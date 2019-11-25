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Видеосолянка. 25.11.2019

15:33. 25 ноября 2019 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Из накопившегося видео за прошлую неделю, присланных читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды",

1. На грани фола



Об усилиях США и западных ТНК по дестабилизации различных стран.

* * *

2. Эво Моралес о причинах переворота в Боливии.



Достаточно большое интервью с бывшим президентом Боливии Моралесом, который сейчас скрывается в Мексике, покуда в самой Боливии продолжаются протесты против фашистского переворота.

* * *

3. Высота "Дерзкая"



О солдатах и офицерах ДНР обороняющих высоту "Дерзкую".

* * *

4. Россия – друзья!



Опрос в центре Киева про отношение киевлян к России. Зрада зрадная.

* * *

5. Работа в магазине "Магнит".



Авторы проекта устраиваются тайно на работу в магазин "Магнит", а потом показывают и рассказывают, что это такое.
Результат прямо скажем удручающий.

* * *

6. Цивилизационная ценность войны



О тезисе британского историка Арнольда Тойнби о цивилизационной ценности войны.
Это фрагмент из лекции "Идея мировой войны: От Наполеона до Обамы".

* * *

7. Дудь, Колыма и пароход "Индигирка"



Разбор еще одной порции очевидного вранья от Дудя за авторством Егора Тубуса. Как обычно обстоятельно и качественно.
Жалко, что "Вечерней русофобии" на канале уже давненько не появляется.

* * *

8. Структура роты средних танков вермахта на 1 февраля 1941



Достаточно подробный рассказ о том, что представляли из себя роты средних танков вермахта на начало 1941 года, уже имея за плечами опыт Французской кампании.

* * *

9. Семь чудес света



Советский диафильм 1976 года про семь чудес света Античного мира.

* * *

10. Death Stranding – Игрофильм.



Прохождение Death Stranding смонтированное в фильм на 11 часов (или 12 серийный сериал). Есть все кат-сцены (а их очень много) и сюжетные моменты + контекстно-уместные элементы геймплея.
Сюжет действительно интересный, с несколькими "вот это поворотами" (некоторые из которых читаются, а некоторые нет). Среди кучи отличных актеров, особо круто смотрится Гильермо дель Торро в роли Дедмэна. Ну и Микельсен с Сейду тоже не подкачали. Образцовый проект для демонстрации передовых достижений в захвате лицевой анимации актеров.
Почему такие споры вокруг проекта также вполне понятно – выглядит все как дорогостоящий арт-хаус, который выбивается из череды конвейерных поделок мейнстрима игровой индустрии с геймлпеем на любителя.
Как досмотрю, может сделаю заметку про сюжет, если финал понравится и будет выяснено, гений ли Кадзима или нет.

* * *

Партия и правительство выражают благодарность за присылаемые материалы.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5451877.html

Метки: Видео, видеосолянка, история, политика

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