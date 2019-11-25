Лживый миф власовцев и либералов: «Нет военнопленных, есть предатели Родины»

Широко распространённая цитата, приписываемая Сталину, что «В Красной Армии нет военнопленных, есть только изменники и предатели Родины» . Как и многие другие цитаты, она используется для рассуждений о кровожадности советского режима вообще и лично Сталина в частности.

«Это Сталин заявил, что у нас нет военнопленных – у нас есть предатели родины.



Да, он пожертвовал своим сыном (что только его характеризует как человека бесчеловечного), он и пожертвовал миллионами наших людей, попавших в плен, и лишённых помощи Красного креста, которая оказывалась всем военнопленным».[1]

«Как неоднократно заявляли Сталин, Молотов и другие советские деятели, в том числе посол А. Коллонтай, в Советском Союзе не существует понятия «военнопленные» – есть лишь «дезертиры, предатели Родины и враги народа».[2]

«Сталину, похоже, судьба попавших в плен соотечественников была глубоко безразлична. Хорошо известны его высказывания, что в «Красной Армии нет военнопленных, есть только предатели и изменники Родины. Советский Союз не знает пленных, он знает лишь мертвых и предателей».[3]