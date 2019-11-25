Лживый миф власовцев и либералов: «Нет военнопленных, есть предатели Родины»
Краткое содержание мифа
Широко распространённая цитата, приписываемая Сталину, что «В Красной Армии нет военнопленных, есть только изменники и предатели Родины».
Как и многие другие цитаты, она используется для рассуждений о кровожадности советского режима вообще и лично Сталина в частности.
Примеры использования
«Это Сталин заявил, что у нас нет военнопленных – у нас есть предатели родины.
Да, он пожертвовал своим сыном (что только его характеризует как человека бесчеловечного), он и пожертвовал миллионами наших людей, попавших в плен, и лишённых помощи Красного креста, которая оказывалась всем военнопленным».[1]
«Как неоднократно заявляли Сталин, Молотов и другие советские деятели, в том числе посол А. Коллонтай, в Советском Союзе не существует понятия «военнопленные» – есть лишь «дезертиры, предатели Родины и враги народа».[2]
«Сталину, похоже, судьба попавших в плен соотечественников была глубоко безразлична. Хорошо известны его высказывания, что в «Красной Армии нет военнопленных, есть только предатели и изменники Родины. Советский Союз не знает пленных, он знает лишь мертвых и предателей».[3]
Действительность
«Есть знаменитая фраза, приписываемая Сталину: «В Красной Армии нет военнопленных, есть только предатели и изменники Родины». И Хавкин в своей статье "Немецкие военнопленные в СССР и советские военнопленные в Германии. Постановка проблемы. Источники и литература" приводит эту фразу, ссылаясь на Справку комиссии по реабилитации жертв политических репрессий[4].
Что интересно – такая фраза там действительно есть, так называется одна часть данной справки.
Никакой ссылки на то, откуда взята эта фраза, где, когда и кому сказал это Сталин – не приводится.
Самое интересное, в справке вообще нет ссылок.
Только во вступлении упоминаются названия архивов, в которых работали»[5].
На самом деле впервые эта фраза была озвучена во власовской газетке «Заря» №67 от 1944 года, отрывок из которой приведён выше.[6].
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Источник.
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Ок.
Сталинидзе это НЕ ГОВОРИЛ.
Делал МОЛЧА.
Сперва САМ сдал в плен под 3 млн только в 1941.
Сдал потому что ОН организовал отступление и чтоб у обороняющихся НЕ БЫЛО ни еды ни снарядов ни патронов ни внятных приказов как действовать.
Потому бросали ненужные без топлива танки и разбегались.
А потом они стали видимо по умолчанию Сталиниздзе изменниками и предателями.