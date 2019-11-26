Как шведы Эстонию продали. Враг моего врага мой друг
В новом выпуске видеоблога, записанного совместно с проектом «Политраша», обсуждали территориальные претензии Эстонии к России, грядущий саммит в Нормандском формате, а также о реальных и мнимых победах над вaкxaбизмом в Афганистане.
Хронометраж тем:
0:20 — Какие основания имеют под собой территориальные претензии Эстонии к России?
10:56 — С какими позициями подходят к встрече участники «нормандского формата»?
19:46 — Действительно ли в Афганистане покончено с ИГ, как об этом заявил президент исламской республики?
P.S. Предыдущие выпуски:
- Транзит газа через Украину. Новая книга о Сталине
- Ювенальная Грета, запрет на курение и закон о домашнем насилии
- Грета Тунберг, норма в политике, что с нашим правосудием
- Зачем России дороги и какие дураки мешают их строить
Источник: https://nstarikov.ru/kak-shvedy-jestoniju-prodali-vrag-moego-vraga-moj-drug-110763