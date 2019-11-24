Главная » Видео, Мировоззрение, Путь к пробуждению, Творчество

Пандит, который не умел плавать

17:20. 24 ноября 2019 103 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Притча про пандита, который обладал многими знаниями, но не умел плавать.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=i4uyqYgpP7Y

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Справочный раздел
...«Известность»? Известность — ещё один параметр, которым характеризуются посетители. Чем больше человек...известность даёт некие преимущества (о которых знают лишь немногие). Голосование ...одно из самых важных действий, которое может совершать посетитель на этом...
Цусимское сражение. "Жемчуг" в бою
... командующий, вполне осознавая преимущества, которые дает Х. Того высокая эскадренная... решительного артиллерийского боя, на которой реально было бы нанести существенные...пришлось уворачиваться от «Сисоя Великого», который, со слов командира «Жемчуга», пошел...
ЛЕТАЮЩАЯ ДЕВОЧКА В ЛЕСУ
... Дао, предполагают, что у людей, которые хорошо усовершенствовались в своей практике...
Александр Невзоров: Разговор без купюр
Александр Невзоров в студии Кальмаров. Разговор на злободневные темы: политика, вегетарианство, пояс богородицы и математика, конечно же ПОПы. Провокация со стороны начинающих журналюшек. О заказчиках Невзорова и его задачах. Источник http://via-midgard....
Украина – борьба не закончена
... помогать легитимному центру власти. Который открыто заявит о незаконности путчистов... а против «неизвестных снайперов», которые расстреливали людей. В митингующих эти... законного президента Украины Януковича, который своими указами поддерживает Крым, создает...
Витте – демоническая фигура для России
....н. денежная реформа, результатом которой явилось появление золотого рубля, иначе... прежде всего, мировой финансовой олигархией, которой необходимо было иметь гарантии того... – это кредиты. Золотые кредиты, которые, естественно, предоставляли те, у кого...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 10592 1046
    ХОХОЛ 24 ноября 2019 в 17:34

    Хорошая притча.
    Она делит знания на “знания бла-бла-бла” и “знание-умение”.
    На нужные-прагматичные знания-умения и всякую чепушню.
    А если задуматься то 99% гуманитарных наук или чепушня или ЛОЖЬ.

    Ответить
       
  • 4135 3085
    Oleg 24 ноября 2019 в 18:26

    Пандит левополушарный. Философия пандита служит для обоснования научных проектов материального производства. Человек в лодке правополушарный, развита интуиция, но не хватает знаний для преобразования материального мира.
    Вывод: нужно развивать оба полушария мозга. Тогда пандит и человек в лодке нашли бы общий язык для разговора: поговорили бы о народной мудрости и философию пандита обсудили бы :)

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)