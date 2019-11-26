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Жизнь в иллюзиях о нейтральном статусе

12:34. 26 ноября 2019 159 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/5453388.html
В РУСАДА фактически призвали не питать особых иллюзий готовится к отстранению российского спорта на 4 года от международных соревнований и выступлениям под нейтральным флагом.

«Можно сколько угодно жить в иллюзиях и говорить о том, что мы поедем на Олимпиаду и у нас всё будет в порядке, можно сколько угодно себя утешать, можно сколько угодно пользоваться политическими лозунгами, но я считаю, что нужно трезво смотреть на мир и сложившуюся ситуацию», — приводит слова Гануса РИА Новости.
Он отметил, что передача данных московской лаборатории экспертам WADA в нетронутом виде была критически важным критерием для обеспечения соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
«Сейчас уже поздно что-то говорить. Повторюсь: правовых оснований для оспаривания лишения соответствия нет. Я говорю об этом трезво и с пониманием дела», — подчеркнул глава РУСАДА.

https://russian.rt.com/sport/news/690590-ganus-rekomendacii-wada – цинк

«С одной стороны WADA, следуя рекомендациям комитета по соответствию, который опирается на международный стандарт по соответствию, ограничивает национальную сборную от участия на Олимпийских и Паралимпийских играх и любых других международных соревнованиях. С другой стороны, они берут во главу угла право честного и чистого спортсмена участвовать в международных соревнованиях и позволяют тем спортсменам, которые не имею допинговой истории, пробовать отобраться для участия на турнирах в нейтральном статусе» (с) заместитель Гануса Маргарита Пахноцкая

https://russian.rt.com/sport/news/690584-pahnockaya-rekomendacii-wada – цинк

Уже начали пояснять, что играть под нейтральным флагом это нормально. Никогда такого не было и вот опять.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5453803.html

Метки: допинг, Россия, санкции, спорт, холодная война

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 12162 8672
    Владимир 26 ноября 2019 в 14:10

    Этого надо было ожидать еще когда Путин ,что то мямлил о правах спортсменов,международные соревнования нынче это обыкновенный бизнес.а ему без разницы под какой тряпкой бабло рубить.Вот только почему то эти так называемые “спотсмэны” бабло по карманам рассовывают бюджетное ,т.е. деньги налогоплательщиков,поэтому на пенсионеров обороны и промышленность бабок нет ,а для бизнесменов от спорта есть.

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  • 963 615
    xazzar berlazzar 26 ноября 2019 в 14:36

    наркотики употребляют не спортсмены ,а наркоманы. ну если поймали за руку… просто даже боюсь представить что сделали бы с таким спортсменом при сталине, который опозорил свою страну ширевом по вене (или как они там).

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