Видеосолянка. 25.11.2019

1. На грани фола

2. Эво Моралес о причинах переворота в Боливии.

3. Высота "Дерзкая"

4. Россия – друзья!

5. Работа в магазине "Магнит".

6. Цивилизационная ценность войны

7. Дудь, Колыма и пароход "Индигирка"

8. Структура роты средних танков вермахта на 1 февраля 1941

9. Семь чудес света

10. Death Stranding – Игрофильм.

Из накопившегося видео за прошлую неделю, присланных читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды",Об усилиях США и западных ТНК по дестабилизации различных стран.* * *Достаточно большое интервью с бывшим президентом Боливии Моралесом, который сейчас скрывается в Мексике, покуда в самой Боливии продолжаются протесты против фашистского переворота.* * *О солдатах и офицерах ДНР обороняющих высоту "Дерзкую".* * *Опрос в центре Киева про отношение киевлян к России. Зрада зрадная.* * *Авторы проекта устраиваются тайно на работу в магазин "Магнит", а потом показывают и рассказывают, что это такое.Результат прямо скажем удручающий.* * *О тезисе британского историка Арнольда Тойнби о цивилизационной ценности войны.Это фрагмент из лекции "Идея мировой войны: От Наполеона до Обамы".* * *Разбор еще одной порции очевидного вранья от Дудя за авторством Егора Тубуса. Как обычно обстоятельно и качественно.Жалко, что "Вечерней русофобии" на канале уже давненько не появляется.* * *Достаточно подробный рассказ о том, что представляли из себя роты средних танков вермахта на начало 1941 года, уже имея за плечами опыт Французской кампании.* * *Советский диафильм 1976 года про семь чудес света Античного мира.* * *Прохождение Death Stranding смонтированное в фильм на 11 часов (или 12 серийный сериал). Есть все кат-сцены (а их очень много) и сюжетные моменты + контекстно-уместные элементы геймплея.Сюжет действительно интересный, с несколькими "вот это поворотами" (некоторые из которых читаются, а некоторые нет). Среди кучи отличных актеров, особо круто смотрится Гильермо дель Торро в роли Дедмэна. Ну и Микельсен с Сейду тоже не подкачали. Образцовый проект для демонстрации передовых достижений в захвате лицевой анимации актеров.Почему такие споры вокруг проекта также вполне понятно – выглядит все как дорогостоящий арт-хаус, который выбивается из череды конвейерных поделок мейнстрима игровой индустрии с геймлпеем на любителя.Как досмотрю, может сделаю заметку про сюжет, если финал понравится и будет выяснено, гений ли Кадзима или нет.* * *Партия и правительство выражают благодарность за присылаемые материалы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5451877.html