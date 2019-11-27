«И вентиль перекрыть»: Политик намекнул украинцам о последствиях «газовых заявлений»
Политик Николай Стариков отреагировал на обещание Украины начать закачку российского газа, предназначенного для Европы, в свои хранилища. За это Россия может и вентиль перекрыть, намекнул он украинцам о последствиях газовых заявлений.
Обещание Киева начать закачку предназначенного для Европы российского газа в свои хранилища, если не будет заключён транзитный контракт с «Газпромом», вызвало шквал ироничных откликов в Сети. Пользователи Рунета считают, что это можно считать попыткой воровства.
"Что в этом нового? Как воровали, так и будут воровать. " (Леха Сельский @LekhaSelsky)
"Лучшей рекламы СП-2 ещё не было… " (Корень ЖеньШенев @Koratopol)
"Наверно, ребята из «Нафтогаза» долго думали… " (Platon Smirnof 2 @2Smirnof)
«А „Газпром“ подавал в суд, когда хохлы газ тырили? Ну так и получайте» (golensky@vital1967)
"Для «Газпрома» и РФ это заявление просто подарок! " (Россия vs Либерастия @Rus_NV)
Прокомментировал ситуацию и политолог Николай Стариков:
«Молодцы. Ещё пару таких заявлений плюс отсутствие подписанного договора, и вентиль можно перекрывать», - написал он в своём Twitter.
Ранее зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа назвал обещание Киева начать закачку российского газа в свои хранилища воровством. По словам парламентария, Киев пляшет под дудку США, которые хотят сорвать газовый контракт России с Европой и остановить «Северный поток — 2».
Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в случае отсутствия транзитного контракта Киев с Нового года начнёт закачивать российский газ, предназначающийся странам Европейского союза, в свои собственные хранилища.
Чепа считает, что Россия обязательно должна учесть это и сделать публичное заявление для европейских партнёров. По его словам, надо обратить их внимание на одиозные заявления «Нафтогаза».
«Киев пляшет под дудку США, которым выгодно разрушить газовый контракт и остановить „Северный поток — 2“, чтобы не было поставок в Европу и через украинские ГТС. США плевать на Украину, им на всех плевать. Лишь бы осуществлять поставки сжиженного природного газа из США. Это их главная задача», — заключил Алексей Чепа в интервью РИА ФАН.
Источник: https://nstarikov.ru/i-ventil-perekryt-politik-nameknul-ukraincam-o-posledstvijah-gazovyh-zajavlenij-110800
Хм, а кто Старикову его, вентиль, доверил? И право решать? Трон примеряет?
АГА. БАРДАК ОДНАКО…
замом миллера подрабатывает…
Да это просто капец.
Стариков везде.
И в каждую бочку затычка))
ПОЛИТИК
Никому неизвестный но зато плодовитый как Дюма мать.