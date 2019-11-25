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Лживый миф власовцев и либералов: «Нет военнопленных, есть предатели Родины»

18:17. 25 ноября 2019 40 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Краткое содержание мифа

Сталин этого не говорилШироко распространённая цитата, приписываемая Сталину, что «В Красной Армии нет военнопленных, есть только изменники и предатели Родины».

Как и многие другие цитаты, она используется для рассуждений о кровожадности советского режима вообще и лично Сталина в частности.

Примеры использования

«Это Сталин заявил, что у нас нет военнопленных – у нас есть предатели родины.

Да, он пожертвовал своим сыном (что только его характеризует как человека бесчеловечного), он и пожертвовал миллионами наших людей, попавших в плен, и лишённых помощи Красного креста, которая оказывалась всем военнопленным».[1]

«Как неоднократно заявляли Сталин, Молотов и другие советские деятели, в том числе посол А. Коллонтай, в Советском Союзе не существует понятия «военнопленные» – есть лишь «дезертиры, предатели Родины и враги народа».[2]

«Сталину, похоже, судьба попавших в плен соотечественников была глубоко безразлична. Хорошо известны его высказывания, что в «Красной Армии нет военнопленных, есть только предатели и изменники Родины. Советский Союз не знает пленных, он знает лишь мертвых и предателей».[3]


Действительность

«Есть знаменитая фраза, приписываемая Сталину: «В Красной Армии нет военнопленных, есть только предатели и изменники Родины». И Хавкин в своей статье "Немецкие военнопленные в СССР и советские военнопленные в Германии. Постановка проблемы. Источники и литература" приводит эту фразу, ссылаясь на Справку комиссии по реабилитации жертв политических репрессий[4].

Что интересно – такая фраза там действительно есть, так называется одна часть данной справки.

Никакой ссылки на то, откуда взята эта фраза, где, когда и кому сказал это Сталин – не приводится.

Самое интересное, в справке вообще нет ссылок.

Только во вступлении упоминаются названия архивов, в которых работали»[5].

На самом деле впервые эта фраза была озвучена во власовской газетке «Заря» №67 от 1944 года, отрывок из которой приведён выше.[6].









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Источник.

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4761343.html

Метки: война, войска, история, либералы, ложь, миф, предательство, Родина, советский, ссср, сталин, фальсификация

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10717 1059
    ХОХОЛ 25 ноября 2019 в 18:27

    Ок.
    Сталинидзе это НЕ ГОВОРИЛ.
    Делал МОЛЧА.
    Сперва САМ сдал в плен под 3 млн только в 1941.
    Сдал потому что ОН организовал отступление и чтоб у обороняющихся НЕ БЫЛО ни еды ни снарядов ни патронов ни внятных приказов как действовать.
    Потому бросали ненужные без топлива танки и разбегались.
    А потом они стали видимо по умолчанию Сталиниздзе изменниками и предателями.

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