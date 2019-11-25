Радикальные экологи против холокоста
17:43. 25 ноября 2019 37 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Новости экологии и свободы слова.
Основатель радикального движения за защиту климата Extinction Rebellion вызвал ужас и волну осуждения среди своих последователей в Германии, пишет немецкий журнал Focus Online.
К этому привели слова Роджера Халлама, преуменьшившие значимость холокоста. В немецком ответвлении движения их сочли просчитанной провокацией, направленной на привлечение внимания общественности.
Как сообщает Focus Online, глава вызывающего споры радикального протестного движения за климат недооценил серьёзность холокоста. Убийство европейских евреев он назвал «очередным дерьмом в истории человечества». Однако за этой провокацией, причём именно в разговоре с немецкими журналистами, скрывается холодный расчёт, подчёркивает издание.
Такой точки зрения придерживаются представители немецкого ответвления Extinction Rebellion, о чём они заявили в сообщении для прессы. «Недооценивание холокоста Роджером Халламом было не случайным промахом, а просчитанной провокацией», — убеждены немецкие активисты в сфере климата.
Они заявили, что резко осуждают «медийно-стратегическое намерение Халлама привлечь внимание к климатическому кризису за счёт инструментализации холокоста». По их мнению, речь идёт о сознательно сделанном высказывании, направленном на то, чтобы оставаться в центре внимания широкой публики.
Оказавшись под сильным давлением, Халлам извинился за свой выбор слов, отмечается в статье. Однако издательство Ullstein, которое должно было опубликовать книгу Халлама, это, похоже, не смягчило, пишет Focus Online. Издание книги было приостановлено, а профиль автора на сайте издательства перестал открываться, подчёркивает немецкий журнал.
https://russian.rt.com/inotv/2019-11-25/Focus-osnovatel-Extinction-Rebellion-preumenshil – цинк
В этой истории прекрасно решительно все. От радикальных экологов до борцов с "медийно стратегическими намерениями".
Халлам явно насмотрелся роликов с Гретой Тунберг и решил, что ему провокации тоже сойдут с рук, но наступил на больную еврейскую мозоль, забыв, что по монетизации холокост будет покруче "климатического кризиса".
Теперь прослывет "радикальным экологом-антисемитом". Но у него есть шанс загладить вину, надо обвинить в холокосте поляков и поддержать требования компенсаций со стороны Польши Израилю. Тогда ему наверное тоже выдадут катамаран.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5452484.html