Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 27 ноября 2019
- 08:27 Турция поставила С-400 на дежурство вопреки угрозам США.
- 05:30 На границе тучи ходят хмуро: в Сирии люди строят подземные города, спасаясь от нападения врага (ВИДЕО).
- 00:29 СРОЧНО: Стало известно, что за самолёты нанесли массированные удары по турецким боевикам (+ВИДЕО).
- Вчера 23:54 Турция продолжит операцию в Сирии, — Эрдоган.
- Вчера 22:23 Турция отказывается принять план НАТО по «защите» от России, — источники.
Турция поставила С-400 на дежурство вопреки угрозам США
История конфликта вокруг закупки турками российских комплексов ПВО С-400 «Триумф» подспудно наводит на мысль, что история Североатлантического альянса действительно закончилась.
Формально внешние атрибуты военный блок еще сохраняет. Его глава делает какие-то публичные заявления. Его сводные батальоны показательно несут оборону Восточного вала в Прибалтике. Его самолеты осуществляют патрулирование северного фаса зоны ответственности. Но фактически НАТО только что окончательно умерло.
Турция не просто приобрела четыре дивизиона российских «Триумфов». Лидеру блока — Соединённым Штатам — не удалось Анкару ни принудить от контракта отказаться, ни просто запереть поступившее железо в самом дальнем и редко посещаемом ангаре.
Портал Avia.Pro опубликовал любопытные фотографии. На них отчетливо видна позиция развернутой батареи С-400. Точной географической привязки не приводится, однако источники говорят, что фото сделано недалеко от турецко-сирийской границы. Хорошо видно, что входящие в состав комплексы РЛС, включая высотный, находятся в полностью рабочем состоянии.
И что еще важно, над контролируемым батареей позиционным районом ПВО зафиксирована повышенная летная активность. Как турецких ВВС, так и машин неустановленной национальной принадлежности. Например, говорится об F-18, которые на вооружении Турции отсутствуют.
Судя по всему, слова директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева о турецком намерении вывести купленные четыре дивизиона С-400 на полноценное боевое дежурство, полностью подтверждаются. В настоящий момент материальная часть развёрнута и передана в опытную эксплуатацию для её полного освоения личным составом.
Также, пусть и менее наглядно, получают подтверждение предположения о том, что российские комплексы не будут включены в единую информационно-боевую систему ПВО НАТО. Как заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, Анкара намерена использовать их в автономном режиме.
Таким образом, хотя утечки информации о возможностях комплекса полностью исключить нельзя, тем не менее говорить о том, что теперь НАТО получило возможность разобрать его на винтики, чтобы научиться ему эффективно противостоять, — неуместно.
Но примечательнее всего сам факт появления обособленного модуля в системе ПВО Альянса в стране, являющейся сегодня ключевым элементом военной силы НАТО в Европе. По крайней мере, в части численности, боевого опыта и уровня технического оснащения сухопутных вооруженных сил.
Кстати, ряд источников упоминает, что четыре F-35 турки таки сумели получить. А значит, способность их перехвата с помощью С-400 они протестируют непременно. Если это соответствует действительности, то, скорее всего, эта информация неизбежно дойдет и до российского производителя…
В этом случае я совсем не удивлюсь, если Москва допустит, как со «Статусом», безусловно, случайную утечку сведений. С одной стороны, намекая на возможности самого «Прометея», с другой — вынуждая американские власти бурно реагировать на «предательство союзника» в условиях крайне узкого выбора вариантов, сводящихся в основном к его исключению из Альянса. При этом не сделать это Вашингтон уже не сможет.
Но пока всё сказанное выше является исключительно набором умозрительных допущений, которые могут произойти, а могут и не случиться. Точно на данный момент известно лишь одно — турки С-400 к постановке на боевое дежурство уже в первом квартале 2020 года очень активно готовят. Все американские попытки это дело предотвратить успеха не имеют.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
На границе тучи ходят хмуро: в Сирии люди строят подземные города, спасаясь от нападения врага (ВИДЕО)
Турция продолжает оккупацию севера Сирии и не намерена обременять себя выполнением обязательств согласно Меморандуму о взаимопонимании с Россией, о чем свидетельствуют последние бои в районе Айн-Иссы.
Поводом для начала агрессии стало якобы невыполнение курдами условий, хотя «Сирийские демократические силы» отошли на оговоренную глубину от границы. Этот факт был подтвержден в ходе уже одиннадцати совместных российско-турецких патрулей границы, которые, кстати, потребовали от российского командования огромных дипломатических усилий, чтобы не допустить конфликта между местными жителями и турецкими военными из патруля.
Все дело в том, что у курдов есть очень много оснований ненавидеть турецких военных. Чтобы увидеть реальное отношение курдов к туркам и русским, русский журналист Олег Блохин посетил деревню Али Шар, расположенную всего в паре километров от Турции и в 5 км от Кобани. Именно через эту деревню проходила колонна совместного патруля российской военной полиции и турецких военных, которая была закидана камнями местными жителями.
Однако, несмотря на агрессивную встречу российско-турецкого патруля, местные оказались очень гостеприимными к российским журналистам, предоставив им ночлег, ужин и завтрак.
На самом деле местные не против, если патрулирование будут осуществлять только российские военные. Как рассказали курды, туркам здесь не рады и их всегда будут встречать камнями. Оно и неудивительно после того, как турецкая авиация и артиллерия бомбила и обстреливала эти населенные пункты много лет.
Сейчас во всех приграничных поселках местные возле каждого дома копают ямы глубиной 10 метров, которые соединяют тоннелями. В итоге получается целый подземный город, где можно какое-то время выживать местным семьям. Это на случай бомбежки или артобстрела. Вдоль дорог оборудованы ямы с сырой нефтью. Это тоже на случай, если турки снова решат активизировать авиаудары. Такие горящие и чадящие черным дымом ямы довольно сильно затрудняют работу авиации.
Вот так и живут сейчас здесь местные жители, которые уже пережили вторжение сначала террористов из ИГИЛ*, потом из «Джебхат ан-Нусры»*, теперь вот турок. Живут и ждут наступления мира и определенности.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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СРОЧНО: Стало известно, что за самолёты нанесли массированные удары по турецким боевикам (+ВИДЕО)
Как сообщала «Русская Весна», поздно вечером в понедельник, 25 ноября, неизвестные военные самолёты нанесли серию авиаударов по районам у сирийско-турецкой границы, которая находится под контролем протурецких бандформирований.
Сутки назад боевики показали кадры страшных взрывов в окрестностях населённого пункта Тархин вблизи города Аль-Баб в провинции Алеппо в северной Сирии.
Бомбы уничтожили цистерны и нефтевозы для хранения и перевозки ворованной сирийской нефти.
Местные пропагандисты путались в показаниях: по одной версии бомбовые удары нанесла российская авиация, по другой версии — самолёты американской коалиции.
Сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на военных только что сообщило:
«Была осуществлена проверка разведывательной информации о том, что некоторые курдские организации контрабандным путем доставляют сирийскую нефть на автомобильных танкерах через Джараблус и район Эрбиль в северном Ираке к турецкому режиму, который, как они утверждают, являются их главным врагом.
Минувшим утром нефтеперерабатывающие центры и группы наливняков были уничтожены».
Боевики: Это были ВКС!
Перед этим протурецкие боевики заявили, что авиаудары нанесли российские военные самолеты, они уничтожили нефтеперерабатывающие предприятия в восточной сельской местности провинции Алеппо.
«Майор» Юсуф аль-Хамуд, представитель «Сирийской национальной армии», сообщил, что атаковавшие самолёты — это российские истребители, взлетевшие с военной базы «Хмеймим».
Главарь боевиков уточнил, что они нанесли удары по девяти нефтеперерабатывающим центрам в трёх населённых пунктах в районе приграничных Аль-Баба и Джераблуса.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Турция продолжит операцию в Сирии, — Эрдоган
Военная операция Турции в Сирии будет продолжаться до достижения «поставленных целей».
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Во время заседания Совета нацбезопасности Турции Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии под названием «Источник мира» не завершена и будет продолжаться, пока не будут достигнуты поставленные цели.
«Операция Источник мира будет продолжена до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели», — подчеркнул он.
Турецкая армия 9 октября начала операцию «Источник мира» в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).
За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.
Турция намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.
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Турция отказывается принять план НАТО по «защите» от России, — источники
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
При этом власти Турции дали указание представителю в НАТО занимать жесткую позицию на встречах и частных беседах, требуя от военного блока официально признать силы самообороны курдов террористами.
«Они (турецкие власти — ред.) держат в заложниках восточных европейцев, блокируя одобрение этого военного планирования до тех пор, пока не добьются уступок», — заявил агентству дипломатический источник.
Другой источник назвал поведение турецкой стороны «разрушительным» для альянса.
«Российская угроза»
Заявления о «российской угрозе» периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
В июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО. Их формирование взяли на себя Британия, Германия, Канада и США. Также сообщалось, что в 2016 году это будут военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, в следующем — военнослужащие из Хорватии и Франции.
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