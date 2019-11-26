Из жизни самолетов
10:36. 26 ноября 2019 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Ту-104 (по кодификации НАТО: Camel — «Верблюд») — первый советский реактивный пассажирский самолёт. В период с 1956 года, когда по техническим причинам приостановили полёты британского реактивного авиалайнера «Комета», до октября 1958 года, когда был введён в коммерческую эксплуатацию американский реактивный авиалайнер Boeing 707, Ту-104 был единственным эксплуатирующимся реактивным авиалайнером в мире.
Первый полёт Ту-104 совершил 17 июня 1955 года под управлением лётчика-испытателя Ю. Т. Алашеева. 5 ноября в воздух поднялся первый серийный самолёт, построенный на Харьковском авиазаводе (УССР). В 1956 году Советскому Союзу удалось поразить западный мир, когда во время визита первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва в Лондон, туда же прилетели три Ту-104 (СССР-Л5400, СССР-Л5412, СССР-Л5413). Работа Ту-104 на линиях началась 15 сентября 1956. Первый рейс с 50 пассажирами состоялся по маршруту Внуково – Омск-Центральный – Иркутск (рейс 03). Его выполнил экипаж Евгения Петровича Барабаша и Константина Петровича Сапелкина. До Омска борт СССР-Л5415 летел 3 часа 10 минут, из Омска в Иркутск 4 часа.
В отличие от своего прародителя Ту-16-го, Ту-104 был ненадёжен, тяжёл, в полёте очень неустойчив и плохо управляем, был склонен к раскачке («голландскому шагу»). Особую опасность представлял так называемый «подхват». Самолёт резко набирал большую высоту, за потолок, а затем срывался в штопор. По этой причине произошли две катастрофы, в том числе самая известная катастрофа Ту-104 — 17 октября 1958 года, когда рейс Пекин — Москва, пилотируемый экипажем Г. Кузнецова, упал на территории Чувашии.
Выявленные недостатки самолёта стали причиной для снятия его с производства и начала работы над новым поколением более надёжных реактивных пассажирских лайнеров для рейсов средней протяжённости — Ту-154.
В 1962 году под Красноярском один из самолётов Ту-104, выполнявший рейс Хабаровск — Москва, был сбит ракетами ПВО.
Начиная с 1959 года первые Ту-104 стали поступать в авиапредприятия: Внуково, Иркутск, Толмачёво, Ташкент, Тбилиси, Пулково. В 1960 году самолёт поступает, помимо вышеназванных аэропортов, также и в Шереметьево, Борисполь и Хабаровск. В 1961 году самолёты поступили в Одессу. В 1965 году была прекращена эксплуатация Ту-104 в Узбекском управлении ГА по климатическим условиям Ташкента, а в 1966 году 8 новых самолётов поступили в Домодедово.
Выпуск Ту-104 был прекращён всего через пять лет после начала серийного производства: в начале-середине 1960-х годов в СССР и в мире уже началась разработка лайнеров второго поколения с более экономичными турбовентиляторными двигателями, и Ту-104 к тому времени уже успел морально устареть.
1956. Два из трех советских авиалайнеров Ту-104, прибывших в лондонский аэропорт, 25 апреля
1956. Никита Хрущев и Николай Булганин прибывают в лондонский аэропорт с различными советскими официальными лицами, чтобы осмотреть прилетевшие авиалайнеры Ту-104
1956. Виктор Иванов, пилот прибывшего в лондонский аэропорт пассажирского самолета Ту-104, был одним из тех, которого британское правительство считало шпионом
1956. Первый рейс Ту-104 состоялся по маршруту Внуково – Омск-Центральный – Иркутск (рейс 03). На борту самолета
1956. Первый рейс Ту-104 состоялся по маршруту Внуково – Омск-Центральный – Иркутск. Дима Кирьянов принимает заказы на завтрак на борту самолета Ту-104
1957. Авиалайнер Ту-104 на ВСХВ
1958. Ту-104, перевозящий Анастаса Микояна в Западную Германию, приземляется во Франкфуртском аэропорту Рейн-Майн
1959. Демонстрационный полет Ту-104 16 мая из Лондона через Копенгаген в Москву
1959. Пассажиры садятся на борт пассажирского самолета Ту-104 в лондонском аэропорту на открытии нового рейса Аэрофлота в российскую столицу. 16 мая
1959. Стюардесса на борту Ту-104 Тамара Седова несёт поднос с водкой во время демонстрационного полета
1959. Передняя часть российского пассажирского транспорта Ту-104A с Боингом 707 на заднем плане на авиашоу в Ванкувере, Канада