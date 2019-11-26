WADA рекомендовало отстранить РФ от международных соревнований на 4 года
04:06. 26 ноября 2019 31 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
WADA рекомендовало отстранить РФ от международных соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года.
WADA подтвердило, что Россия может быть отстранена от соревнований на четыре года. Об этом сообщает официальный сайт WADA.
Отмечается, что рекомендации касаются всех международных соревнований. При этом Россия также не сможет проводит на своей территории международные соревнования. Если же право на проведение крупного турнира уже было предоставлено России, то оно должно быть отозвано, а само соревнование пройдёт в другой стране, если это не является невозможным по юридическим или практическим причинам.
Российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях при непричастности к допинговым инцидентам. Тем не менее они будут выступать только под нейтральным флагом и без национального гимна.
РУСАДА обязано оплатить все расходы WADA с января 2019 года, и уплатить штраф в размере 10% от его дохода в 2019 году или $100 тыс.
Исполком, на котором будет рассмотрена данная рекомендация, состоится 9 декабря.
https://russian.rt.com/sport/news/690485-wada-rossiya-otstranenie – цинк
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Заседание комитета по соответствию WADA состоялось 17 ноября, но перечень рекомендаций к исполкому организации стал известен лишь в понедельник. Первой о них сообщила газета New York Times ("Нью-Йорк таймс"), позже выяснилось, что информация американских журналистов не так страшна, как содержание полного документа. Его WADA опубликовало через несколько часов.
В нем перечислялись основные претензии экспертов организации к копии базы данных, предоставленной российской стороной. Дело в том, что WADA располагает одной копией базы (образец 2015 года), предоставленной агентству информаторами. Эксперты сравнили новую копию с уже имевшейся на руках и обнаружили, что в ней отсутствуют данные о "сотнях предположительно положительных образцов". При этом, по информации New York Times, фамилии тех людей, данные о которых были изъяты из новой копии, уже идентифицированы.
Также эксперты WADA обнаружили, что человек, вносивший изменения в базу, поместил в нее сведения, которые могли бы пустить руководство агентства по ложному следу. Как сообщалось, в новой копии содержалась информация (предположительно речь идет о сфабрикованной переписке между сотрудниками московской лаборатории), из которой становится ясно, что изменения в базу вносили главный информатор WADA по делу о допинге в российском спорте Григорий Родченков и два неизвестных сообщника.
Комитет WADA считает произошедшее "чрезвычайно серьезным случаем несоблюдения требования предоставить оригинальную копию данных московской лаборатории, который имеет отягчающие обстоятельства". Вероятно, именно "отягчающими обстоятельствами" объясняются невероятно жесткие санкции, которые могут быть применены к российскому спорту. Речь идет об отстранении от всех международных соревнований, запрете на проведение международных турниров на территории России, а также на участие в торгах за право принять их в будущем, отстранении российских государственных чиновников от занимаемых постов в международных спортивных федерациях и запрете на участие руководящего состава Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) в международных турнирах в любом качестве.
https://tass.ru/sport/7198363 – цинк
Последствия данных мер будут для отечественного спорта мягко говоря суровыми.
И разумеется, в случае принятия подобных санкций, резонно встанет вопрос о том, помогли ли публичные покаяния, нейтральные флаги и выплаты компенсаций.
Подождем до 9 декабря, а там уже на эту тему можно будет более обстоятельно поговорить.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5453388.html