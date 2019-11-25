Видеосолянка. 25.11.2019
15:33. 25 ноября 2019 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Из накопившегося видео за прошлую неделю, присланных читателями "Рупора Тоталитарной Пропаганды",
1. На грани фола
Об усилиях США и западных ТНК по дестабилизации различных стран.
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2. Эво Моралес о причинах переворота в Боливии.
Достаточно большое интервью с бывшим президентом Боливии Моралесом, который сейчас скрывается в Мексике, покуда в самой Боливии продолжаются протесты против фашистского переворота.
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3. Высота "Дерзкая"
О солдатах и офицерах ДНР обороняющих высоту "Дерзкую".
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4. Россия – друзья!
Опрос в центре Киева про отношение киевлян к России. Зрада зрадная.
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5. Работа в магазине "Магнит".
Авторы проекта устраиваются тайно на работу в магазин "Магнит", а потом показывают и рассказывают, что это такое.
Результат прямо скажем удручающий.
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6. Цивилизационная ценность войны
О тезисе британского историка Арнольда Тойнби о цивилизационной ценности войны.
Это фрагмент из лекции "Идея мировой войны: От Наполеона до Обамы".
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7. Дудь, Колыма и пароход "Индигирка"
Разбор еще одной порции очевидного вранья от Дудя за авторством Егора Тубуса. Как обычно обстоятельно и качественно.
Жалко, что "Вечерней русофобии" на канале уже давненько не появляется.
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8. Структура роты средних танков вермахта на 1 февраля 1941
Достаточно подробный рассказ о том, что представляли из себя роты средних танков вермахта на начало 1941 года, уже имея за плечами опыт Французской кампании.
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9. Семь чудес света
Советский диафильм 1976 года про семь чудес света Античного мира.
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10. Death Stranding – Игрофильм.
Прохождение Death Stranding смонтированное в фильм на 11 часов (или 12 серийный сериал). Есть все кат-сцены (а их очень много) и сюжетные моменты + контекстно-уместные элементы геймплея.
Сюжет действительно интересный, с несколькими "вот это поворотами" (некоторые из которых читаются, а некоторые нет). Среди кучи отличных актеров, особо круто смотрится Гильермо дель Торро в роли Дедмэна. Ну и Микельсен с Сейду тоже не подкачали. Образцовый проект для демонстрации передовых достижений в захвате лицевой анимации актеров.
Почему такие споры вокруг проекта также вполне понятно – выглядит все как дорогостоящий арт-хаус, который выбивается из череды конвейерных поделок мейнстрима игровой индустрии с геймлпеем на любителя.
Как досмотрю, может сделаю заметку про сюжет, если финал понравится и будет выяснено, гений ли Кадзима или нет.
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Партия и правительство выражают благодарность за присылаемые материалы.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5451877.html