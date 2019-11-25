В Санкт-Петербурге прошел митинг против «закона о насилии над семьей»
.24 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге состоялся митинг протеста против возможного принятия в России так называемого закона «О профилактике семейно-бытового насилия», организаторами которого выступили общественное движение «Патриоты Великого Отечества», Институт Общественного уполномоченного по защите семьи, Координационный совет патриотических сил Санкт-Петербурга и области, и другие политические силы города и области.
Под видом «защиты женщин» от семейного насилия, происходит создание механизма насилия над семьей, ведущего к разрушению фундамента общества. Именно поэтому присутствующие на митинге согласились с предложением лидера ПВО Николая Старикова впредь называть данный законопроект его настоящим именем: «закон о насилии над семьей».
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Участники митинга высказали свое однозначное неприятие новым попыткам внедрения в России ювенальных технологий, фактической отмены презумпции невиновности, ведь санкции и проблемы будут возникать просто «по заявлению соседей или НКО». А это запрет общения, разговоров, и даже запрет на проживание в своей собственной квартире.
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Выступающие на митинге отметили, что основными лоббистами принятия закона являются получающие или получавшие иностранные гранты феминистские НКО. В России, многонациональной стране, где есть Кавказа и другие регионы живущие обычаями и традициями, принятие «закона о насилии над семьей» способно привести к напряженности и беспорядкам.
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Выступающие отметили, что сегодняшняя попытка протащить подобный закон уже … 51-я! Продвигая свой законопроект, лоббистки-феминистки откровенно врут, примерно в 50 раз завышая статистику жертв, передергивая факты и не обращая внимания на причины семейных драм, среди которых на первом месте находится алкоголизм и социальная неустроенность (безработица).
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Одного из основных лоббистов закона «о насилии над семьей» Оксану Пушкину участники митинга символически отправили «домой в США», направив в яркое петербургское небо изображение депутата с символическим билетом в Штаты.
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СМИ о прошедшем митинге «За суверенитет семьи! » против «закона о насилии над семьей»:
- https://forpost-sz.ru/a/2019-11-24/v-peterburge-aktivisty-vystupili-protiv-zakona-o-domashnem-nasilii
- https://takiedela.ru/news/2019/11/24/peterburg-protiv-zakona/
- https://www.zaks.ru/new/archive/view/194854
- https://abnews.ru/2019/11/24/v-peterburge-proshel-miting-protiv-zakona-o-domashnem-nasilii/
- https://www.kommersant.ru/doc/4170671
- https://govoritmoskva.ru/news/216910
- https://nevnov.ru/746053-protivniki-prinyatiya-zakona-o-domashnem-nasilii-sobralis-na-ploshadi-lenina-v-peterburge
- https://primechaniya.ru/sankt-peterburg/novosti/uchastniki-mitinga-protiv-zakona-o-domashnem-nasilii-otpravili-oksanu-pushkinu-v-ameriku
- https://echo.msk.ru/news/2542827-echo.html
- https://echo.msk.ru/news/2542647-echo.html
Источник: https://nstarikov.ru/v-sankt-peterburge-proshel-miting-protiv-zakona-o-nasilii-nad-semej-110732
По разным источникам количество митингующих от 70 до 200 человек. В организаторах ЛДПР, ПВО Старикова и чота больше никого. Прикольная оговорка: “США были упомянуты выступавшими исключительно из-за того, что Пушкина получала там образование” – вероятно, чтобы пиндокураторы не подумали, что митинг против них… Вот и вся численность: сами организаторы, да несколько бабулек, которые после развала СССР совсем потерялись. Неужели народ начал умнеть?..
Ну митинг ЗА насилие в семье это совсем перебор ))
А народу мало потому что ДЕНЕГ пожалели.
По идее можно купить и миллион скакуасов.
Но это дорого.