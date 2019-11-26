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Автономное отопление. Тепловой насос. Индукционный нагреватель

09:57. 26 ноября 2019 160 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Предупреждение
Уважаемые читатели! Предлагаемый материал – это не реклама в блоге, а лишь информация для технарей и всех интересующихся новой физикой.

Понятно, что мы не ручаемся за достоверность изложенной информации. Поэтому тем более будут интересны отзывы на данный материал тех, кто разбирается в теме. Отзывы и о работе упоминаемых устройств. Ведь критерий истины – не мнения или реклама, а практика!
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Демонстрация промышленно выпускаемого насоса Френетта или генератора Потапова или же вихревого генератора Шаубергера, кому как удобнее.

Сами же разработчики называют его: Тепловой гидродинамический насос и гарантируют КПД работы от 300 до 700 процентов.

Данные устройства производятся и поставляются компанией «Тепло XXI века». По словам данной компании она экспортирует свою продукцию во многие страны, в том числе и в Японию.





Генератор Потапова в режиме самозапитки.


Продолжая тему вихревых устройств, демонстрируем Вам видео генератора Потапова работающего в режиме самозапитки.

То есть, без потребления какой либо внешней энергии, хотя для полной ясности картины необходимо упомянуть, что в данном генераторе, также применяются технологии Джона Бедини и, как следствие, аккумулятор небольшой емкости.



насоса Френетта

генератора Потапова





Гидродинамический тепло-генератор. Полностью разработанный Сергеем Федоровичем Подоляном (Динатроном).

Одно из многих, принципиально важных отличай от подобных генераторов в том, что нет износа частей генератора от кавитации. КПД в районе 400 % даже на маленьких моделях.

Собраны уже с десяток образцов и все на 100 % работоспособны и показали замечательные результаты. Есть патент СНГ.



Вихревой Индукционный Нагреватель «ВИН»


воспроизведен по разработкам Н. Тесла. ВИН предназначен для использования в автономных системах отопления, горячего водоснабжения в технологических процессах, связанных с нагревом промежуточного теплоносителя.

Отсутствие прямого нагрева в отличии от тэновых и газовых нагревателей, позволяет нашей продукции работать намного дольше (свыше 30 лет) не теряя своих технических показателей.

Разработанные нашим предприятием ООО «Альтернативная энергия» Вихревые индукционные установки «ВИН» предназначены для горячего водоснабжения (ГВС) и отопления на токах промышленной частоты (50 Гц).

Создание Вихревого индукционного нагревателя «ВИН», позволило расширить границы и область применения электронагрева как в производственных целях так и на бытовом уровне, увеличить срок службы, повысить уровень электро- и пожаробезопасности, исключить необходимость межсезонного и профилактического обслуживания оборудования.

http://akoil-teplo.ru/


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Источник.

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4761962.html

Метки: изобретение, технологии, физика, энергетика

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