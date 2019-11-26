Каменные артефакты
10:37. 26 ноября 2019 136 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Летом 2019 года в facebook была опубликована новость: волны Балтийского моря выбросили на берег между Клайпедой и Палангой неизвестный артефакт:
Это какой-то металл, запрессованный, ли залитый в камень. Или наоборот, металл, облитый жидким камнем.
С обратной стороны артефакта отверстия и в них тоже металл. Из-за отсутствия зеленой патины, есть подозрение, что это может быть золото. Или бронза без окислов, т.к. окатывалась песком.
О назначении трудно судить. Можно лишь провести какие-то аналогии с изделиями из времени нашей цивилизации. Есть предположение, что это часть трубки шрапнельного снаряда 76 мм
Источник
***
Кыштымская находка
Кусок гранита или диорита, найденный в окрестностях г.Кыштым. На поверхности камня нанесены параллельные прорези неизвестным инструментом (предположительно дисковой пилой) с шириной режущей части более 1 см. В настоящее время диски по камню с такой шириной диска даже в стационарных станках не используются.
Если приглядеться, то внутри прорезей видны борозды. А сами прорези имеют округлую форму
Комментарий автора, кто опубликовал фотографии этой находки:
То, что когда-то в прежнее время здесь владели высоким уровнем обработки камня, говорит этот мостик:
Причем, позже его «накрыли» бутовым камнем, поднимая уровень земли и выравнивая площадь с его каменной конструкцией.
Аналогичные блоки в основании старого строения
Источник
Еще один артефакт в камне, который заставляет задуматься:
Шестеренка в камне
https://youtu.be/jBFmN9PIv2s
Мнение, высказанное в комментариях к видео, что это всего лишь пиритизированный аммонит
Срез такого аммонита из каменной породы с металлическим блеском. Вполне возможно, что в этом галечнике на видео нечто подобное. Они и в самом деле похожи на шестеренки. Не исключено, что в этом примере нет загадки. Но находки в начале статьи – нужно исследовать.
Представляете, сколько подобного находится в частных коллекциях или просто отлеживается на полках у обывателей, их нашедших?
***
Дубликат статьи
Продолжение, многие факты из которого здесь уже публиковались: Артефакты, найденные в каменных породах и углях
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Это какой-то металл, запрессованный, ли залитый в камень. Или наоборот, металл, облитый жидким камнем.
С обратной стороны артефакта отверстия и в них тоже металл. Из-за отсутствия зеленой патины, есть подозрение, что это может быть золото. Или бронза без окислов, т.к. окатывалась песком.
О назначении трудно судить. Можно лишь провести какие-то аналогии с изделиями из времени нашей цивилизации. Есть предположение, что это часть трубки шрапнельного снаряда 76 мм
Источник
***
Кыштымская находка
Кусок гранита или диорита, найденный в окрестностях г.Кыштым. На поверхности камня нанесены параллельные прорези неизвестным инструментом (предположительно дисковой пилой) с шириной режущей части более 1 см. В настоящее время диски по камню с такой шириной диска даже в стационарных станках не используются.
Если приглядеться, то внутри прорезей видны борозды. А сами прорези имеют округлую форму
Комментарий автора, кто опубликовал фотографии этой находки:
То, что когда-то в прежнее время здесь владели высоким уровнем обработки камня, говорит этот мостик:
Причем, позже его «накрыли» бутовым камнем, поднимая уровень земли и выравнивая площадь с его каменной конструкцией.
Аналогичные блоки в основании старого строения
Источник
Еще один артефакт в камне, который заставляет задуматься:
Шестеренка в камне
https://youtu.be/jBFmN9PIv2s
Мнение, высказанное в комментариях к видео, что это всего лишь пиритизированный аммонит
Срез такого аммонита из каменной породы с металлическим блеском. Вполне возможно, что в этом галечнике на видео нечто подобное. Они и в самом деле похожи на шестеренки. Не исключено, что в этом примере нет загадки. Но находки в начале статьи – нужно исследовать.
Представляете, сколько подобного находится в частных коллекциях или просто отлеживается на полках у обывателей, их нашедших?
***
Дубликат статьи
Продолжение, многие факты из которого здесь уже публиковались: Артефакты, найденные в каменных породах и углях
Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки на материалы журнала:
ВК-sibved
ФБ-sibved
Яндекс.Дзен
Телеграмм
Использование материалов журнала для youtube-каналов – только с разрешения и согласования с автором (с).