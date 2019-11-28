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Из жизни самолетов. Часть 2

09:45. 28 ноября 2019 175 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Из жизни самолетов. Часть 1

Ту-114 «Россия» (по кодификации НАТО: Cleat — «Зажим») — советский турбовинтовой дальнемагистральный пассажирский самолёт, спроектированный в 1955 году на основе бомбардировщика Ту-95.
Производился в 1961—1965 годах на серийном заводе № 18 в Куйбышеве. Всего был построен 31 экземпляр серийных самолётов.
Самолёт Ту-114 представляет собой четырёхмоторный турбовинтовой низкоплан со стреловидным крылом, однокилевым оперением и управляемым стабилизатором. Оснащён четырьмя ТВД НК-12МВ с двумя соосными противовращающимися воздушными винтами АВ-60 на каждом. Суммарная мощность двигателей на взлётном режиме составляет 60 тыс. л. с.[4], при часовом расходе топлива 7200 кг в первый час полёта и 5000—5500 кг/ч в крейсерском полёте..
Фюзеляж имеет две палубы, соединённых лестницей, на нижней из которых располагаются два багажных отсека, комната отдыха экипажа и кухня, а на верхней — пассажирский салон. Кухня снабжена подъёмником для подачи блюд в салон, первоначально в составе экипажа был повар.
Для пассажиров Ту-114 было предусмотрено три салона и четыре купе. В первом салоне устанавливалось 41 кресло (ряды с 1 по 7), во втором салоне 48 мест (ряды с 8 по 15), установленных лицом к лицу со столами между ними, затем за буфетом и лестницей на нижнюю палубу располагались четыре купе на 24 дневных или 12 спальных мест и в третьем салоне размещались 54 пассажира. На внутренних рейсах места продавались в следующем порядке[6]: третий салон (с 21 ряда), затем первый салон, в последнюю очередь второй салон. Это соответствует уровню комфорта: второй салон находится над крылом, в зоне повышенного шума от винтов. К тому же расположенные спина к спине кресла не регулируются. При перевозке официальных делегаций этот салон использовался как ресторан для посменного питания пассажиров. Кроме того, для пассажиров с детьми были предусмотрены люльки около 16-го ряда кресел, установленного отдельно, возле буфета. Особенностью самолёта было разделение туалетов в хвостовой части на мужской и женский.
На международных рейсах, где «Аэрофлот» предлагал обслуживание в двух классах, билеты первого класса продавались в два из четырёх купе, по три места в каждое купе.
Позже, во времена бума авиаперевозок и гонки за пассажировместимостью, купе были демонтированы и на их месте устанавливались обычные пассажирские кресла.
На самолёте Ту-114 было установлено 32 мировых авиационных рекорда. Среди достижений Ту-114:
самый большой в мире турбовинтовой пассажирский самолёт;
самый скоростной в мире турбовинтовой пассажирский самолёт;
единственный в мире турбовинтовой пассажирский самолёт со стреловидным крылом;
турбовинтовой пассажирский самолёт с самыми мощными ТВД и с наибольшей суммарной мощностью всех ТВД, установленных на одном самолёте
Единственная катастрофа с самолётом Ту-114 (бортовой номер CCCP-76491) произошла 17 февраля 1966 года в Шереметьеве. Причина — принятие ошибочного решения произвести взлёт в плохих метеоусловиях ночью с ВПП, расчищенной от снега не на полную ширину.
2 декабря 1976 года свой последний рейс по маршруту Домодедово – Хабаровск – Домодедово совершил борт СССР-76485, завершив таким образом историю пассажирской эксплуатации самолётов Ту-114.
Большинство машин к этому времени налетали по 15000 часов, появились трещины в силовых панелях двигателей. Доработками и ремонтом решили не заниматься, так как к тому времени турбовинтовые машины уже морально устарели и нишу дальнемагистральных перевозок прочно занял гораздо более современный Ил-62.
Списали самолёты к лету 1977 года, и тогда был порезан на металлолом сразу двадцать один самолёт. После этого несколько машин продолжали использоваться ВВС Советского Союза до начала 80-х годов.


1958. Старейший «Ту-114» СССР-Л5611 — самый первый опытный самолёт 1957 года постройки. Наземный экипаж готов к взлету




1958. Первый испытательный полет самолета «Ту-114».


1959. Авиаконструктор Андрей Туполев стоит перед советским турбореактивным самолетом «Ту-114», который он спроектировал


1959. Некоммерческий перелёт из Москвы (Внуково) в Хабаровск и обратно с пассажирами на борту, в основном авиационными специалистами. Стюардесса и пассажиры на борту самолета «Ту-114». 19 мая


1959. Некоммерческий перелёт из Москвы (Внуково) в Хабаровск и обратно с пассажирами на борту, в основном авиационными специалистами. Стюардесса принимает заказы на ужин на борту самолета «Ту-114». 19 мая


1959. Некоммерческий перелёт из Москвы (Внуково) в Хабаровск и обратно с пассажирами на борту, в основном авиационными специалистами. Приготовление блюд на кухне на борту авиалайнера «Ту-114». 19 мая


1959. Некоммерческий перелёт из Москвы (Внуково) в Хабаровск и обратно с пассажирами на борту, в основном авиационными специалистами. Стюардесса, ставит цветы на обеденный стол на борту самолета «Ту-114». 19 мая


1959. Некоммерческий перелёт из Москвы (Внуково) в Хабаровск и обратно с пассажирами на борту, в основном авиационными специалистами. Стюардесса, обслуживающая пассажиров на борту авиалайнера «Ту-114». 19 мая


1959. Советский «Ту-114» на взлетно-посадочной полосе Ле-Бурже. 19 июня


1959. Первый демонстрационный полёт в Нью-Йорк самолётом «Ту-114» (бортовой номер СССР-Л5611) был выполнен летом 1959 года; самолёт приземлился в аэропорту Айделуайлд (позднее назван именем Джона Кеннеди) и привез правительственную делегацию во главе с заместителем председателя Совета министров СССР на «Выставку достижений советской науки, техники и культуры», которая открылась в Нью-Йорке; самолёт сам стал экспонатом выставки в аэропорту


















1959. На борту авиалайнера «Ту-114» во время 3-часового полета Баку-Москва, август


1963. Пропеллеры огромного турбовинтового российского реактивного самолета «Ту-114», самого большого пассажирского самолета в мире. Аэропорт Лондона. 8 февраля


1968. Стюардесса Инна Кирьявайнен и ее самолет «Ту-114» в аэропорту Домодедево, Москва, август


1972. Техник проверяет хвостовую часть самолета «Ту-114» в аэропорту Домодедово

Источник: https://humus.livejournal.com/6959506.html

Метки: авиация, история, Россия, фото

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