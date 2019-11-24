Палимпсест – как стирали глаголицу и писали поверх неё кириллицу

Язык и письменность определяют особенность мышления и даже мировоззрения народа. Родная история позволяет народу быть самостоятельным и независимым, и идти по своему историческому пути.

Благодаря христианской церкви мы хорошо осведомлены о том, что древнее прошлое славянских и русских пращуров было темным и дремучим. Ни письменности, ни культуры. И только благодаря святым Кириллу и Мефодию славяне смогли встать на путь истинный, и наконец влиться в просвещенную греко-римскую цивилизацию.

Нам известно, что Кирилл по просьбе Моравского князя Ростислава создал целых две славянских азбуки Кириллицу и Глаголицу. Но с глаголицей было что-то не так, и в итоге все затерли кириллицей. Есть много древних книг, где был выявлен откровенный палимпсест – стирание глаголических текстов и написание поверх них кириллических.

Палимпсест: кириллица поверх глаголицы

В тоже время нет никаких достоверных данных о том, что Кирилл изобрел глаголицу. Есть только отсылки в различных летописях более поздних авторов, так даже грешили на глаголицу, что она является мракобесными письменами.

Говорили, что готские письмена были придуманы неким еретиком Мефодием, который на этом самом славянском языке написал много ложного против учения католической веры…

Информация о том, что у славян не было своей письменности, основывается лишь на одном документе некого черноризца Храбра. Но вот почему то арабские и персидские историки девятого века в своих трудах утверждают, о том, что славяне даже учили хазар своей письменности, заключали политические и торговые договора на своем языке, а араб Аль -Масуди писал, что в одном из славянских храмах видел удивительные пророчества писаные на “руськом” языке. Возникает явная не состыковка.

Азбука Глаголица

Из-за возросшего интереса к древней русской истории, появилось много лженаучных теорий об истоках русской письменности. Но оставим их в покое. Учитывая то, что я не являюсь лингвистом, то обратился с вопросами о происхождении глаголицы к профессиональным университетским языковедам. Увы, единого мнения по этому вопросу не существует, хотя бы потому, что крайне мало сохранившихся источников глаголицы. НО, специалисты указали на несколько интересных моментов.

Во-первых – многие столетия в Европе существовало руническое письмо, которым пользовались, в том числе и болгары и венгры. Соответственно, благодаря активным торговым и культурным связям русские однозначно должны были знать руническое письмо и пользоваться им.

Cтраница Кодекса Рун ( сравните внешний вид с глаголицей)

Во -вторых- истина вероятно находиться на поверхности. Стоит просто взглянуть на руническое письмо, а потом на глаголицу и… Вуаля! Связь с руническим письмом видна невооруженным взглядом. Так же глаголица технически похожа на древнегрузинскую письменность. Вообще это нечто самобытное, впитавшее в себя проявления разных культур. Кстати, очень по русски)

Пример древнегрузинского письма

Славяне были народом, который был терпим и открыт для культурного обмена, не страдал манией мессианства, как те же греки и римляне.

В чем же заговор?

Если почитать письма католических епископов адресованных императорам Священной Римской империи и римским понтификам, даже за 10,11 века, писанные на латыни, то становиться ясно истинное намерение проповедников. Ярким примером задачи епископов является последняя фраза в письме к императору Оттону II Бруна, католического проповедника, который был причислен к лику святых.

Искренне продолжаю служить ревностным заступником ваших выгод

То есть он служил не вере, не Христу, а выгодам императора. Брун очень сокрушался, что на просторах Европы, куда не плюнь везде язычники, которые поклоняются своим “диаволам”. Учения Христа принимали с трудом, так как если народ обращался в Христианство, то должен был становиться фактически вассалом Священной Римской империи.

Святой католический проповедник, епископ Брун

Римская империя отлично проявила себя в культурном лицемерии, ибо пока римляне были язычниками, то христиане были дикими еретиками, а как учение Христа взяло верх, то уже язычники превратились в еретиков.

“Кирилл и Мефодий даруют письменность” худ. Н. Климова

Соответственно неторопливое, но методическое обращение славянских народов в христианство требовало истребления основ родной славянской культуры. А то, что истребить не удавалось, приписывалось христианской церкви и её подвижникам. Поэтому и глаголица – была создана Кириллом и Мефодием. У христианства, пусть то католичество или православие, был важнейший политический рычаг – духовное обоснование легитимности власти и подчинения: Царь на то и царь,так как власть дана ему от Бога и он сын божий (даже если он дурак). В язычестве такое не могло прокатить, ибо было иное понимание мироустройства. Собственно вся сила Христианства и заключалась в церковных догматах, мече и истреблении чужого. Увы, уже спустя несколько веков после возникновения, церковь словно забыла главные постулаты учения Христа и стала “ревностным заступником выгод”.