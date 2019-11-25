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Российские фигуристки первыми в истории выиграли все шесть этапов Гран-при

18:42. 25 ноября 2019 169 просмотров 14 коммент. Опубликовал:
Российские фигуристки отличились в сезоне-2019/20, выиграв все шесть этапов серии Гран-при.



Алёна Косторная победила во Франции и Японии, Анна Щербакова — в США и Китае, а Александра Трусова — в Канаде и России.

Прежде ни разу представительницам одной страны не удавалось выиграть все этапы серии в одном сезоне.

В мужском катании подобное достижение также в активе российских фигуристов, которым это удалось дважды. В сезоне-1998/99 Евгений Плющенко выиграл в Канаде и Японии, Алексей Ягудин — в США, Китае и Франции, а Алексей Урманов — в России. А в сезоне-1999/00 Плющенко и Ягудин одержали по три победы — в Китае, России, Японии и в США, Канаде и Франции соответственно.

Ранее сообщалось, что четыре российские фигуристки вышли в финал серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9459316.html

Метки: Россия, спорт, фигурное катание

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14 Комментариев » Оставить комментарий


  • 10739 1053
    ХОХОЛ 25 ноября 2019 в 18:52

    А пузатые мужики давят клавшь что ИМ МАЛО……
    Пускают сопли и жалуются на жизнь.
    Серые-серые почти прозрачные.

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    • 1864 1524
      ЖенечкаХОХОЛ 25 ноября 2019 в 19:15

      За манипуляции с данными московской антидопинговой лабораторией Русаду расформируют, наших спортсменов если и пустят в Токио, то опять под нейтральным флагом. Ура!

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      1
      • 10739 1053
        ХОХОЛЖенечка 25 ноября 2019 в 19:20

        Ну и что?
        Вы уверены что ИМ так важен флаг?
        Вот Овечкин играет под американским и этому очень рад.

        Ответить
           
      • 9418 5632
        XAPAOHЖенечка 25 ноября 2019 в 19:26

        А ведь российские спортсмены могут смело выходить под флагом СССР! Ведь СССР де юрэ существует. Мало этого, СССР является одним из учредителей современного олимпийского движения.

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        0
        • 1864 1524
          ЖенечкаXAPAOH 25 ноября 2019 в 19:30

          Так ведь не из-за флага не пускают. Я с Хохлом соглашусь-война фармацевтики.

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          • 10739 1053
            ХОХОЛЖенечка 25 ноября 2019 в 19:35

            Не только фармацевтики.
            Это только видимая и пока НЕ проигранная битва.
            Проиграли в биатлоне и не смогли ЗАСТАВИТЬ признать нашу винтовку лучшую в мире годной к соревнованиям
            Спорт это оргомные деьги…..просто сравнимые с нефтегазом которые ВЫНУЖДЕНЫ платить за спорт инвентарь одежду и обувь итд.
            Спорт для России ЖУТКИЕ убытки.
            Россия проиграла НАГЛУХО в спортинвентаре но пытается в химии упираться.

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          • 9418 5632
            XAPAOHЖенечка 25 ноября 2019 в 19:41

            Скандал с недопуском, это разновидность санкций против кремля. Тем паче, что путиноиды с допингом сами очень жидко обгадились и WADA самим даже ничего из пальца высасывать не пришлось.

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            -1
  • 4760 3478
    марина 25 ноября 2019 в 19:23

    и я даже рада буду ,пусть эти чиновники безымянные покрутятся и пообьясняют это наличием вокруг страны врагов.Этот спорт (весь)изжил себя ,как оружие ,пора переходить ему в сферу культурного обслуживания и нечего спортсменов травить добавками.

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  • 9418 5632
    XAPAOH 25 ноября 2019 в 19:29

    Спорт, это выдумка паразитов, как потеха для плебеев и охломонов. Посему нам енто нах ненать.

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