Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 27 ноября 2019

Турция поставила С-400 на дежурство вопреки угрозам США

История конфликта вокруг закупки турками российских комплексов ПВО С-400 «Триумф» подспудно наводит на мысль, что история Североатлантического альянса действительно закончилась.

Формально внешние атрибуты военный блок еще сохраняет. Его глава делает какие-то публичные заявления. Его сводные батальоны показательно несут оборону Восточного вала в Прибалтике. Его самолеты осуществляют патрулирование северного фаса зоны ответственности. Но фактически НАТО только что окончательно умерло.

Турция не просто приобрела четыре дивизиона российских «Триумфов». Лидеру блока — Соединённым Штатам — не удалось Анкару ни принудить от контракта отказаться, ни просто запереть поступившее железо в самом дальнем и редко посещаемом ангаре.

Портал Avia.Pro опубликовал любопытные фотографии. На них отчетливо видна позиция развернутой батареи С-400. Точной географической привязки не приводится, однако источники говорят, что фото сделано недалеко от турецко-сирийской границы. Хорошо видно, что входящие в состав комплексы РЛС, включая высотный, находятся в полностью рабочем состоянии.

И что еще важно, над контролируемым батареей позиционным районом ПВО зафиксирована повышенная летная активность. Как турецких ВВС, так и машин неустановленной национальной принадлежности. Например, говорится об F-18, которые на вооружении Турции отсутствуют.

Судя по всему, слова директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева о турецком намерении вывести купленные четыре дивизиона С-400 на полноценное боевое дежурство, полностью подтверждаются. В настоящий момент материальная часть развёрнута и передана в опытную эксплуатацию для её полного освоения личным составом.

Также, пусть и менее наглядно, получают подтверждение предположения о том, что российские комплексы не будут включены в единую информационно-боевую систему ПВО НАТО. Как заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, Анкара намерена использовать их в автономном режиме.

Таким образом, хотя утечки информации о возможностях комплекса полностью исключить нельзя, тем не менее говорить о том, что теперь НАТО получило возможность разобрать его на винтики, чтобы научиться ему эффективно противостоять, — неуместно.

Но примечательнее всего сам факт появления обособленного модуля в системе ПВО Альянса в стране, являющейся сегодня ключевым элементом военной силы НАТО в Европе. По крайней мере, в части численности, боевого опыта и уровня технического оснащения сухопутных вооруженных сил.

Кстати, ряд источников упоминает, что четыре F-35 турки таки сумели получить. А значит, способность их перехвата с помощью С-400 они протестируют непременно. Если это соответствует действительности, то, скорее всего, эта информация неизбежно дойдет и до российского производителя…

В этом случае я совсем не удивлюсь, если Москва допустит, как со «Статусом», безусловно, случайную утечку сведений. С одной стороны, намекая на возможности самого «Прометея», с другой — вынуждая американские власти бурно реагировать на «предательство союзника» в условиях крайне узкого выбора вариантов, сводящихся в основном к его исключению из Альянса. При этом не сделать это Вашингтон уже не сможет.

Но пока всё сказанное выше является исключительно набором умозрительных допущений, которые могут произойти, а могут и не случиться. Точно на данный момент известно лишь одно — турки С-400 к постановке на боевое дежурство уже в первом квартале 2020 года очень активно готовят. Все американские попытки это дело предотвратить успеха не имеют.

Александр Запольскис

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На границе тучи ходят хмуро: в Сирии люди строят подземные города, спасаясь от нападения врага (ВИДЕО)

Турция продолжает оккупацию севера Сирии и не намерена обременять себя выполнением обязательств согласно Меморандуму о взаимопонимании с Россией, о чем свидетельствуют последние бои в районе Айн-Иссы. Поводом для начала агрессии стало якобы невыполнение курдами условий, хотя «Сирийские демократические силы» отошли на оговоренную глубину от границы. Этот факт был подтвержден в ходе уже одиннадцати совместных российско-турецких патрулей границы, которые, кстати, потребовали от российского командования огромных дипломатических усилий, чтобы не допустить конфликта между местными жителями и турецкими военными из патруля. Все дело в том, что у курдов есть очень много оснований ненавидеть турецких военных. Чтобы увидеть реальное отношение курдов к туркам и русским, русский журналист Олег Блохин посетил деревню Али Шар, расположенную всего в паре километров от Турции и в 5 км от Кобани. Именно через эту деревню проходила колонна совместного патруля российской военной полиции и турецких военных, которая была закидана камнями местными жителями. Однако, несмотря на агрессивную встречу российско-турецкого патруля, местные оказались очень гостеприимными к российским журналистам, предоставив им ночлег, ужин и завтрак. На самом деле местные не против, если патрулирование будут осуществлять только российские военные. Как рассказали курды, туркам здесь не рады и их всегда будут встречать камнями. Оно и неудивительно после того, как турецкая авиация и артиллерия бомбила и обстреливала эти населенные пункты много лет. Сейчас во всех приграничных поселках местные возле каждого дома копают ямы глубиной 10 метров, которые соединяют тоннелями. В итоге получается целый подземный город, где можно какое-то время выживать местным семьям. Это на случай бомбежки или артобстрела. Вдоль дорог оборудованы ямы с сырой нефтью. Это тоже на случай, если турки снова решат активизировать авиаудары. Такие горящие и чадящие черным дымом ямы довольно сильно затрудняют работу авиации. Вот так и живут сейчас здесь местные жители, которые уже пережили вторжение сначала террористов из ИГИЛ*, потом из «Джебхат ан-Нусры»*, теперь вот турок. Живут и ждут наступления мира и определенности. Читайте также: Ад у базы США в Сирии: Армия России против Пентагона (ФОТО, ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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СРОЧНО: Стало известно, что за самолёты нанесли массированные удары по турецким боевикам (+ВИДЕО)

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Как сообщала «Русская Весна», поздно вечером в понедельник, 25 ноября, неизвестные военные самолёты нанесли серию авиаударов по районам у сирийско-турецкой границы, которая находится под контролем протурецких бандформирований. Сутки назад боевики показали кадры страшных взрывов в окрестностях населённого пункта Тархин вблизи города Аль-Баб в провинции Алеппо в северной Сирии. Бомбы уничтожили цистерны и нефтевозы для хранения и перевозки ворованной сирийской нефти. Местные пропагандисты путались в показаниях: по одной версии бомбовые удары нанесла российская авиация, по другой версии — самолёты американской коалиции. Сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на военных только что сообщило: «Была осуществлена проверка разведывательной информации о том, что некоторые курдские организации контрабандным путем доставляют сирийскую нефть на автомобильных танкерах через Джараблус и район Эрбиль в северном Ираке к турецкому режиму, который, как они утверждают, являются их главным врагом. Минувшим утром нефтеперерабатывающие центры и группы наливняков были уничтожены». Боевики: Это были ВКС! Перед этим протурецкие боевики заявили, что авиаудары нанесли российские военные самолеты, они уничтожили нефтеперерабатывающие предприятия в восточной сельской местности провинции Алеппо. «Майор» Юсуф аль-Хамуд, представитель «Сирийской национальной армии», сообщил, что атаковавшие самолёты — это российские истребители, взлетевшие с военной базы «Хмеймим». Главарь боевиков уточнил, что они нанесли удары по девяти нефтеперерабатывающим центрам в трёх населённых пунктах в районе приграничных Аль-Баба и Джераблуса. Читайте также: «Ааааа!!!» — боевики в ужасе орут от страшных ударов неизвестной авиации в Сирии (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Турция продолжит операцию в Сирии, — Эрдоган

Военная операция Турции в Сирии будет продолжаться до достижения «поставленных целей». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Во время заседания Совета нацбезопасности Турции Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии под названием «Источник мира» не завершена и будет продолжаться, пока не будут достигнуты поставленные цели. «Операция Источник мира будет продолжена до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели», — подчеркнул он. Турецкая армия 9 октября начала операцию «Источник мира» в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению. Турция намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции. Читайте также: Странные смерти: На Украине обнародовали шокирующую правду о «небесной сотне»

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Турция отказывается принять план НАТО по «защите» от России, — источники

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе. При этом власти Турции дали указание представителю в НАТО занимать жесткую позицию на встречах и частных беседах, требуя от военного блока официально признать силы самообороны курдов террористами. «Они (турецкие власти — ред.) держат в заложниках восточных европейцев, блокируя одобрение этого военного планирования до тех пор, пока не добьются уступок», — заявил агентству дипломатический источник. Другой источник назвал поведение турецкой стороны «разрушительным» для альянса. «Российская угроза» Заявления о «российской угрозе» периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя Британия, Германия, Канада и США. Также сообщалось, что в 2016 году это будут военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, в следующем — военнослужащие из Хорватии и Франции. Читайте также: «Пересекли красную линию»: Российские С-400 ловят американские F-16 в небе над Турцией (ВИДЕО)

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