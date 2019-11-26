Е.Ю.Спицын и А.А.Симонова “Страницы истории европейского и русского монашества” Часть I

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NXYQ8QxYliE
Коммунисты стали писать историю монашества? Это очередная фальсификация.
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Истина может цену иметь тогда, когда она исходит из правдивых уст. О ней может говорить человек, у которого добрые дела и чистый ум.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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Коммунисты стали писать историю монашества? Это очередная фальсификация.