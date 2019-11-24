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Сводки от ополчения Новороссии 24 ноября 2019

13:21. 24 ноября 2019 155 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Схвачен комбат ВСУ, карателей массово косит тяжёлая болезнь: сводка ЛНР

Схвачен комбат ВСУ, карателей массово косит тяжёлая болезнь: сводка ЛНР | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ не зафиксировано.

Используя режим тишины, командование ВСУ продолжает размещать вооружение и военную технику вблизи населенных пунктов на подконтрольной территории:

Вблизи жилых домов в н. п. Золотое-4 отмечается наличие одной БМП-2 72-й бригады ВСУ.

Кроме того, в районе н. п. Золотое-4, в непосредственной близости от участка разведения № 2, выявлена техника 72-й бригады ВСУ: бронетранспортер МТ-ЛБ, 1 бронеавтомобиль (КрАЗ «Кобра») с установленным крупнокалиберным пулеметом и 1 грузовик с установленным безоткатным орудием СПГ-9.

В районе н. п. Райгородка зафиксирован один ЗРК «Оса», принадлежащий 14-й бригаде ВСУ. Данная информация также подтверждается СММ ОБСЕ.

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Нами ежедневно отмечаются случаи дезертирства в подразделениях и частях, находящихся в зоне «ООС».

Так, 19 ноября в подразделениях 14-й бригады сотрудники ВСП (военной службы правопорядка, – прим. РВ) приступили к проверке наличия личного состава, порядка учета и хранения оружия. В ходе проведения проверки за два дня выявлено пять случаев самовольного оставления части военнослужащими бригады.

Примечательно, что о трех случаях в вышестоящий штаб доклад от командира бригады Войченко не проходил. 

Также было выявлено отсутствие двух автоматов АК-74, 240 патронов калибра 5,45 мм и шести гранат РГД-5. Проверка всех подразделений бригады продлится до 30 ноября.

Кроме того, в ВСУ остро стоит вопрос заболеваемости личного состава.

В частях и подразделениях, находящихся в зоне проведения «ООС», резко возросло количество инфекционных заболеваний и, в связи с падением температуры и отсутствием приемлемых для жизни бытовых условий, набирает обороты такое заболевание, как пневмония.

Командованием «ООС» принято решение о проведении во всех частях и подразделениях ВСУ внеплановой вакцинации личного состава, но из-за отсутствия необходимого количества медперсонала и медикаментов мероприятие затягивается и в указанные сроки выполнено не будет.

Количество военнослужащих, находящихся на стационарном лечении с диагнозами ОРВИ в 72-й бригаде — семьдесят пять человек, в 59-й бригаде — девяносто человек. Отмечу, что температура воздуха только начала опускаться в сторону нуля, и основной пик заболеваемости еще впереди.

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Наряду с вышеперечисленными проблемами, царящими в ВСУ, мы продолжаем фиксировать факты хищения военного имущества и ГСМ в частях и подразделениях, находящихся в зоне проведения «ООС».

По информации нашего достоверного источника в ОТГ «Север», в одном из батальонов 14-й бригады ВСУ сотрудники СБУ проводят следственные мероприятия по факту вскрытия канала хищения и продажи военного имущества и ГСМ.

Как нам стало известно, под стражей уже оказались несколько военнослужащих, в том числе и командир батальона. На данный момент они дают признательные показания.

В ходе проверки наличия топлива и соответствующей документации, выяснилось, что книги учета и движения ГСМ в подразделении ведутся формально, а недостача на складе ГСМ батальона составила более 8 тонн дизельного топлива и около 2 тонн бензина марки АИ-92.

Не исключено, что в ходе допросов задержанные военнослужащие указали на вышестоящих должностных лиц в штабе бригады, замешанных в преступной схеме незаконного списания и хищения военного имущества.

Кроме того, при обыске рабочего кабинета командира батальона из его сейфа были изъяты денежные средства в размере 220 000 гривен и две единицы незарегистрированного оружия (автомат АК-74 и пистолет ТТ). Командир бригады Войченко вызван в штаб ОТГ «Север» для дачи объяснений.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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