«Морковка для националистической лошади». Политик о курсе Украины в НАТО
«Развязывание гражданской войны на Украине являлось конечной целью того кризиса, который Запад руками украинских националистов организовал в этой стране в 2014 году. Поэтому в этом смысле все прошло по плану. И разговоры о возможном принятии в НАТО были всего лишь „морковкой“, которой махали перед лицом украинской националистической „лошади“. То, что Украину с проблемами и без проблем в НАТО принимать нельзя, в самом альянсе прекрасно понимают, и делать этого не собираются. Будет долгий мучительный процесс лечения тех ран, которые Украина сама себе нанесла, после чего „морковку“ опять повесят перед „лошадью“», ‒ сказал Николай Стариков в эфире радио Sputnik.
«Я очень надеюсь, что боевые действия в Донбассе действительно прекратятся. И тогда наконец-то стороны конфликта должны перейти в стадию решения этой проблемы. Однако Украина категорически отказывается разговаривать с Донбассом, а это значит, что примирение практически невозможно. Как прекратится гражданская война, если одна сторона отказывается разговаривать с другой? В такой ситуации бывает только два выхода: военная победа одной из сторон (но мы хотим прекращения боевых действий), или общение между сторонами гражданского конфликта, чего Киев всячески избегает. Так что в этой парадигме я не вижу перспектив полного решения гражданского конфликта», ‒ отметил Николай Стариков.
Источник: https://nstarikov.ru/morkovka-dlja-nacionalisticheskoj-loshadi-politik-o-kurse-ukrainy-v-nato-110680