Андрей Синельников. Версии Куликовской битвы
18:18. 25 ноября 2019 49 просмотров Нет комментариев Опубликовал: ХОХОЛ
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9ofFDeeA_UI&list=PLCV_PyyHARWKzkQ1IoheZXCpcbXNswAns&index=7
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Если бы подлинная сущность того, перед чем мы трепещем, располагала сама по себе способностью внедряться в наше сознание, то она внедрялась бы в сознание всех равным и тождественным образом, ибо все люди — одной породы и все они снабжены в большей или меньшей степени одинаковыми в представлениях об одних и тех же вещах, которое наблюдается между нами, доказывает с очевидностью, что эти представления складываются у нас не иначе, как в соответствии с нашими склонностями;