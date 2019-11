Закон о «семейно-бытовом насилии» — реализация технологии депопуляции

Источник: Завтра @ Иван Куренной

Разработчики гей-пропаганды из Гарварда, Маршалл Кирк и Хантер Мэдсен в своей книге «After the Ball» отмечали характерный для гей-движения «гнёт политкорректности и политический фашизм» [1]. Особую опасность этот фашизм приобретает тогда, когда его используют глобальные элиты для сокращения рождаемости, о чём заявлялось неоднократно, в том числе и в научных публикациях [2].

Захватив власть в психиатрии [2]и совершив моральную революцию в западном мире, антинаталисты принялись индоктринировать молодое поколение своей пагубной идеологией, поощряющей бездетность, гомосексуализм, а в последнее время и транссексуализм. Для увеличения воздействия на детей предпринимаются методы, которые можно однозначно квалифицировать как геноцид, причём исполняемый особо-жестоким методом: через расчеловечивание детей, вовлечение их в опасный для здоровья гомосексуальный образ жизни или необратимое членовредительство при смене пола.

Уже сейчас на Западе абсолютно-гетеросексуальная молодёжь является сексуальным меньшинством [8], а число гомосексуалистов возрастает до уровней несовместимых с восполнением популяции. По стандартам ВОЗ, 15% бесплодных пар представляют для страны демографическую проблему. Сегодня в Западном мире к 15% бесплодных по органическим причинам добавляются до 14% представителей молодого поколения, относящих себя к ЛГБТ [9], многие из которых не желают иметь своих детей.

Для реализации депопуляционных планов ведётся планомерная работа в области международных законодательных актов (Каирские соглашения, Стамбульская Конвенция); психические отклонения признаются нормой в МКБ-11 [2]; создаются новые законы, открывающие пути воздействия на детей в обход родительской воспитательной работе и юридически запрещающие вмешиваться в государственное растление детей. Многие из таких законов были разработаны консультантом ЮНИСЕФ Питером Ньюэллом, осуждённым в 2018 году на 6 лет тюремного заключения за педофилию.

Сокращение населения является ключом для понимания усилий, прикладываемых голосующими за внедрение новых законов о «семейном насилии» ЛГБТ-активистами, феминистками и иностранными агентами, которые щедро финансируются транснациональными корпорациями и государствами. Еще в 1968 г. американский юрист Альберт Блаустейн, участвовавший в создании конституций многих стран, указывал, что для ограничения роста населения необходимо пересмотреть многие законы, в том числе о браке, поддержке семьи, возрасте согласия и гомосексуализме [6]. Поддержка «прав ЛГБТ» является приоритетом американской внешней политики, причем сделано это особым указом Барака Обамы.

Мы должны назвать вещи своими именами ещё до того, как столкнёмся с реализацией этих глобальных планов по сокращению населения в России. Научный директор Германо-Российского Форума, почётный профессор Александр Рар, выступая в передаче на одном из центральных каналов, передал ответ одного из высокопоставленных немецких политиков на вопрос «Почему мы воюем с Россией? » Политик ответил: «Тут на западе воюют с Путиным потому, что он воюет с педерастами».

Предыстория: в 1954 г. фонд Хью Мура издаёт широко разошедшийся памфлет «Бомба населения», в котором раздувалась угроза высоких темпов роста населения и заявлялось о настоятельной необходимости контроля над рождаемостью. В 1959 г. Госдеп США издал доклад о тенденциях мирового населения, в котором прозвучал вывод о том, что его стремительный рост угрожает международной стабильности [2]. В 1969 году в своём обращении к Конгрессу президент США Никсон назвал рост населения «одной из самых серьёзных проблем для судьбы человечества» и призвал к неотложным действиям [3]. Демограф Кингсли Дэвис, одна из центральных фигур в разработке политики ограничения рождаемости, наряду с популяризацией контрацептивов, абортов и стерилизации, предлагал «изменение сексуальных нравов» и поощрение «неестественных форм полового акта» [2]. Коллега Дэвиса, социолог Джудит Блейк, предлагала отменить налоговые и жилищные льготы, поощряющие деторождение, и устранить правовые и социальные санкции против гомосексуализма [4]. Престон Клауд, представляющий Национальную академию наук США, рекомендовал правительству легализовать аборты и гомосексуальные союзы [2]. В том же году вице-президент Международной Федерации планирования семьи (МФПС) Фредерик Яффе издал меморандум, в котором «поощрение роста гомосексуализма» числилось как один из методов сокращения рождаемости [5]. Три месяца спустя вспыхнули Стоунволлские бунты и началось давление на Американскую психиатрическую ассоциацию (АПА), которое завершилось административным решением об исключении гомосексуализма из классификации психических расстройств.

Законопроект о СБН является тихой реализацией Стамбульской Конвенциии, которую некоторые страны не ратифицируют, например Евросоюз (как международная организация), Великобритания, Болгария, Венгрия, Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Лихтенштейн, Азербайджан. При этом лоббист закона Игорь Трунов на ЦТ утверждает, что Россия — «единственная страна не ратифицировавшая Стамбульскую конвенцию», внося свою лепту в поток дезинформации, транслируемый авторами закона. Игорь Трунов откровенно сообщает цели и причины закона: «Мы идём в ногу с цивилизованным миром… от прогресса никуда не денешься… мы приняли определённые обязательства… мы никакие не особенные… мы никуда не денемся… в Англии официально зарегистрирован 51 пол… общество дрейфует в эту сторону», — вот только некоторые из его изречений.

В других странах проходят массовые выступления против этой конвенции, например, в Армении. Стамбульская конвенция является логическим продолжением Каирской программы действий по снижению рождаемости от 1994 года, так как помимо основной цели, реализация Конвенции преследует дополнительные цели, криминализируя вмешательство родителей в воспитание детей и открывая возможности централизованному растлению подрастающего поколения со стороны государства.

В Стамбульской конвенции, под актами «насилия» трактуются как действия, так и бездействие, которые расширяются до экономических и психологических. В такой формулировке под акт «насилия» попадают любые воспитательные меры — от отказа дать ребёнку деньги на приобретение гормонов для «смены пола» и до неодобрения участия в уличных протестах. Так, сопротивление намерениям ребёнка «сменить пол» и отказ оплатить покупку гормональных препаратов, будет трактоваться как психологическое и экономическое насилие, а возражения мужа против абортирования здорового ребёнка — как психологическое насилие и нарушение репродуктивных прав (право на аборт). Отказ родителей допускать ребёнка на уроки «секспросвета» — как нарушение прав, свобод и законных интересов ребёнка. Уже сейчас мы наблюдаем это в западном обществе как юридическую практику, которая лишает родителей возможностей влиять на решение ребёнка, а порой и самого ребёнка, передавая его на воспитание более «идеологически надёжным» опекунам.

Западный мир научился успешно жонглировать понятиями, и сейчас под «нравственностью» понимается толерантность к извращениям и любым отклонениям от нормы. Под «охраной здоровья» понимаются уроки секспросвета, антинаталистическая пропаганда и доступность абортов. «Свобода ассоциаций» превращается в свободу пропаганды извращений и гей-парады.

Стоит отметить, что практика применения аналогичного закона о семейно-бытовом насилии в Европе проходит на фоне демографических проблем.

В Шведском отчете по реализации Стамбульских соглашений, вступивших в силу с 2014 года, после перечисления потраченных на это средств откровенно признаются, что «воздействие правительственных инициатив на женщин и детей, подвергающихся риску насилия, трудно оценить». На самом деле оценить не трудно, так как в самом отчёте приводится статистика, указывающая на то, что все финансовые вливания и мероприятия практически не привели к снижению преступлений. Если в 2013 году было зарегистрировано 12 660 преступлений, то в 2018 году их число возросло до 13 358. В Казахстане, где с 2010 по 2018 год 12 раз вносились поправки в аналогичные законы, в сравнении с 2015 годом преступность в отношении женщин и детей возросла на 90%! По данным DW, в Германии, с2013 г. по 2017 г. число жертв семейного насилия увеличилось на 15%.

Зарубежный опыт показывает, что охранные ордера в большинстве случаев не спасают от убийства. Среди преступников львиную долю составляют безработные и неквалифицириованные работники. Только 27% убийц и 55% жертв не были в состоянии алкогольного опьянения. Среди убийц психиатрические диагнозы имели 60% мужчин и 83% женщин [7]. Отсюда следует, что основные действия по предотвращению жестокого отношения в обществе (а не только в семьях) должны включать в себя: 1) улучшение образования и культурного уровня людей; 2) занятость; 3) борьба с алкоголизмом; 4) улучшение психиатрической помощи.

Приведённые выше примеры указывают на то, что предотвращение насилия достигается не внедрением новых законов, а исполнением существующих. В законодательстве РФ уже есть более 40 статей административного и уголовного кодекса, которые защищают домочадцев от насилия и без этой импортной инициативы в овечьей шкуре. На данный момент в России наблюдается спад семейного насилия и без дополнительных законов.

Принятие подобных законов разрушает традиционный способ передачи жизненного опыта от родителей к детям, открывает возможности для индоктринации ребёнка и влияния на его поведение извне. Подобное вмешательство в семейные уклады, как и навязывание западных представлений по воспитанию детей, способны накалить обстановку во многих республиках Российской Федерации, разрушить доверительное отношение к федеральным властям и территориальную целостность страны (мало кто задумывается, что закон о «семейном насилии» может иметь геополитические последствия). Кроме того, этот закон приведёт к коррупции и установлению контроля над семьями и детьми неподвластными государству НКО.

Упущение из виду щедро финансируемых глобальными элитами процессов сокращения рождаемости приводит к недооценке и ошибочной характеристике активности Российских леволиберальных деятелей, которые, по сути, являются компрадорами и коллаборантами, выполняющими установки внешней политики США и глобальных элит, что прямо противоречит стратегическим и демографическим интересам России, сформулированным В.В. Путиным в майских указах (повышение рождаемости).

Деятельность авторов закона и подписавшихся в его поддержку ЛГБТ-активистов (поддерживаемых иностранными государствами) следует изучить на предмет госизмены и попытки устроить геноцид по отношению к народам России.

Алёна Попова в интервью DW призналась, что физическое насилие в законе не интересует авторов, им важно психологическое и экономическое насилие, под предлогом которых лучше всего вмешиваться в семейные дела. Физическое насилие — это апеллирующий к эмоциям предлог для введения антисемейного закона, проталкиваемого под аккомпанемент постановочных фильмов и утрированных флешмобов. Психологическое насилие — это самый удобный повод к развитию НКО и психологических центров, о государственном финансировании которых грезят лоббисты закона.

Рекомендуем авторам закона о СБН и специальным службам, в связи с этой работой, обратить внимание на статьи: УК РФ Статья 275, УК РФ Статья 357.

Скачать доклад для печати: https://vk.com/doc-153252740_526181193

Литература

1. Kirk M., Madsen H. After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the 90s. Doubleday, 1989. 398 с. ISBN 0385239068.

2. Лысов, В. Г. Информационно-аналитический доклад. «Риторика гомосексуального движения в свете научных фактов» Научно-инновационный центр, 2019. – 751 с. – doi:10.12731/978-5-907208-04-9, ISBN 978-5-907208-04-9. Online https://pro-lgbt.ru/5155/

3. Richard Nixon, Special Message to the Congress on Problems of Population Growth. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project https://www.presidency.ucsb.edu/node/239625

4. Connelly M., Population Control is History: New Perspectives on the International Campaign to Limit Population Growth (англ.), Comparative Studies in Society and History., 2003, Vol. 45, iss. 1., P. 122–147., ISSN 0010—4175 1475-2999, 0010—4175., DOI:10.1017/S0010417503000069.

5. Jaffe F. Письмо Бернарду Берелсону (меморандум). Доступно онлайн https://drive.google.com/open?id=0B0KCqtNShmxgYTA1REcxai1OME0.

6. https://www.jstor.org/stable/3052797

7. https://link.springer.com/article/10.1007/s41887-019-00032-0

8. https://yougov.co.uk/topics/relationships/articles-reports/2019/07/03/one-five-young-people-identify-gay-lesbian-or-bise

9. https://daliaresearch.com/blog/counting-the-lgbt-population-6-of-europeans-identify-as-lgbt/

Источник: https://nstarikov.ru/zakon-o-semejno-bytovom-nasilii-realizacija-tehnologii-depopuljacii-110708