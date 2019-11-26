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Каменные артефакты

10:37. 26 ноября 2019 136 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Летом 2019 года в facebook была опубликована новость: волны Балтийского моря выбросили на берег между Клайпедой и Палангой неизвестный артефакт:


Это какой-то металл, запрессованный, ли залитый в камень. Или наоборот, металл, облитый жидким камнем.






С обратной стороны артефакта отверстия и в них тоже металл. Из-за отсутствия зеленой патины, есть подозрение, что это может быть золото. Или бронза без окислов, т.к. окатывалась песком.

О назначении трудно судить. Можно лишь провести какие-то аналогии с изделиями из времени нашей цивилизации. Есть предположение, что это часть трубки шрапнельного снаряда 76 мм



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Кыштымская находка










Кусок гранита или диорита, найденный в окрестностях г.Кыштым. На поверхности камня нанесены параллельные прорези неизвестным инструментом (предположительно дисковой пилой) с шириной режущей части более 1 см. В настоящее время диски по камню с такой шириной диска даже в стационарных станках не используются.


Если приглядеться, то внутри прорезей видны борозды. А сами прорези имеют округлую форму

Комментарий автора, кто опубликовал фотографии этой находки:





То, что когда-то в прежнее время здесь владели высоким уровнем обработки камня, говорит этот мостик:




Причем, позже его «накрыли» бутовым камнем, поднимая уровень земли и выравнивая площадь с его каменной конструкцией.


Аналогичные блоки в основании старого строения

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Еще один артефакт в камне, который заставляет задуматься:

Шестеренка в камне


https://youtu.be/jBFmN9PIv2s

Мнение, высказанное в комментариях к видео, что это всего лишь пиритизированный аммонит




Срез такого аммонита из каменной породы с металлическим блеском. Вполне возможно, что в этом галечнике на видео нечто подобное. Они и в самом деле похожи на шестеренки. Не исключено, что в этом примере нет загадки. Но находки в начале статьи – нужно исследовать.

Представляете, сколько подобного находится в частных коллекциях или просто отлеживается на полках у обывателей, их нашедших?
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Дубликат статьи
Продолжение, многие факты из которого здесь уже публиковались: Артефакты, найденные в каменных породах и углях

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Источник: https://sibved.livejournal.com/308112.html

Метки: артефакты, история, находки

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