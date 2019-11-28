Кризисный пасьянс

Источник: https://youtu.be/a_NA1kODyfA
С марта 1992 года начальник отдела демонополизации, приватизации и развития новых хозяйственных структур Минэкономики России.
В 1994 году отдел преобразован в управление. Занимался вопросами приватизации, демонополизации, рынками ценных бумаг, страхованием, негосударственными пенсионными фондами, ипотекой.
——-
Так это он с Чубасом страну разворовывал.
У цука ))
Настоящий сталинист.
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Чем мельче и ничтожнее внутренний духовный мир человека, тем больше необходимости в материальных средствах.
— Рабиндранат Тагор
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С марта 1992 года начальник отдела демонополизации, приватизации и развития новых хозяйственных структур Минэкономики России.
В 1994 году отдел преобразован в управление. Занимался вопросами приватизации, демонополизации, рынками ценных бумаг, страхованием, негосударственными пенсионными фондами, ипотекой.
——-
Так это он с Чубасом страну разворовывал.
У цука ))
Настоящий сталинист.