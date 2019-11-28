Главная » Аналитика, События, Экономика

Кризисный пасьянс

19:48. 28 ноября 2019 125 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/a_NA1kODyfA

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:


Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10992 1062
    ХОХОЛ 28 ноября 2019 в 20:16

    С марта 1992 года начальник отдела демонополизации, приватизации и развития новых хозяйственных структур Минэкономики России.
    В 1994 году отдел преобразован в управление. Занимался вопросами приватизации, демонополизации, рынками ценных бумаг, страхованием, негосударственными пенсионными фондами, ипотекой.
    ——-
    Так это он с Чубасом страну разворовывал.
    У цука ))
    Настоящий сталинист.

    Ответить
    1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)