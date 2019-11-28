Где мы находимся. Глубинные изменения в РФ. Ю. Воробьевский

Писатель Юрий Воробьевский о глубинных изменениях, которые происходят в РФ. В чём их глубинные корни.

Приобрести билеты на Научно-просветительскую конференцию “СТАЛИНСКИЕ ЧТЕНИЯ”: https://xn—-8sbalcgsi5aih6o.xn--p1a…

Поддержать канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B

Приобрести книги Ю. Воробьевского http://bit.ly/2OnwPr8

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/



#ДеньТВ #Воробьевский #история #Катасонов #экономика

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g5Jt4djmFC0