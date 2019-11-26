В Тбилиси установлена диктатура
13:15. 26 ноября 2019 162 просмотра Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Грузинские власти разогнали митинг оппозиции у парламента страны в центре Тбилиси , используя в том числе и водометы.
Несколько десятков человек арестованы, есть пострадавшие среди митинговавших. Блокада парламента была снята.
Оппозиция, основу которой составляют "мишисты" объявила о том, что в стране установлена диктатура.
Про то, что при Саакашвили оппозицию также разгоняли, они сейчас разумеется не вспоминают.
Вполне понятно, что оппоненты Иванишивили не против реализовать сценарий "цветной революции", но пока массовости не хватает, а местная власть всячески упирается и блокирует попытки реванша.
Так что пока тбилисский недомайдан производит больше комическое впечатление.
Дурачки с флагами Евросоюза особенно доставляют. Надо еще флаг благословенной Америки, для полной аутентичности.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5453933.html
Вот гады -дома у себя разогнали ,а в украине поддержали Пороха .