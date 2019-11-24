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«Морковка для националистической лошади». Политик о курсе Украины в НАТО

15:10. 24 ноября 2019 26 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Radio Sputnik
Принятие Украины в НАТО приведет к настоящей войне с Россией, считает американский профессор Стивен Коэн. Никто её туда принимать и не собирался, уверен политик Николай Стариков. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
 
Стремление Украины в НАТО – прямой путь к войне, уверен почетный профессор Принстонского университета Стивен Коэн, который рассуждает об этом в своей статье "Почему мы на Украине? " для журнала The Nation.
«На протяжении веков и до сих пор Россия и большие части Украины имеют много общего – протяженную границу, общую историю, этническую, лингвистическую и культурную близость, личные отношения, прочные торговые отношения и так далее. Даже после нескольких лет эскалации конфликта между Киевом и Москвой с 2014 года многие русские и украинцы думают о себе, как об одной семье. У США почти нет такой общности с Украиной», ‒ отмечает Коэн.
По его мнению, у Вашингтона нет жизненных национальных интересов на Украине, и единственная цель США там – расширение НАТО. «К кризису 2014-го года привела именно эта продолжающаяся попытка сделать Украину пронатовской страной», – заявил Коэн.
 
Профессор напомнил свое предсказание шестилетней давности о том, что попытка включить Украину в НАТО и «вырвать её из объятий России» приведет к кризису, а возможно, и к настоящей войне. Коэн считает, что США должны отказаться от поставок оружия на Украину, к тому же, военные склады страны и так заполнены.
Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков считает, что США уже добились своей цели на Украине.

«Развязывание гражданской войны на Украине являлось конечной целью того кризиса, который Запад руками украинских националистов организовал в этой стране в 2014 году. Поэтому в этом смысле все прошло по плану. И разговоры о возможном принятии в НАТО были всего лишь „морковкой“, которой махали перед лицом украинской националистической „лошади“. То, что Украину с проблемами и без проблем в НАТО принимать нельзя, в самом альянсе прекрасно понимают, и делать этого не собираются. Будет долгий мучительный процесс лечения тех ран, которые Украина сама себе нанесла, после чего „морковку“ опять повесят перед „лошадью“», ‒ сказал Николай Стариков в эфире радио Sputnik.

 
По его мнению, конфликт в Донбассе далек от полного завершения.
 

«Я очень надеюсь, что боевые действия в Донбассе действительно прекратятся. И тогда наконец-то стороны конфликта должны перейти в стадию решения этой проблемы. Однако Украина категорически отказывается разговаривать с Донбассом, а это значит, что примирение практически невозможно. Как прекратится гражданская война, если одна сторона отказывается разговаривать с другой? В такой ситуации бывает только два выхода: военная победа одной из сторон (но мы хотим прекращения боевых действий), или общение между сторонами гражданского конфликта, чего Киев всячески избегает. Так что в этой парадигме я не вижу перспектив полного решения гражданского конфликта», ‒ отметил Николай Стариков.

Источник: https://nstarikov.ru/morkovka-dlja-nacionalisticheskoj-loshadi-politik-o-kurse-ukrainy-v-nato-110680

Метки: чит.клуб

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