Российские фигуристки первыми в истории выиграли все шесть этапов Гран-при
18:42. 25 ноября 2019 169 просмотров 14 коммент. Опубликовал: feedmatic
Российские фигуристки отличились в сезоне-2019/20, выиграв все шесть этапов серии Гран-при.
Алёна Косторная победила во Франции и Японии, Анна Щербакова — в США и Китае, а Александра Трусова — в Канаде и России.
Прежде ни разу представительницам одной страны не удавалось выиграть все этапы серии в одном сезоне.
В мужском катании подобное достижение также в активе российских фигуристов, которым это удалось дважды. В сезоне-1998/99 Евгений Плющенко выиграл в Канаде и Японии, Алексей Ягудин — в США, Китае и Франции, а Алексей Урманов — в России. А в сезоне-1999/00 Плющенко и Ягудин одержали по три победы — в Китае, России, Японии и в США, Канаде и Франции соответственно.
Ранее сообщалось, что четыре российские фигуристки вышли в финал серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20.
Алёна Косторная победила во Франции и Японии, Анна Щербакова — в США и Китае, а Александра Трусова — в Канаде и России.
Прежде ни разу представительницам одной страны не удавалось выиграть все этапы серии в одном сезоне.
В мужском катании подобное достижение также в активе российских фигуристов, которым это удалось дважды. В сезоне-1998/99 Евгений Плющенко выиграл в Канаде и Японии, Алексей Ягудин — в США, Китае и Франции, а Алексей Урманов — в России. А в сезоне-1999/00 Плющенко и Ягудин одержали по три победы — в Китае, России, Японии и в США, Канаде и Франции соответственно.
Ранее сообщалось, что четыре российские фигуристки вышли в финал серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9459316.html
А пузатые мужики давят клавшь что ИМ МАЛО……
Пускают сопли и жалуются на жизнь.
Серые-серые почти прозрачные.
За манипуляции с данными московской антидопинговой лабораторией Русаду расформируют, наших спортсменов если и пустят в Токио, то опять под нейтральным флагом. Ура!
Ну и что?
Вы уверены что ИМ так важен флаг?
Вот Овечкин играет под американским и этому очень рад.
Ключевое в моем послании – если пустят.
Пустят.
Под нейтральным нет проблем.
Ну а если и не пустят компенсируют себе эти небольшие доходы другими победами.
Олимпийские деньги не самые большие.
А ведь российские спортсмены могут смело выходить под флагом СССР! Ведь СССР де юрэ существует. Мало этого, СССР является одним из учредителей современного олимпийского движения.
Так ведь не из-за флага не пускают. Я с Хохлом соглашусь-война фармацевтики.
Не только фармацевтики.
Это только видимая и пока НЕ проигранная битва.
Проиграли в биатлоне и не смогли ЗАСТАВИТЬ признать нашу винтовку лучшую в мире годной к соревнованиям
Спорт это оргомные деьги…..просто сравнимые с нефтегазом которые ВЫНУЖДЕНЫ платить за спорт инвентарь одежду и обувь итд.
Спорт для России ЖУТКИЕ убытки.
Россия проиграла НАГЛУХО в спортинвентаре но пытается в химии упираться.
Скандал с недопуском, это разновидность санкций против кремля. Тем паче, что путиноиды с допингом сами очень жидко обгадились и WADA самим даже ничего из пальца высасывать не пришлось.
и я даже рада буду ,пусть эти чиновники безымянные покрутятся и пообьясняют это наличием вокруг страны врагов.Этот спорт (весь)изжил себя ,как оружие ,пора переходить ему в сферу культурного обслуживания и нечего спортсменов травить добавками.
Спорт это ДЕНЬГИ.
Большие деньги.
Химия часть из них.
России предлагают ПЛАТИТЬ миллиарды за ПРАВИЛЬНУЮ химию.
Россия пока упирается и хочет производить СВОЮ,
Всё банально.
потому и противен весь этот лохотрон,им спортсмены-это мясо.
Это деньги.
Смотрите сколько зарабатывают футболисты.
Это ШАНС многим попасть в ШОУ-спорт бизнес.
Спорт это ШОУ.
Это как и певцы-артисты-клоуны
Спорт, это выдумка паразитов, как потеха для плебеев и охломонов. Посему нам енто нах ненать.