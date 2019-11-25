Здоровье астронотов, „лунные” эксперименты, долунный блеф

Раз Бог так возлюбил мир, то и нам следует подражать этой любви. Когда человек отдает сердце другому, он становится подлинно богатым. И напротив, богач может быть настоящим бедняком, если он являет скудость в подаяниях, как не имеющий богатства!

— Фёдор Филиппович Конюхов