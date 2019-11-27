Магия строительства Насир-аль-Мульк – «Радужной мечети» Ирана

Человечество за всю историю существования создало огромное количество культовых сооружений с неповторимым дизайном. Однако в Иране, в городе Шираз есть уникальная мечеть Насир-аль-Мульк, которая по праву считается самым удивительным творением рук человеческих, ведь завораживающую красоту ее витражей нельзя описать словами ее только нужно увидеть собственными глазами.

Потрясающая иранская «Розовая мечеть» является яркой достопримечательностью общемирового значения (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: mazhab.kz.

Расположенная в Ширазе (Иран) мечеть Насир-аль-Мульк (Nasir al-Mulk) считается самым необычным культовым сооружением мусульман. Святыня построена еще в XIX в. (1876 – 1888 гг.) по приказу одного из лордов династии Каджаров.

Вход в «радужную мечеть» Насир-аль-Мульк украшен мозаикой и стихами из Корана (Шираз, Иран). | Фото: arrow.holiday.

Интересно: Это уникальное строение было спроектировано Мухаммадом Хасан-е-Мемар (Muhammad Hasan-e-Memar) и Мухаммедом Реза Каши Паз-и-Ширази (Muhammad Reza Kashi Paz-e-Shirazi), которые в качестве главного украшения использовали несвойственные для архитектуры мечети витражи.

Когда солнечные лучи проходят сквозь витражи, внутри мечети появляются фантастически яркие переливы (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: photokarachko.blogspot.com.

Единственную в своем роде мечеть украшают витражи с изображением огромного количества роз, которые стали главным узором, изображенным как на внутренних элементах культового сооружения, так и на внешних. Именно это обстоятельство довольно ярко выбивается из общепринятых правил и канонов в оформлении мусульманских святынь и делает ее неповторимой. Такое обилие роз очень просто объясняется – Шираз в прямом смысле слова утопает в розах и на его территории можно встретить более 300 видов этого прекрасного цветка.

Жемчужная арка стала украшением северного входа на территорию мечети-музея (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: ru.wikipedia.org.

Колонны и арка нефа украшены разноцветной мозаикой (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: bazariran.ru.

Nasir al-Mulk – довольно большая мечеть, площадь внутреннего пространства составляет практически 2,9 тыс. м², не говоря о том, что у нее есть еще внутренний дворик и обширная дворовая территория. Особое восхищение вызывает Жемчужная арка, которая находится на северной стороне двора. Ее своды расписаны геометрическими фигурами, прекрасными розами и стихами из Корана. На восточной стороне находится неф, созданный с помощью 7 каменных колонн, а вот с южной расположены 2 минарета.

Невероятная игра цвета и света наступает с восходом солнца (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: sanaei.livejournal.com.

Западную часть ансамбля занимает основной зал мечети, который благодаря потрясающей красоте витражей вызывает неописуемые чувства, особенно если находиться в нем в солнечный день. Когда человек впервые попадает в основной зал мечети, он ощущает себя внутри настоящего калейдоскопа, причем в прямом смысле этого слова.

Nasir al-Mulk, Иран. | Фото: iranasia.com.

И это немудрено, несколько огромных витражных окон, расписанных в разном стиле и невероятно яркими красками, пропуская солнечные лучи, превращают огромный зал в фантастической красоты дворец, хотя роскоши в нем абсолютно никакой нет. Этому поспособствовала хитрость, которую применили художники во время росписи.

Витражи расписаны в особом стиле, поэтому возникает иллюзия объемного цветовосприятия (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: picbear.org.

Мало того, что каждое стекло расписано по-своему: на одном только геометрические фигуры в виде треугольников и ромбов, на другом – цветочно-растительные орнаменты, на третьем – калейдоскопические фигуры, на остальных – завитки и абстрактные линии, так в работе они одновременно использовали теплые и холодные тона, что позволило создать объемные рисунки. Именно эта техника исполнения дает невероятные цветовые переливы во время прохождения солнечных лучей.

Своды арочных потолков и сами колонны стали дополнительным украшением мечети (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: m.jetour.com.hk.

В дополнение к великолепному отображению переливов цвета и света через витражи в мечети можно увидеть и другие поразительные элементы дизайна и архитектуры, среди которых замысловатые геометрические узоры на величественных колоннах, украшенные арки и ниши и не менее впечатляющие купола. Помимо ярких витражей все стены, арки и своды украшены мозаикой, созданной из кусочков разноцветного стекла, причем каждый элемент интерьера имеет определенный рисунок и несет особую смысловую нагрузку, потому что в центре каждого можно увидеть мудрые слова из Корана.

Мечеть оживает с каждым восходом солнца лучи которого, проходя сквозь яркие витражи и отражаясь в мозаике и плитке (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: ru.wikipedia.org.

С того дня, когда были завершены отделочные работы, прошло более 100 лет. Каждый день лучи солнца, пробиваясь через красочные витражи Насир-аль-Мульк, отражаются на потрясающей красоты мозаике превращают залы мечети в нереально фантастическое место.

В зимнее время мраморный пол покрывают разноцветными коврами (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: journal.homemania.ru.

Не только благодаря витражам и мозаике солнечные лучи вызывают умопомрачительную игру цветов, отчасти в этом помогает и напольная плитка семи цветов — белого, голубого, синего, красного, терракотового, черного и желтого. Такие цвета были выбраны неспроста, ведь они полностью отвечают канонам ширазской архитектуры тех времен. Учитывая потрясающую игру света, мечеть, имеет еще множество названий – «Розовая мечеть», «Радужная мечеть», «Мечеть Калейдоскоп», еще ее называют «Мечеть цветов».

В утренние часы мусульмане просят о благословении Всевышнего (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: deligent.livejournal.com.

Экстерьер мечети не менее впечатляющий, чем интерьер святыни (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: commons.wikimedia.org.

Экстерьер хоть и не такой впечатляющий, но все же есть на что посмотреть, особенно если отправиться во внутренний дворик. Его разноцветная плитка, небольшой бассейн с рыбками помогают создать возвышенную и умиротворенную атмосферу.

Завораживающая красота «Радужной мечети» привлекает много туристов (Nasir al-Mulk, Иран). | Фото: journal.homemania.ru.

По сведениям редакции Novate.Ru, наличие огромного количества декоративных элементов, больше присущих европейской культуре, и к тому же изображения цветов в оформлении мечети, которые никак не вписываются в каноны мусульманской архитектуры. В 1979 года иранские власти вывели мечеть из разряда культовых объектов и превратили в музей. Но это никак не отразилось на самой святыне.

Nasir al-Mulk, Иран. | Фото: sanaei.livejournal.com.

Поскольку слава о небывалой красоте мечети Nasir al-Mulk разлетелась по всему миру, теперь не только верующие мусульмане устремляются к ней и посмотреть и помолиться, но и миллионы путешествующих включают святыню в список обязательных посещений. Теперь в музее-мечети туристы могут узнать историю ее возникновения и много невероятных историй, которые произошли как в ее стенах, так и с верующими, посещающими это необычное святое место.

Очень много на нашей планете рукотворных достопримечательностей, которые не просто приводят в восторг своей красотой, но и будоражат воображение. Одно из таких уникальных мест находится в Стамбуле, правильней сказать под землей, в самом историческом центре этого города.