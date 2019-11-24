ПРОБУЖДЕНИЕ 2017 1 ч новое видео НЛО Луна Марс фильм про инопланетян пришельцы
22:19. 24 ноября 2019 114 просмотров Один комментарий Опубликовал: Voyager
ПРОБУЖДЕНИЕ 2017 1 ч новое видео НЛО Луна Марс фильм про инопланетян пришельцы
ПРОБУЖДЕНИЕ 2017 1 ч новое видео НЛО Луна Марс фильм про инопланетян пришельцы
Сегодня только полный кретин может отрицать существование внеземной жизни. Или те,у кого от рожденья поставлена блокировка. Дабы они своей неуемной деятельностью не нанесли вред окружающим и себе,для их же блага сделано. Но они не понимают,брызгая слюной орут что другой жизни у нас на Земле нет. Только Земля,не Луна,Марс и остальной космос. Уфологи посчитали что сегодня на планете живут и посещали нас около 80 видов представителей разных цивилизаций. А у этих никого нет. “Если человек не хочет видеть очевидное,он его никогда не увидит”. Это типа болезни,психотерапевты знают точное определение,я не спец в этом вопросе.