и напрягала...интернет-провокации стал руководитель ...Руси:«Многие монахи поступают, на...
​Идейная нищета белых рыцарей
...очевидцев Гражданской войны – могло...в советском фильме «Оптимистическая ...кто не прошёл суровую школу...Как противопоставить монаха коммунару,...правления и новые основные ...белоглазая... [9] ОТЦ – Общая Теория ...-советские приватизаторы стали некультурными людьми...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)