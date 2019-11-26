Раскол. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Цикл "Россия. Настоящая история". Часть 2

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков во втором видео из цикла “Россия. Настоящая история”, посвященном узловым событиям нашего прошлого, рассказывает о ключевых событиях Раскола.

Почему именно династия Романовых стала инициатором проведения церковных реформ? Как изменило экономическую модель Московского государства увеличение влияния “польской компоненты” в высшем слое русской аристократии? Когда произошло закрепощение русского крестьянства? Почему даже патриарх Никон сомневался в целесообразности проведения церковных реформ? Что послужило причиной свертывания практики созыва Земских соборов? Какова была роль Константинопольского патриархата в изменении традиций русского православия?

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Александр Пыжиков



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