В Тбилиси установлена диктатура

Грузинские власти разогнали митинг оппозиции у парламента страны в центре Тбилиси , используя в том числе и водометы.Несколько десятков человек арестованы, есть пострадавшие среди митинговавших. Блокада парламента была снята.Оппозиция, основу которой составляют "мишисты" объявила о том, что в стране установлена диктатура.Про то, что при Саакашвили оппозицию также разгоняли, они сейчас разумеется не вспоминают.Вполне понятно, что оппоненты Иванишивили не против реализовать сценарий "цветной революции", но пока массовости не хватает, а местная власть всячески упирается и блокирует попытки реванша.Так что пока тбилисский недомайдан производит больше комическое впечатление.Дурачки с флагами Евросоюза особенно доставляют. Надо еще флаг благословенной Америки, для полной аутентичности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5453933.html