Штраф за гимн, Американцы на Луне, Чемоданные настроения // Что случилось? #6
В этом выпуске:
- Больше половины молодежи мечтает уехать из России;
- Журнал миллиардеров Форбс в России терпит убытки;
- Совет Федерации разрешил признавать иностранными агентами физических лиц;
- В Сербии разгорелся скандал в связи с фактами теневой продажи оружия Украине;
- Архангельский суд оштрафовал участницу митинга в защиту Шиеса за исполнение гимна страны;
- Без гимна и флага могут остаться российские спортсмены;
- Командующий корпусом стражей исламской революции генерал Салами пообещал уничтожить Америку;
- Свекр Водяновой и владелец Луи Виттон миллиардер Арно становится самым богатым человеком в мире;
- Канадская дворняга Серенити спасла от смерти пятерых котят;
- Англия отказалась выполнить решение ООН и вернуть архипелаг Чагос в Индийском океане республике Маврикий.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/agitdonate/
_______________________________________________
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ЧтоСлучилось
Админ. Не хочешь у себя опрос провести, здесь среди пары сотен оставшихся хороняк? Например такой.
Если вы моложе 30 лет, или если бы вы сейчас были моложе 30 лет, вы бы хотели уехать из России?
Да.
Скорее да.
Не уверен.
Скорее нет.
Нет.
Всё какое-то развлечение.