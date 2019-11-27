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Штраф за гимн, Американцы на Луне, Чемоданные настроения // Что случилось? #6

10:45. 27 ноября 2019 158 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В этом выпуске:
- Больше половины молодежи мечтает уехать из России;
- Журнал миллиардеров Форбс в России терпит убытки;
- Совет Федерации разрешил признавать иностранными агентами физических лиц;
- В Сербии разгорелся скандал в связи с фактами теневой продажи оружия Украине;
- Архангельский суд оштрафовал участницу митинга в защиту Шиеса за исполнение гимна страны;
- Без гимна и флага могут остаться российские спортсмены;
- Командующий корпусом стражей исламской революции генерал Салами пообещал уничтожить Америку;
- Свекр Водяновой и владелец Луи Виттон миллиардер Арно становится самым богатым человеком в мире;
- Канадская дворняга Серенити спасла от смерти пятерых котят;
- Англия отказалась выполнить решение ООН и вернуть архипелаг Чагос в Индийском океане республике Маврикий.




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#КонстантинСемин #ЧтоСлучилось

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wu9fpm0ivko

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 23874 12332
    Ursus 27 ноября 2019 в 10:59

    Админ. Не хочешь у себя опрос провести, здесь среди пары сотен оставшихся хороняк? Например такой.

    Если вы моложе 30 лет, или если бы вы сейчас были моложе 30 лет, вы бы хотели уехать из России?
    Да.
    Скорее да.
    Не уверен.
    Скорее нет.
    Нет.

    Всё какое-то развлечение.

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