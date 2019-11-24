Пандит, который не умел плавать
17:20. 24 ноября 2019 103 просмотра 2 коммент. Опубликовал: brahman
Притча про пандита, который обладал многими знаниями, но не умел плавать.
Притча про пандита, который обладал многими знаниями, но не умел плавать.
Хорошая притча.
Она делит знания на “знания бла-бла-бла” и “знание-умение”.
На нужные-прагматичные знания-умения и всякую чепушню.
А если задуматься то 99% гуманитарных наук или чепушня или ЛОЖЬ.
Пандит левополушарный. Философия пандита служит для обоснования научных проектов материального производства. Человек в лодке правополушарный, развита интуиция, но не хватает знаний для преобразования материального мира.
Вывод: нужно развивать оба полушария мозга. Тогда пандит и человек в лодке нашли бы общий язык для разговора: поговорили бы о народной мудрости и философию пандита обсудили бы :)