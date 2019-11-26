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Как шведы Эстонию продали. Враг моего врага мой друг

09:55. 26 ноября 2019 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», обсуждали территориальные претензии Эстонии к России, грядущий саммит в Нормандском формате, а также о реальных и мнимых победах над вaкxaбизмом в Афганистане.

Хронометраж тем:
0:20 — Какие основания имеют под собой территориальные претензии Эстонии к России?
10:56 — С какими позициями подходят к встрече участники «нормандского формата»?
19:46 — Действительно ли в Афганистане покончено с ИГ, как об этом заявил президент исламской республики?

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/kak-shvedy-jestoniju-prodali-vrag-moego-vraga-moj-drug-110763

Метки: блог, Видео

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