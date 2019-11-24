Территория знаний

В Уфе на Всероссийской конференции региональных энциклопедистов презентовали проект Общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала. По словам главного редактора научного издательства «Большая Российская энциклопедия» Сергея Кравца, на портале будет размещаться только проверенная информация.

— Мы решили сначала представить проект коллегам, профессиональным энциклопедистам, — отметил Сергей Кравец. Задача проекта — создание и распространение постоянно актуализируемой достоверной информации о развитии и состоянии окружающего мира и общества. Но наша страна очень большая, поэтому хотим подключить к работе региональные научно-энциклопедические центры с компетентными авторами. В субъектах, где таких центров ещё нет, надеемся простимулировать их создание.

Отмечалось, что сегодня специализированные энциклопедические центры есть только в Татарстане и Башкортостане. Кравец подчеркнул, что в интернет-энциклопедии все статьи будут авторские, то есть «автор отвечает за их компетентность своим авторитетом». При этом до публикации они пройдут через энциклопедический фильтр (проверка фактов и т.д. ). В основе контента портала будут статьи «Большой российской энциклопедии», материалы из отраслевых, региональных и зарубежных энциклопедий-партнеров. Также в работу примут материалы учреждений науки и культуры и других достоверных источников, верифицированных научными редакциями и службами портала.

— Рассчитан портал на преподавателей и учащихся, тех, кто занимается самообразованием и желает пользоваться только проверенной информацией. Наша задача — создать территорию уверенного знания, — заметил Сергей Леонидович.

И добавил, что сейчас параллельно идет работа над контентом, разработкой программного обеспечения и новой инфраструктуры. «Присутствие регионов в энциклопедии будет обеспечиваться в том числе за счет сервиса геохронотоп, — говорит Сергей Кравец. — Этот инструмент позволит определить статус, границы и основные характеристики географического объекта (например, города) в любой временной точке».

На базе портала будут созданы профессиональные площадки для обсуждений по 500 различным направления науки, но участвовать в них смогут только зарегистрированные пользователи портала, подтвердившие свою компетентность с помощью научных публикаций. Кроме того, планируется запустить адаптивную версию интернет-энциклопедии для школьников.

Источник: https://nstarikov.ru/territorija-znanij-110710