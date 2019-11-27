В. Фетисов . О допинговом скандале
Депутат Госдумы и заслуженный мастер спорта Вячеслав Фетисов считает, что Россия стала самым большим позором за всю историю мирового спорта, оказавшись в центре нового допингового скандала. По его словам, шансов на то, чтобы избежать новых жестких санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), осталось чрезвычайно мало.
"Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.
Он также посочувствовал отечественным спортсменам, которые в очередной раз могут пострадать из-за ошибок российских чиновников.
Фетисов подчеркнул, что искать в решении комитета WADA политический фактор не стоит, поскольку было установлено, что нарушения антидопингового кодекса со стороны России были системными и продолжительными. В частности, WADA считает Россию виновной в манипуляциях базой данных московской антидопинговой лаборатории перед тем, как отправить их WADA в начале 2019 года.
Надеюсь никто не считает Фетисова агентом Госдепа и ЦРУ?
А та позорная ситуация, в которой ныне оказалась Россия была ожидаемой. Ведь на протяжении нескольких последних десятков лет российские чиновники живут по принципу: "Когда нельзя, но очень хочется, то можно!". Чтобы обеспечить победу "своим" кандидатам и партиям можно фальсифицировать выборы. Чтобы обеспечить невиданную ранее победу на сочинской Олимпиаде можно накачивать спортсменов допингом, а потом фальсифицировать результаты допинг-контроля. И так во многих других вопросах.
Я частично не соглашусь с мнением Вячеслава Фетисова о том, что в решении WADA не следует искать политического фактора. Он конечно же присутствует и будет использоваться нашими врагами на всю катушку.
Но трагедия в том, что этот политический фактор недругам России преподнесли на блюдечке с голубой каемочкой высокопоставленные российские чиновники. Надеюсь все понимают, что политическое решение о массовом применении допинга и фальсификации результатов допинг-контроля по крайней мере на сочинской Олимпиаде принималось на самом верхнем уровне. Ведь неспроста в этой грязной истории принимали участие и сотрудники ФСБ, которые никогда не стали бы выполнять команды тогдашнего министра спорта РФ В.Мутко. Для этого им нужна была команда с самых верхов.
Так что, пока руководство РФ не откажется от использования лжи, обмана и фальсификаций во многих сферах общественной и политической жизни мы обречены жить в атмосфере позора и разжигания антироссийских настроений во всем мире.
Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2543532..
Ну конечно ,коммунисты у власти этого бы не допустили ,тогда почему коммунист Леченко получивший власть в Иркутске ,сразу попал под следствие;”Представитель СК заявил о близкой и доверенной связи арестованного с губернатором Сергеем Левченко, а также с сыном главы региона, депутатом законодательного собрания области от фракции КПРФ Андреем Левченко. Следствие располагает фактами о том, что Андрей Левченко является фактическим руководителем ООО “Звезда”. ”
А Фетисов отнюдь не патриот России ,он давно уже, как и Роднина служат другим идеям,спортсмены похоже редко бывают патриотами -они бизнесмены,ничего личного
патриот Фетис, просто мозги спортсмена.
Толи дело колобок – на своём месте. поэтому его будут выдавливать, чтобы опять “фурсенко” поставить…
тренер и спортсмен. Правильно его из министров того. не чиновник.
Не “стала”, а сделали. Типа остальные все чистые… как стёклышки.
Ну МИРОВАЯ Фарма ему могла и заплатить и ВЗЯЛ.
Он ради денешкоФФ и СССР предал.
Потому ну имеет мнение и ладно ))
Скандал действительно серьёзный.
Но мне как-то все эти Фетисовы,Овечкины и Киркоровы прогибом))
И даже если очередные чемпионы по кёрлингу или ещё какой глупости не получат себе мИдальки прогибом.
у него СТОКАААА денег, что пожлобятся платить – наглосаксы же привыкли, что их задарма обслуживают.
Фетисов это не тот что СССР предал?
Как-же всё плохо-то у Серых))
Пора и мнением Власова интересоваться))
Мировой спорт давно потерял всякую спортивную составляющую. Чем больше Россию отстранят от мирового тем лучше будет для массового спорта в России. Чиновники и элитные спортсмены пусть переходят в гражданство Кипра например и Кипр же доют на свои запросы с допингом и без допинга.
В бобслее один боб стоит 200 тыщ евро.
Россия их не делает.
+200 тыщ евро годовое обслуживание.
Надо 100 таких бобов+форма которую россия не делает+только РАЗРЕШЁННЫЙ допинг.
Итого в год 50 млн евро.
Если всего 1% осядет в карманах чиновника уже неплохо.
И это только никчемый бобслей.
А ВСЕ виды спорта это миллиарды.
——
Отдайте бабушкам на пенсии))))