О едином палеолитическим культе Евразии

Тем не менее, данный культ не рассматривался в аспекте непрерывной традиции и всеохватности всей территории Евразии , хотя его основные схожие черты всегда были очевидны. В наших исследованиях, начатых в 2013 г. с исследования антропоморфного сердцевидного лика на неолитической керамике археологических культур Дальнего Востока [Миронова, Попов, 2013] и последующих, в которых обосновываются причины появления и широкого распространения по всей Евразии данного культа ( культа Великой Богини – божества гор, камней, воды, плодородия, фертильности у женщин, но также и культа предков и потустороннего мира ), мы показали, что этот культ имеет маркеры, которые можно обнаружить от Бретани ( Карнак, Франция ) до Сикачи-Аляна ( Дальний Восток, РФ ), и от Белого моря до средиземноморского побережья Испании [Миронова, 2014, Миронова, 2018], а именно: сердцевидный антропоморфный лик, трапециевидный антропоморфный лик, антропоморфные лики не только на поверхностях скал и больших валунов в сакральных местах, но и на стыках их граней.

Культ гор и камней изучается в науке в течение многих лет . Ему посвящены специальные работы о священных горах и мегалитах Кавказа – дольменах [Ловпаче, 2011; Марковин, 1978; Николаева, Сафонов, 1974 и др.]. Исследуются кавказские – нартские мифы, в которых отражается тесная связь с покровительницей нартов – горой Эльбрус. Изучаются конструкции, функции и роль каменных культовых сооружений – дольменов, а также орнаментов и чашевидных углублений на них [Бгажноков, 2016]. На вершинах гор находят и исследуют святилища, места жертвоприношений и захоронения шаманов [Барцыц, 2013].



В данном исследовании показано, с помощью визуального анализа и сравнительно-сопоставительного метода, что гора Тресковац на левом берегу р. Дунай (территория современной Румынии), расположенная напротив Лепенского Вира, тоже является сакральным, культовым объектом, игравшим важнейшую роль в истории славянских народ9ов, населявших этот регион испокон веков.

Доказательства существования культа Великой Богини – археологические находки и временные рамки его происхождения в свете данных ДНК-генеалогии.

Загадочное сердцевидное антропоморфное изображение на гальке было найдено южно-корейскими учёными в пещере Ёнгок, о чём была публикация в 2003 г.



Это изображение, выполненное в виде сердца, то есть, с выемкой в верхней части, в середине лба (Рис. 1б), было выявлено среди других артефактов [Деревянко, 2011: 2-29], которые принадлежали нескольким археологическим памятникам, каждый – с несколькими культурными слоями: Чуннэри и Хахваджери, датируемыми финалом верхне-каменного века.



Возраст этих поселений определяется археологами в пределах 50-30 тыс. лет назад [Ли Хонджон, 2002].



А.П. Деревянко отмечает, что пластинчатая индустрия (среди артефактов которой в пещере Ёнгок найдена галька в виде сердцевидного лика) пришла на Корейский полуостров с юга российского Дальнего Востока и северо-востока Китая: «Какие события стояли за этим, установить трудно. Новая технология могла распространяться в результате контактов с соседними племенами и (или) вследствие их прямой инфильтрации» [Деревянко, 2011: 22].

Рис. 1 а) Артефакты из пещерной стоянки Ёнгок [Ли Хонджон, 2003]; б) увеличенное изображение антропоморфной гальки в виде сердцевидного лика из пещерной стоянки Ёнгок, культурный горизонт 4.

Сообщения о нахождении таких сердцевидных изображениях на камнях, галечных скульптурах и петроглифах появляются всё чаще.



Эти антропоморфные изображения анфас с вырезом в центре лба и зауженной, либо треугольной нижней частью, которые уже были исследованы в наших предыдущих работах [Миронова, Попов, 2013], являются каноническим изображением Великой Богини, поскольку ряд таких антропоморфных изображений сопровождается знаком V – женским знаком.



Нахождение сердцевидной гальки на стоянке Ёнгок свидетельствует о распространении её культа и на территорию нынешней Кореи.

Иногда стилистика изображений антропоморфного сердцевидного лика совпадает до деталей. Это, например, можно увидеть при сравнении двух петроглифов: на каменной стеле из Трои (Малая Азия) и на камне из знаменитого Сикачи-Аляна на Нижнем Амуре (р. Амур, Дальний Восток, РФ) (Рис. 2):

Рис. 2 а)-б) Каменная стела с высеченным на ней изображением человеческого лица, форма которого напоминает сердце, Троя [Блеген, 2012 http://lib3.podelise.ru/docs/137/index-31085.html?page=2 ]; в)-г) Сикачи-Алян, пункт II. Антропоморфная рельефная личина [Дэвлет, с. 24].

Выбитое на каменной стеле из Карнака (Бретань, Франция) антропоморфное изображение (Рис. 3а-б) символизирует именно женское божество, поскольку под данным ликом на поверхности стелы выбит знак V, являющийся женским знаком, о чём мы писали ранее [Миронова, 2014].



Это изображение очень похоже на петроглиф – антропоморфную личину из местонахождения Шереметьево на р. Амур (Рис. 3 в):

Рис. 3 а) Антропоморфное изображение на каменной стеле в Карнаке (Бретань, Франция) (Фото Е.А. Мироновой); б) фигуративное изображение – простая контурная личина, Шереметьево, Нижний Амур [Дэвлет, Ласкин, 2014: 21].

Археологи сейчас называют такие изображения «фигуративное изображение», «простая контурная личина».



Но в такой простоте изображения, без проработки деталей, был, очевидно заложен глубокий смысл: божество присутствовало в камнях и в воде, оно было неуловимым и его черты можно было передать только схематически, во многих случаях намечая лишь контур или выделяя только глаза и нос.

Многочисленные изображения сердцевидных ликов и их сходство наблюдается в более поздние эпохи (неолит-энеолит) и на глиняных изделиях: самое древнее из обнаруженных до настоящего времени сердцевидных изображений на керамике происходит из Мезинской стоянки (18 тыс. л. до н.э.) с. Мезино в Черниговской области, Украина (географически – Русская равнина, долина р. Десна), на артефактах Аравийского полуострова, Кипра, на Вознесеновской керамике (р. Амур) и на артефактах многих других мест Евразии, а также в Японии и Америке [Каталог, 2016] (Рис.4):

Рис.4 а) Артефакт из раскопок в с. Мезино – изображение Великой Богини в виде сердца (палеолитическая стоянка Мезино, 18 тыс. лет до н.э.) http://ekotur.com.ua/kulturnyiy-turizm.html б) керамическая голова антропоморфной фигурки из Млейхи, 0-200 н.э. Археологический Музей Шарджи (Фото Е.А. Мироновой); в) лицо Великой Богини в виде сердца на керамической вазе с Кипра (Музей Пьеридиса,г. Ларнака, фото Е.А. Мироновой); г) догу периода Яёй с лицом в виде сердца http://clm.mybb.ru/viewtopic.php?id=36

Обращает на себя внимание тот факт, что самое древнее изображение Великой Богини в каноническом исполнении – в виде лика-сердечка – обнаружено в Мёзино, на Русской равнине и датируется 18 тыс. лет до н.э. То есть – это пока самое древнее надёжно датированное изображение подобного рода.

Однако религиозный культ почитания Великой Богини имеет и другие маркеры. Существует множество малых скульптурных форм – из песчаника, мергеля, кости мамонта.



К настоящему моменту самая древняя из найденных статуэток, изображающих дородную женщину и, возможно, представляющую Великую Богиню-Мать, является Виллендорфская Венера – статуэтка из Виллендорфа (Австрия), найденная на берегу Дуная в 1908 г. Датируется она 29 500 л. н.



Но такие же статуэтки найдены и в Костёнках, на верхнепалеолитической стоянке под Воронежем (Россия). Это обширное поселение, с многослойными разновременными культурными слоями входит в Виллендорф-Костёнковскую культурную общность. А это приводит к ещё более широким аналогиям – к Дунайскому бассейну, то есть – к региону Балкан.

В более поздние эпохи фигура женщины – Богини с пышными формами будет воспроизведена в Хаджиларе (7 040 л.до н.э.) и в Чатал-Уюке (7 400- 5 600 л. до н.э.) – территория современной Турции, Малая Азия.

Возвращаясь к эпохе палеолита, необходимо отметить другой тип изображения женщины (возможно, также Великой Богини), который был обнаружен на верхнепалеолитической стоянке Мальта в Сибири (24 000 л. н.).



Его объединяет с первым типом (пышнотелые женщины) отсутствие проработки черт лица. Но статуэтка имеет совсем другую позу – она согнута, а также имеет одежду.



Стоянка Мальта широко известна в настоящее время благодаря исследованию мужской Y-хромосомы из костных остатков, которые хранились в Эрмитаже.



В журнале “Nature” опубликованы результаты исследования, выполненного международным коллективом генетиков под руководством Эске Виллерслева.



По образцу кости мальчика из двойного верхнепалеолитического погребения на этой стоянке выделен геном данного индивидуума. Это древнейший из всех известных науке геномов представителя вида Homo sapiens. Он датируется 24 000 л.н. и принадлежит роду R [Raghavan et al., 2014:87–91].

Здесь необходимо сделать небольшое добавление данных ДНК-генеалогии, науки о миграциях древних родов и их гаплогруппах.



Гаплогруппа R является предковой для гаплогрупп R1b и R1a — основных европейских гаплогрупп, которые жили на Русской равнине и в Европе. А предком гаплогруппы R, так же, как и гаплогруппы Q, являлась гаплогруппа P, входящая в кластер гаплогрупп NOP.



Последовательность СНИП-мутаций в Y-хромосомах (мужских половых хромосомах) в тот древнейший период времени приведена в следующей работе профессора А.А. Клёсова – основоположника ДНК-генеалогии: «Очередная последовательность СНИП-мутаций в Y-хромосоме с появлением гаплогрупп NOP ~48 000 л.н. и P ~38 000 л.н. в процессе их миграций на восток Южной Сибири, привели к появлению гаплогруппы R ~30 000 л.н. и гапллогруппы R1 ~26 000 л.н., а затем – гаплогруппы R1a/R1a1 ~20 000 л.н. (временные рамки между появлением R1a и R1a1 не определены) и гаплогруппы R1b ~ 16 000 л.н.” [Klyosov, 2012: 103].

Дальнейшие миграции двух ветвей предковой гаплогруппы R1 (потомков гаплогруппы R)— гаплогрупп R1a и R1b были затем прослежены в работах А.А. Клёсова и И.Л. Рожанского:



“Необходимо отметить, что два братских субклада, R1a и R1b, мигрировали из Центральной Азии в западном направлении двумя разными маршрутами. В то время, как R1a двигались вдоль южного пути из Алтайского региона через Гималаи, Индостан, Иранское плато, Анатолию и из Малой Азии на Балканы [Klyosov, Rozhanskii, 2012], R1b двигались вдоль северного пути, из того же региона через Южный Урал, Среднюю Азию, Северный Казахстан, Среднюю Волгу, Кавказ, а затем разбились на два потока — один двинулся в южном направлении, другой – в западном” [Klyosov, 2012: 92].

Род-потомок гаплогруппы R – R1a, пройдя через Малую Азию и Балканы через тысячелетия во времени и тысячи километров в пространстве, оказался на Карпатах, подтверждением чему является нахождение свастики на керамике археологической культуры Триполье-Кукутени (Украина, Молдова-Румыния), а также, возможно, канон изображения женщины-Богини в малой скульптурной форме, такой же, как и на стоянке Мальта (Рис. 5):





Рис. 5 а) Керамическая фигурка женщины-Богини, культура Триполье-Кукутени, Новые Русешты, Молдова [30]; б) статуэтка из поселения Мальта, Сибирь [31].

Имея в виду представленные выше данные ДНК-генеалогии, можно объяснить совпадение в позах этих женских фигурок.



Такие идентичные позы (полусидя), одинаково выделенные части тела, одинаковое игнорирование проработки черт лица, развитие темы редуцированных рук на фигурке из Трипольской культуры (но и на фигурке из Мальты руки как бы спрятаны и настолько не важны, что мастер изобразил их соединяющимися друг с другом в одну линию), с подчёркнутыми линиями плеч и выделенной грудью (на фигурке из культуры Триполье руки редуцированы), – поражают и вызывают вопрос: может ли такое положение тела у фигурок возникнуть в воображении у двух разных мастеров, в разные эпохи, на удалённых расстоянии, с целью передать образ главного действующего объекта религиозных культов?



Отсюда следует и вопрос о значении такой позы у культовой фигурки. Она могла символизировать предродовые схватки у женщины и просьбу о помощи Великой Богини при родах (предположение Г.Г. Котовой).

Исходя из накопленных данных, мы можем предположить, что культ Великой Богини был создан одним родом (либо родственными родами), распространён на сопредельные племена или передавался таким родом-созидателем другим народам по мере его продвижения на новые территории проживания.



Пока предположительным, возможным объяснением того, у какого же рода мог возникнуть единый культ Евразии – культ Великой Богини / Великой Матери (как его принято называть в научной литературе сейчас) может быть открытое ДНК-генеалогией расположение предковой группы родов NOP как раз в срединной части Евразии – в Восточной Сибири [Рожанский, 2014; Рожанский, 2017а; Рожанский, 2017б].

Е.А. Миронова





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