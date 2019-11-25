Здоровье астронотов, „лунные” эксперименты, долунный блеф

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4761051.html
На пепелаце с гравицапой.
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Раз Бог так возлюбил мир, то и нам следует подражать этой любви. Когда человек отдает сердце другому, он становится подлинно богатым. И напротив, богач может быть настоящим бедняком, если он являет скудость в подаяниях, как не имеющий богатства!
— Фёдор Филиппович Конюхов
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На пепелаце с гравицапой.