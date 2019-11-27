Сводки от ополчения Новороссии 27 ноября 2019
- 04:56 Спецвойска ВСУ уже на пределе: потери и уничтожение дорогостоящего оборудования (ВИДЕО).
- 02:50 В в/ч ВСУ украдена бронетехника на миллионы гривен.
- 01:29 Карма: В Мариуполе умер «герой» двух котлов из разведки «Азова» (ФОТО).
- Вчера 22:48 Раде рекомендуют отменить строевой устав ВСУ.
- Вчера 20:24 Почти тысяча пострадавших от ВСУ жителей ЛНР подали иски в суды Гааги и Страсбурга.
Спецвойска ВСУ уже на пределе: потери и уничтожение дорогостоящего оборудования (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано. Украинские каратели продолжают размещать вооружение и военную технику на линии соприкосновения и в жилых массивах населенных пунктов.
Нашей разведкой установлено наличие комплекса ПТУР «Фагот», принадлежащего 72-й бригаде ВСУ, в н. п. Попасная. Такие действия украинских боевиков подвергают опасности жизни мирных жителей.
Кроме того, командование 59-й бригады продолжает дооборудование своих позиций и проводит комплекс мероприятий по маскировке техники в районе н. п. Мироновский и Троицкое.
Для сокрытия наличия инженерных сооружений и вооружения подчиненных подразделений от наблюдателей ОБСЕ по приказу командира бригады Шаповалова применяются комплексы РЭБ для глушения сигналов управления БЛА миссии, ведущих мониторинг в зоне ответственности бригады.
Данная информация также подтверждается в ежедневных отчетах СММ ОБСЕ.
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Отмечаем снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ, примечательно, что это касается не только измученных нечеловеческими бытовыми условиями солдат пехоты, но и приданных в оперативное подчинение командирам бригад подразделений специальных войск.
По информации от нашего достоверного источника в штабе ОТГ «Север», в штаб 14-й бригады прибыли сотрудники ВСП для проведения расследования по факту произошедшего 24 ноября ДТП с участием автомобиля Toyota Hilux из состава комплекса РЭБ «Буковель-АД» и гражданского трактора.
В результате столкновения станция РЭБ с дорогостоящим оборудованием уничтожена в связи с возгоранием, а оба члена экипажа получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
По предварительной информации, военный автомобиль, принадлежащий 305-му отдельному батальону РЭБ, передвигался из н. п. Боровеньки в н. п. Крымское для выполнения задач в интересах командира бригады Войченко.
Основными задачами группы являлось отслеживание полетов БЛА ОБСЕ и подавление сигналов управления.
Из материалов разбирательства следует, что водитель военного автомобиля не справился с управлением в связи с токсическим опьянением.
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Националистические формирования продолжают игнорировать украинскую власть и творить бесчинства, оставаясь при этом безнаказанными.
Нами получена информация, что вчера в районе н. п. Часов Яр сотрудниками СБУ было обнаружено тело начальника связи 38 зрп майора Чаловского А.В. с признаками насильственной смерти и пулевым ранением в голову в затылочной части.
Ранее 20 ноября данный офицер был захвачен в заложники членами движения «Нет капитуляции» с требованием освобождения задержанного 19 ноября правоохранительными органами в районе н. п. Золотое представителя Львовского филиала «Украинской добровольческой армии» С. Ивановича.
Важно отметить, что с целью недопущения дестабилизации обстановки и развязывания конфликта между националистами и военнослужащими ВСУ, командованием «ООС» для близких погибшего озвучена версия самоубийства офицера из-за проблем на службе.
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В в/ч ВСУ украдена бронетехника на миллионы гривен
В одной из воинских частей во Львовской области обнаружили недостачу бронетанкового имущества на 8,9 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры западного региона области.
«Установлено, что в указанной воинской части проведена внеплановая инвентаризация материальных ценностей и в результате обнаружена недостача бронетанкового имущества на сумму в 8,9 млн грн», — говорится в сообщении.
Как сообщается, по указанному факту внесены ведомости в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к воинской службе). Досудебное следствие проводит территориальное управление Государственного бюро расследований во Львове.
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Карма: В Мариуполе умер «герой» двух котлов из разведки «Азова» (ФОТО)
25 ноября в Мариуполе скончался боевик нацистского полка «Азов» Дмитрий Волонтирец с позывным «Волына». Об этом сообщает пресс-служба «Азова».
«С невыразимой болью сообщаем, что в вечность отошел боец полка „Азов“ Дмитрий Волонтирец псевдо „Волына“. Азовец умер 25 ноября в результате инсульта. Около недели он боролся за жизнь в больнице, однако болезнь, к сожалению, оказалась коварной», — говорится в сообщении.
Волонтирец занимался военным делом уже давно. Он служил по контракту в миротворческих войсках за рубежом, в Ираке, в «Азове» в составе карательного батальона «Донбасс» он прошел Иловайский котел и Дебальцево.
В полк «Азов» он попал в 2015 году, у него было звание младшего сержанта, он был одним из основателей аэроразведки в нацистском полку. Последние годы боевик занимал должность начальника секции разведки первого батальона полка.
Сослуживцы карателя также отмечают, что Волонтирец был одним из лучших саперов «Азова». В 2019 году он был награжден почетным знаком «За доблесть и верность», нагрудным знаком «За доблестную службу», а также орденом «За мужество» 3-й степени за успехи во время несения службы на Светлодарской дуге.
В последние дни своей жизни он проводил курсы по саперному делу на полигоне полка. У него осталась жена и ребенок.
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Раде рекомендуют отменить строевой устав ВСУ
Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке принял решение рекомендовать Верховной раде отменить строевой устав Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил член комитета, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Сергей Левочкин. Об этом сказано на сайте политика.
«Сегодня Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке принял историческое решение об отмене устаревшего строевого устава Вооруженных сил. Все, кто проходил службу знают, что такое строевой устав. Это очень древний документ, можно сказать рудимент советской системы. Сегодня комитет проголосовал предложение парламенту отменить строевой устав Вооруженных сил Украины», — заявил народный депутат.
Уточняется, что строевой устав Вооруженных сил Украины принят Верховной радой 24 марта 1999 года. За основу в нем были взяты положения Строевого устава Вооруженных сил СССР, принятого в 1975 году.
Устав определяет строевые приемы и движение без оружия и с оружием, строи подразделений и частей в пешем порядке и на машинах, порядок отдания воинской чести, проведения строевого смотра, положение Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его выноса, обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.
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Почти тысяча пострадавших от ВСУ жителей ЛНР подали иски в суды Гааги и Страсбурга
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