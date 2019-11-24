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О форме Зеленского с черепом

17:21. 24 ноября 2019 117 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в военной форме с черепом на шевроне, который ему вручили в качестве подарка во время поездки в Луганскую область.

В интервью Nation News журналист, публицист Анатолий Вассерман напомнил, что рисунок черепа является распространенной символикой.

“Например, во время гражданской войны в России черепа были у нескольких подразделений Белой гвардии и анархистов. Насколько я знаю, специалисты по геральдике пришли к выводу, что тот вариант черепа, что у Зеленского, больше всего похож на символику войск легендарного анархиста Нестора Ивановича Махно. И учитывая, что на Украине видны следы безвластия, стилистика Махно как раз подходит. Так что я не думаю, что Зеленский хотел бы угодить нацистам. Это общий символ, и искать тут смысл так же нелепо, как искать смысл в других действиях действующего президента Украины”, — отметил Вассерман.

Источник – https://nation-news.ru/

 

Источник: https://vassermans.ru/com/o-forme-zelenskogo-s-cherepom/

Метки: Зеленский, комментарий, Украина

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