«Морковка для националистической лошади». Политик о курсе Украины в НАТО

«Развязывание гражданской войны на Украине являлось конечной целью того кризиса, который Запад руками украинских националистов организовал в этой стране в 2014 году. Поэтому в этом смысле все прошло по плану. И разговоры о возможном принятии в НАТО были всего лишь „морковкой“, которой махали перед лицом украинской националистической „лошади“. То, что Украину с проблемами и без проблем в НАТО принимать нельзя, в самом альянсе прекрасно понимают, и делать этого не собираются. Будет долгий мучительный процесс лечения тех ран, которые Украина сама себе нанесла, после чего „морковку“ опять повесят перед „лошадью“», ‒ сказал Николай Стариков в эфире радио Sputnik.