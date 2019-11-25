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Здоровье астронотов, „лунные” эксперименты, долунный блеф

14:45. 25 ноября 2019 97 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Здоровье астронотов, кислород, еда…
Лунные” эксперименты…
Шайтан-арба под парусом…



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4761051.html

Метки: NASA, американцы, здоровье, колмогоров, ложь, луна, медицина, США, технологии, фальсификация

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