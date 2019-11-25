Российские фигуристки первыми в истории выиграли все шесть этапов Гран-при

Алёна Косторная победила во Франции и Японии, Анна Щербакова — в США и Китае, а Александра Трусова — в Канаде и России.Прежде ни разу представительницам одной страны не удавалось выиграть все этапы серии в одном сезоне.В мужском катании подобное достижение также в активе российских фигуристов, которым это удалось дважды. В сезоне-1998/99 Евгений Плющенко выиграл в Канаде и Японии, Алексей Ягудин — в США, Китае и Франции, а Алексей Урманов — в России. А в сезоне-1999/00 Плющенко и Ягудин одержали по три победы — в Китае, России, Японии и в США, Канаде и Франции соответственно.Ранее сообщалось, что четыре российские фигуристки вышли в финал серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9459316.html