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ПРОБУЖДЕНИЕ 2017 1 ч новое видео НЛО Луна Марс фильм про инопланетян пришельцы

22:19. 24 ноября 2019 114 просмотров Один комментарий Опубликовал:

ПРОБУЖДЕНИЕ 2017 1 ч новое видео НЛО Луна Марс фильм про инопланетян пришельцы

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 6808 6170
    Stelm 24 ноября 2019 в 23:08

    Сегодня только полный кретин может отрицать существование внеземной жизни. Или те,у кого от рожденья поставлена блокировка. Дабы они своей неуемной деятельностью не нанесли вред окружающим и себе,для их же блага сделано. Но они не понимают,брызгая слюной орут что другой жизни у нас на Земле нет. Только Земля,не Луна,Марс и остальной космос. Уфологи посчитали что сегодня на планете живут и посещали нас около 80 видов представителей разных цивилизаций. А у этих никого нет. “Если человек не хочет видеть очевидное,он его никогда не увидит”. Это типа болезни,психотерапевты знают точное определение,я не спец в этом вопросе.

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