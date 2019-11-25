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Западную Европу захватывают мигранты. Но не арабы и африканцы, а поляки и украинцы

20:44. 25 ноября 2019 60 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: kp.ru @ Эдвард Чесноков

С такими демографическими тенденциями через пару десятилетий в восточных странах ЕС могут остаться лишь инвалиды и пенсионеры.

Весь ноябрь в Евросоюзе проходят торжества в честь 30-летия падения Берлинской стены. Бетонная преграда между Западной Германией и Восточной была сооружена в разгар холодной войны, чтобы предотвратить бегство жителей соцлагеря к соседям-капиталистам.

С тех пор Европа вслед за Германией вроде бы стала единой, везде капитализм,  ЕС-овские стандарты, а главное, свобода и демократия. На собрании комсомольской ячейки никто за надетые джинсы больше не пропесочит. Но бегство на запад продолжается. Молодой берлинец переезжает учиться, а потом остается работать в Лондоне, варшавянин — в Берлине, киевлянин — в Варшаве… Прямо новое переселение народов!

РУМЫНЫ БЕГУТ В ИТАЛИЮ ЦЕЛЫМИ СЕЛАМИ

Томашу Фролиху 31 год. Его отец в конце восьмидесятых — как раз под падение железного занавеса — переехал из польского Щецина в Гамбург. Там, в вольном городе, Томаш и родился. Но на новой-старой родине не задержался — учился в Вене, работал в Гейдельберге и Штутгарте, а сейчас двинулся еще западнее.

Ныне работает в аппарате Европарламента, перемещается между штаб-квартирами европейских органов власти в Страсбурге и Брюсселе. Жена у него, кстати, русская.

Таких, как Томаш, в богатых европейских странах даже не тысячи. Вот вам геополитическая загадка. Какая «нетрадиционная» религия стала в Италиисамой распространенной (после католицизма) из-за потока мигрантов? Ислам? Никак нет. Православие. Согласно статистике, количество приверженцев данной конфессии на Апеннинах возросло с 220 тыс. в 1993 году до 1,5 млн в 2014 году, а сейчас, вероятно, их уже 2-2,5 млн. Во всем потоке «лиц с миграционным происхождением» в Италии они составляют свыше 30%.

Кто же эти братья-православные? Румыны. Язык их близок к итальянскому, страна вступила в ЕС в 2007 году, возникло единое экономическое пространство. Вот и едут в Рим чуть не целыми селами. Кто разнорабочим, кто няней. Средняя зарплата в Румынии — 659 евро, в Италии — 1878 евро. И это несмотря на то, что у ЕС есть программы перекачки бюджетных денег из самых богатых стран — в основном Германии — на отсталый юго-восток, дабы подтянуть ту же Румынию до брюссельских стандартов.

При этом ещё лет 40 назад разрыв в реальных доходах между жителями соцлагеря и капстран, конечно, имелся. Но не катастрофический. А по социальным гарантиям, особенно для рабочих специальностей, Восточный блок был кое в чем впереди.

Что же поменялось?

ПРОСТО СССР ПРЕКРАТИЛ ИХ КОРМИТЬ

— По моим оценкам,  поляков в Германии — порядка 2-2,5 млн. А украинцев — 500-600 тысяч, — рассказывает кандидат экономических наук Леонид Хазанов. — Прибалтов значительно меньше, но только потому, что у них и население на страну — как один административный округ Москвы.

— Весной в Польше было исследование: на ее территории активно 1,3 млн телефонных SIM-карт, выданных на Украине. Но многие покупают местные «симки» для звонков. По объективным оценкам, в Польше от 2,3 до 2,7 млн «заробитчан» (гастарбайтеров). Каждое восьмое рабочее место там занято выходцем с незалежной, что уже порождает конфликты с коренным населением, — говорит эксперт по Украине Владимир Рогов.

Западную Европу захватывают мигранты. Но не арабы и африканцы, а поляки и украинцы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почему же бегут?

— Толчком к новому великому перенаселению народов стал распад Советского Союза, - полагает экономист Леонид Хазанов. — Тот подкармливал страны с социалистическими режимами, поставляя ресурсы по льготным ценам и заказывая технологически сложную продукцию на их предприятиях. Достаточно вспомнить, что один из могильщиков соцлагеря, польский политик-демократ Лех Валенса, как раз трудился на верфи в Гданьске, строившей суда для СССР. А уж сколько вложила Москва в прибалтийские республики и Киев, даже объяснять не стоит. А когда Советский Союз канул в лету, экономики Польши, Украины и прочих «жертв коммунистического режима» покатились под откос. С приходом Запада их хозяйство стало никому не нужным. При Валенсе на Гданьской верфи работало 15-20 тысяч человек, сейчас — в 8-10 раз меньше.

Польша интегрировалась на Запад первой и успешнее всего, паны и панночки стали отправляться в благополучие районы ФРГ. Наниматься на работу, на которую не шли даже выходцы из экс-ГДР. На немецких стройках и сейчас полно рабочих из Польши, они там давно стали обыденным явлением. Равно как польская медсестра (спасибо хорошему социалистическому образованию) или сиделка.

— Затем ситуация повторилась. Со временем стала ощущаться нехватка рабочих рук уже в Польше. Особенно в отраслях с низкой оплатой труда, например, сельском хозяйстве. Вот польские фермеры принялись преспокойно нанимать жителей Украины и Прибалтики, — говорит Леонид Хазанов.

ИТОГ — НОВОЕ ДИКОЕ ПОЛЕ?

Так, вроде бы, хорошо, молодые и активные люди переезжают, получают хорошую зарплату, успешно интегрируются на новом месте. Не в пример арабам, африканцам и прочим «беженцам». Но даже богатая Германия от дрейфа на Запад страдает.

В Люксембурге вы встретите немало немцев. Зарплаты там еще выше, чем в ФРГ, особенно в финансовой сфере, язык близок к немецкому, проблем с мигрантской преступностью нет. В демографических масштабах такое бегство из Германии невелико. Но едут самые квалифицированные и высокооплачиваемые работники. Которые теперь будут отстегивать немаленькие налоги отнюдь не родному муниципалитету.

Чем беднее страна, тем ситуация хуже. В 1990 году население Румынии достигло исторического пика: свыше 23 млн человек. Сейчас — 19,6 млн. Прибавьте к тому 2-2,5 млн румын, уехавших в Италию за последние четверть века (о чем мы писали в начале) — и пазл почти сойдется.

Подобная ситуация — почти во всех странах Восточной Европы. За исключением, быть может,  Венгрии или Чехии. Которые, кстати, изо всей силы саботируют антироссийские санкции и не рвут экономические связи с Москвой.

Хуже всего Украине.

— Киев утверждает, что население страны — свыше 40 млн. Всего на Запад уехало 4-5 млн украинцев, в Россию — столько же. Если взять статистику потребления хлеба в незалежной, то она соответствует численности в 25, максимум 30 млн чел., — говорит эксперт по Украине Владимир Рогов.

Что же дальше? Сценариев два.

— Есть большая вероятность, что будущем мы с моей русской женой переедем обратно на восток Европы, в Польшу или даже в Россию, — сообщает «новый брюсселец» Томаш Фролих, с истории которого мы начали этот материал.— Ведь что произойдет с Западной Европой в ближайшие лет 20, предсказать сложно.

Один из депутатов Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (выступает против нелегальной миграции и за дружбу с Россией — прим. ред.), с которым пообщалась «КП», оценивает ситуацию так:

— Многие трудовые мигранты подумывают вернуться домой, в ту же Польшу. В Германии сейчас экономическая рецессия. Не в последнюю очередь — из-за огромных трат на содержание беженцев. Например, только в моем избирательном округе, в Баден-Бадене, таковых размещено 650 человек, из них 600 не работают. И получают пособие по €850 в месяц. Но главная проблема даже не в этом. Запад продолжает продвигать ультралиберальную идеологию. Недавно в Европарламенте состоялось голосование о введении в школах обязательного «секс-просвещения» для детей. И только католическая Польша высказалась против. В таких условиях многие поляки наверняка предпочтут жить и растить детей на родине.

Есть и менее оптимистичный прогноз. Заедьте в любой прибалтийский городок вдали от турцентров — найдете там одних стариков да младенцев. Экономически активная молодежь на заработках — от Варшавы до Лондона. По подсчетам ученых, с такими демографическими тенденциями территория между Вислой и Днепром лет через 20-30 станет этаким Диким полем — депрессивным и почти безлюдным.

Кто же придет на смену? Мигранты из третьего мира, которых по брюссельской квоте обязаны принимать страны Европы? Власти лимитрофов (карликовых республик, выступающих «санитарным кордоном» между Россией и Западом — ред.) об этом предпочитают не думать.

КОНКРЕТНО

Внутриеевропейская миграция (приблизительные цифры).

1. С Украины:

В Польшу — 2,3-2,7 млн.

В Германию — 272 тыс. (по неофициальным данным — 500-600 тыс.)

В Италию — 240 тыс.

В Чехию — 110 тыс.

2. Из Румынии:

В Италию — 1,5 млн (по неофициальным данным — до 2-2,5 млн).

В Британию — 700 тыс.

В Германию — 360 тыс.

3. Из Польши:

В Германию — 910 тыс.

В Британию — 700-800 тыс.

4. Из Германии:

В Британию — 322 тыс.

В Испанию — 150 тыс.

5. Из Литвы:

В Британию — 150 тыс.

6. Из Латвии:

В Британию — 75 тыс.

7. Из Эстонии:

В Финляндию — 52 тыс.

В Британию — 10 тыс.

Источник: https://nstarikov.ru/zapadnuju-evropu-zahvatyvajut-migranty-no-ne-araby-i-afrikancy-a-poljaki-i-ukraincy-110699

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7998 2775
    nikolay 25 ноября 2019 в 21:25

    На Украине жидо-депутат Верховной Рады Вадим Рабинович предложил брать налог в валюте с украинцев, которые будут пересекать границу при поездке домй к семье.Так что жиды украинцев везде достанут.

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