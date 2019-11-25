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Империя наносит ответный удар. Германия и Россия стали угрозами нацбезопасности США.

15:38. 25 ноября 2019 283 просмотра 7 коммент. Опубликовал:
Империя наносит ответный удар. Германия и Россия стали угрозами нацбезопасности США

 

 

 

© Nord Stream 2 / Axel Schmidt
 

Поскольку власти ФРГ в итоге нашли способ вывести «Северный поток-2» из-под ограничений Евросоюза, парламент США решил расширить и углубить санкции в отношении тех, кто строит газопровод. Больше того, как стало известно в субботу, 23 ноября, "Северный поток-2" назначен угрозой национальной безопасности США.

К проекту закона «О национальной обороне на 2020 год» добавлены санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом, как сообщило интернет-издание Defense News, его журналисту рассказал в пятницу в кулуарах VII Галифакского международного форума по безопасности (Канада) председатель Комитета по международным делам Сената (верхней палаты парламента США) Джим Риш.

О каком законопроекте идет речь? Его можно найти на сайте Конгресса США — H.R.2500 National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020. Аналогичные законы принимаются каждый год, ими согласуется выделение денег из федерального бюджета на нужды обороны, исходя из обозначенных конгрессменами и сенаторами угроз безопасности страны. Список таких угроз перечислен в описании законопроекта и достаточно широк — это не только сугубо военные нужды (такие как закупка и испытание военной техники, уничтожение химических боеприпасов, финансовое обеспечение домов престарелых для бывших военнослужащих, военное строительство, «зарубежные операции в чрезвычайных ситуациях» и прочее)

 

Этот законопроект, как сказано, также «устанавливает политику в отношении ядерных санкций против Северной Кореи; вопросов, связанных с Бирмой; прав человека и подотчетности (очевидно, в аспекте соблюдения прав человека. — Авт.) в Саудовской Аравии; мер по борьбе с незаконной торговлей людьми (траффикинг), финансирующей (террористическую группировку в Сомали. — Авт.) «Аш-Шабаб»; санкции в отношении иностранных торговцев незаконными синтетическими опиоидами» и т.д. То есть сфера внимания конгрессменов в данном случае куда шире сфер деятельности Пентагона.

По словам Риша, санкции должны заставить строительные компании, участвующие в реализации «Северного потока-2», выйти из проекта: «Это им дорого обойдется. Я думаю, что, если эти санкции состоятся, (строительные компании. — Авт.) прекратят свою работу (наиболее адекватный в данном случае перевод английского shut down, так как речь явно не идет о закрытии компаний. — Авт.), и я думаю, что россиянам придется искать другой способ сделать это (построить газопровод. — Авт.), если они смогут это сделать».

 

Часть законопроекта «О национальной обороне на 2020 год», касающаяся конкретных санкций, пока что не опубликована, но, как говорит Риш, документ будет близок к законопроекту о санкциях против «Северного потока-2», внесенному конгрессменами Тедом Крузом и Джином Шарпом, который поддержали в июле. Законопроект предполагал заморозку находящихся в американской юрисдикции активов европейских компаний и лиц, причастных к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

 

Активизация идеи с санкциями, очевидно, вызвана принятым 13 ноября решением Бундестага (федерального парламента) Германии, которое частично выводит «Северный поток-2» из-под действия Третьего энергетического пакета Евросоюза, направленного против монополизации рынка энергии. Ровно за два месяца до этого решения, 13 сентября 2019 года, Федеральное сетевое агентство ФРГ в соответствии с решением Европейского суда приняло обеспечительные меры, запретив «Газпрому» использовать дополнительные (свыше 50%) мощности газопровода OPAL (сухопутной части «Северного потока-2» на территории Германии).

 

Соединенные Штаты гораздо больше, нежели Евросоюз, заинтересованы в блокировке «Северного потока-2», так как сами уже начали экспорт сжиженного сланцевого газа в Европу. На полную мощность экспорт должен выйти к 2022—2023 годам. Польская национальная газовая компания PGNiG, уже принимающая с 2017 года американские газотранспортные корабли, 15 ноября официально уведомила «Газпром» об отказе продлевать заключенный в 1996 году контракт (так называемый Ямальский договор) о поставках ежегодно 10 млрд кубометров газа, срок действия которого истекает 31 декабря 2022 года.

 

Итак, газовая война между США и РФ выходит на новую стадию.

Источник: https://oko-planet.su/first/542959-imperiya-nanosit-otvetnyy-udar-germaniya-i-rossiya-stali-ugrozami-nacbezopasnosti-ssha.html

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 10717 1059
    ХОХОЛ 25 ноября 2019 в 15:48

    Глупости и враньё.
    У Америки просто НЕТ столько газа.
    И у Польши контракт НЕ с Америкой а с Катаром ))
    Короче лапша на уши ЛОХАМ.
    И главное зачем?
    Ведь можно было и не дурить население.
    Но….
    Стратегия на обаранивание.
    Как на острове дураков.

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    • 4701 1973
      BlackCatХОХОЛ 25 ноября 2019 в 15:52

      Глупости говорите Вы. Польша – следующая Украина (потенциально), ибо становится зависима от США. Напомнить что послужило началом военных действий Японии против США во время ВМВ? Тут возможно то же, но наоборот. Или в интересах США, или без газа. Но на самом деле США совершают очередной шаг по граблям, ибо поляризация поляков неизбежна, как и разворот части их к России и её внешней политике.
      Браво, США.

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      • 10717 1059
        ХОХОЛBlackCat 25 ноября 2019 в 16:14

        След Украина это Англия ))
        Там УЖЕ весело))
        А Польша это след Молдавия))
        Ибо никому они не нужны и ТРАНЗИТ мимо них.
        Ну и это не отменяет ЛЖИВОСТЬ и набросы статейки….

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        • 4701 1973
          BlackCatХОХОЛ 25 ноября 2019 в 16:25

          Англия – это “музей” былой славы, на уровне Рима. Польша очень близка по состоянию к Украине, только тут все наоборот – народ против. Может “бабахнуть”, и так поляки недовольны потерей экспорта в Россию. А тут еще и “подстилка” для США. Гордость взыграет точно. И начнется поляризация. Или вялотекущая, или повторение майдана Киева.

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  • 10717 1059
    ХОХОЛ 25 ноября 2019 в 15:49

    Кот на самом деле всё вот так.
    Тебя снова обманули потому что ты РАД обманываться
    https://www.youtube.com/watch?v=A6LWsmZNsi0&t=155s

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  • 2257 1389
    чужой 25 ноября 2019 в 16:40

    Вы оба правы. Англия – это музей глупостей Польши на уровне Рима.
    А для лохов Украины США найдет жижу в Польше.

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  • 9405 5619
    XAPAOH 25 ноября 2019 в 17:24

    Очередной выcep. Ни ума ни фантазии нет ни у автора, ни у животного. Скучная бредятина.

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