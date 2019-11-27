Сводки от ополчения Новороссии 27 ноября 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано. Украинские каратели продолжают размещать вооружение и военную технику на линии соприкосновения и в жилых массивах населенных пунктов.

Нашей разведкой установлено наличие комплекса ПТУР «Фагот», принадлежащего 72-й бригаде ВСУ, в н. п. Попасная. Такие действия украинских боевиков подвергают опасности жизни мирных жителей.

Кроме того, командование 59-й бригады продолжает дооборудование своих позиций и проводит комплекс мероприятий по маскировке техники в районе н. п. Мироновский и Троицкое.

Для сокрытия наличия инженерных сооружений и вооружения подчиненных подразделений от наблюдателей ОБСЕ по приказу командира бригады Шаповалова применяются комплексы РЭБ для глушения сигналов управления БЛА миссии, ведущих мониторинг в зоне ответственности бригады.

Данная информация также подтверждается в ежедневных отчетах СММ ОБСЕ.

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Отмечаем снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ, примечательно, что это касается не только измученных нечеловеческими бытовыми условиями солдат пехоты, но и приданных в оперативное подчинение командирам бригад подразделений специальных войск.

По информации от нашего достоверного источника в штабе ОТГ «Север», в штаб 14-й бригады прибыли сотрудники ВСП для проведения расследования по факту произошедшего 24 ноября ДТП с участием автомобиля Toyota Hilux из состава комплекса РЭБ «Буковель-АД» и гражданского трактора.

В результате столкновения станция РЭБ с дорогостоящим оборудованием уничтожена в связи с возгоранием, а оба члена экипажа получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

По предварительной информации, военный автомобиль, принадлежащий 305-му отдельному батальону РЭБ, передвигался из н. п. Боровеньки в н. п. Крымское для выполнения задач в интересах командира бригады Войченко.

Основными задачами группы являлось отслеживание полетов БЛА ОБСЕ и подавление сигналов управления.

Из материалов разбирательства следует, что водитель военного автомобиля не справился с управлением в связи с токсическим опьянением.

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Националистические формирования продолжают игнорировать украинскую власть и творить бесчинства, оставаясь при этом безнаказанными.

Нами получена информация, что вчера в районе н. п. Часов Яр сотрудниками СБУ было обнаружено тело начальника связи 38 зрп майора Чаловского А.В. с признаками насильственной смерти и пулевым ранением в голову в затылочной части.

Ранее 20 ноября данный офицер был захвачен в заложники членами движения «Нет капитуляции» с требованием освобождения задержанного 19 ноября правоохранительными органами в районе н. п. Золотое представителя Львовского филиала «Украинской добровольческой армии» С. Ивановича.

Важно отметить, что с целью недопущения дестабилизации обстановки и развязывания конфликта между националистами и военнослужащими ВСУ, командованием «ООС» для близких погибшего озвучена версия самоубийства офицера из-за проблем на службе.

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