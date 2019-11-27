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«И вентиль перекрыть»: Политик намекнул украинцам о последствиях «газовых заявлений»

18:28. 27 ноября 2019 115 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
Источник: Царьград.ТВ

Политик Николай Стариков отреагировал на обещание Украины начать закачку российского газа, предназначенного для Европы, в свои хранилища. За это Россия может и вентиль перекрыть, намекнул он украинцам о последствиях газовых заявлений.

Обещание Киева начать закачку предназначенного для Европы российского газа в свои хранилища, если не будет заключён транзитный контракт с «Газпромом», вызвало шквал ироничных откликов в Сети. Пользователи Рунета считают, что это можно считать попыткой воровства.

"Что в этом нового? Как воровали, так и будут воровать. " (Леха Сельский @LekhaSelsky)

"Лучшей рекламы СП-2 ещё не было… " (Корень ЖеньШенев @Koratopol)

"Наверно, ребята из «Нафтогаза» долго думали… " (Platon Smirnof 2 @2Smirnof)

«А „Газпром“ подавал в суд, когда хохлы газ тырили? Ну так и получайте» (golensky@vital1967)

"Для «Газпрома» и РФ это заявление просто подарок! " (Россия vs Либерастия @Rus_NV)

Прокомментировал ситуацию и политолог Николай Стариков:

«Молодцы. Ещё пару таких заявлений плюс отсутствие подписанного договора, и вентиль можно перекрывать»,  - написал он в своём Twitter.

Ранее зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа назвал обещание Киева начать закачку российского газа в свои хранилища воровством. По словам парламентария, Киев пляшет под дудку США, которые хотят сорвать газовый контракт России с Европой и остановить «Северный поток — 2».

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в случае отсутствия транзитного контракта Киев с Нового года начнёт закачивать российский газ, предназначающийся странам Европейского союза, в свои собственные хранилища.

Чепа считает, что Россия обязательно должна учесть это и сделать публичное заявление для европейских партнёров. По его словам, надо обратить их внимание на одиозные заявления «Нафтогаза».

«Киев пляшет под дудку США, которым выгодно разрушить газовый контракт и остановить „Северный поток — 2“, чтобы не было поставок в Европу и через украинские ГТС. США плевать на Украину, им на всех плевать. Лишь бы осуществлять поставки сжиженного природного газа из США. Это их главная задача», — заключил Алексей Чепа в интервью РИА ФАН.

Источник: https://nstarikov.ru/i-ventil-perekryt-politik-nameknul-ukraincam-o-posledstvijah-gazovyh-zajavlenij-110800

Метки: чит.клуб

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