В. Фетисов . О допинговом скандале

Депутат Госдумы и заслуженный мастер спорта Вячеслав Фетисов считает, что Россия стала самым большим позором за всю историю мирового спорта, оказавшись в центре нового допингового скандала. По его словам, шансов на то, чтобы избежать новых жестких санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), осталось чрезвычайно мало.

"Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.

Он также посочувствовал отечественным спортсменам, которые в очередной раз могут пострадать из-за ошибок российских чиновников.

Фетисов подчеркнул, что искать в решении комитета WADA политический фактор не стоит, поскольку было установлено, что нарушения антидопингового кодекса со стороны России были системными и продолжительными. В частности, WADA считает Россию виновной в манипуляциях базой данных московской антидопинговой лаборатории перед тем, как отправить их WADA в начале 2019 года.

Надеюсь никто не считает Фетисова агентом Госдепа и ЦРУ?

А та позорная ситуация, в которой ныне оказалась Россия была ожидаемой. Ведь на протяжении нескольких последних десятков лет российские чиновники живут по принципу: "Когда нельзя, но очень хочется, то можно!". Чтобы обеспечить победу "своим" кандидатам и партиям можно фальсифицировать выборы. Чтобы обеспечить невиданную ранее победу на сочинской Олимпиаде можно накачивать спортсменов допингом, а потом фальсифицировать результаты допинг-контроля. И так во многих других вопросах.

Я частично не соглашусь с мнением Вячеслава Фетисова о том, что в решении WADA не следует искать политического фактора. Он конечно же присутствует и будет использоваться нашими врагами на всю катушку.

Но трагедия в том, что этот политический фактор недругам России преподнесли на блюдечке с голубой каемочкой высокопоставленные российские чиновники. Надеюсь все понимают, что политическое решение о массовом применении допинга и фальсификации результатов допинг-контроля по крайней мере на сочинской Олимпиаде принималось на самом верхнем уровне. Ведь неспроста в этой грязной истории принимали участие и сотрудники ФСБ, которые никогда не стали бы выполнять команды тогдашнего министра спорта РФ В.Мутко. Для этого им нужна была команда с самых верхов.

Так что, пока руководство РФ не откажется от использования лжи, обмана и фальсификаций во многих сферах общественной и политической жизни мы обречены жить в атмосфере позора и разжигания антироссийских настроений во всем мире.

Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2543532..