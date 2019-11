Конец Кали-юги в 2025 году: разгадка тайны временных Циклов Юг.

Публикация сокращенного перевода статьи Bibhu Dev Misra

Примечание: Эта статья была размещена на веб-сайте Graham Hancock, Viewzone и Cakravartin. Переведена на немецкий язык и опубликована в журнале Nexus Magazine, vol. 44, декабрь-январь 2013 года. Сокращенная версия статьи также появилась в журнале Science to Sage Magazine, август 2012 года.

Часть 1: Загадки временной шкалы Юг

Ряд древних культур верили в Цикл Мировых Веков, в котором мы постепенно опускаемся от состояния духовного совершенства и материального изобилия до уровня невежества и бедноты. В Древней Индии это называлось Циклами Юг. Доктрина таких Циклов, именуемых «югами», говорит нам, что мы сейчас живем в Кали-юге – веке тьмы, когда нравственная добродетель и умственные способности достигают самой низкой точки в Цикле. Индийский эпос «Махабхарата» описывает Кали Югу как период, когда «Мировая душа» – черного цвета; остается только одна четверть добродетели, которая медленно уменьшается до нуля в конце Кали-юги. Люди обращаются к злу. В их жизни господствуют болезни, апатия, гнев, стихийные бедствия, муки и страх перед бедностью. Епитимья, жертвы и религиозные обряды почти не совершаются. Все существа деградируют. Изменяется все, без исключения.

Кали-юге (железному веку) предшествовали три других Юги: Сатья или Крита Юга (Золотой век), Трета-юга (Серебряный век) и Двапара-юга (Бронзовый век). В Махабхарате Хануман дает Бхиме, царевичу Пандавов, следующее описание Циклов Юг:

«Крита Юга была названа так потому, что была только одна вера, и все люди были совершенными: поэтому они не должны были выполнять религиозные обряды … Мужчины не покупали, и не продавали; не было ни бедных, ни богатых; не нужно было трудиться, потому что все, что требовалось людям, достигалось силой намерения … Крита Юга была без болезней; не было старения с годами; не было ненависти, тщеславия, зла, печали, страха. Все человечество могло достичь высшего блаженства. Вселенская Душа была Белой … Отождествление себя со Вселенской Душой было единственной верой совершенного века. В Трета-юге начались жертвоприношения, и Мировая Душа стала Красной; добродетель уменьшилась на четверть. Человечество искало правду, и проводило религиозные обряды; люди получали то, чего хотели через совершение жертв. В Двапара-юге аспект Мировой Души был Желтым: праведность уменьшилась наполовину. Веда была разделена на четыре части, и хотя некоторые обладали знанием четырех Вед, другие знали только три или одну. Умственные способности уменьшились. Правдивость уменьшилась, и появились желания, болезни и бедствия; из-за которых люди должны были совершать покаяния. Это был век декадентства из-за распространенности греха» [1].

И теперь мы живем в темные времена Кали-юги, когда добро и добродетель почти исчезли из мира. Но когда началась Кали-юга? И когда она закончится?

Дата начала Кали-юги

Несмотря на сложную теологическую структуру, в которой описываются характеристики этого века, даты начала и окончания Кали-юги остаются в тайне. Общепринятой датой начала Кали-юги является 3102 год до н.э., через тридцать пять лет после завершения великой битвы Махабхараты. Это удивительно близко к предлагаемому началу текущего «Великого Цикла» календаря майя в 3114 году до нашей эры.

В целом считается, что дата начала Кали-юги – 17/18 февраля 3102 г. до н.э. – была рассчитана на основе информации из санскритского астрономического трактата «Сурья Сиддханта». Согласно этому трактату в начале Кали Юги пять «геоцентрических планет» (то есть планет, видимых невооруженным глазом) – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн – находились в 0 ° созвездия Овна (около звезды zeta Piscium).

Однако современные вычисления, выполненные Ричардом Томпсоном, показывают, что 17/18 февраля 3102 года до нашей эры пять геоцентрических планет находились на небе по дуге около 42°, и были разбросаны по трем зодиакальным знакам – Овна, Рыб и Водолея. Это никоим образом нельзя рассматривать как соединение. Значительно более правильное «выстраивание» планет происходило в предыдущие и последующие века.

И самое главное – «Сурья сиддханта» нигде не указывает, что такое выстраивание планет происходило в начале Кали-юги. Напротив, Сурья Сиддханта прямо заявляет, что это соединение планет в 0° Овна происходит в конце Золотого Века (Сатья/Крита Юги). В тексте говорится: «Теперь, в конце Золотого Века (Крита Юги), все планеты, вследствие их неблагоприятного движения, за исключением их узлов и апсид, соединены вместе в первом знаке Овна» [2]. К сожалению, это простое заявление было искажено некоторыми ранними комментаторами. В стремлении найти астрономическое обоснование даты 3102 года до н.э., оно впоследствии было обнародовано как факт начала Кали юги.

В древней индийской астрономии считалось общепризнанным, что в начале настоящего порядка вещей все планеты начинают движение с 0 ° Овна и возвращаются в одно и то же положение на небесах через определенные интервалы. Это приводит к их всеобщему соединению. Согласно «Сурья сиддханте» такое соединение происходит в конце Золотого Века.

Подобная информация о соединении планет также присутствует в древнегреческих текстах. В «Тимее» Платон упоминает «Совершенный Год», который заканчивается в тот момент, когда Солнце, Луна и все планеты возвращаются к своему первоначальному положению, несмотря на все их перемещения [3]. Эта идея была поддержана в 3-м веке римским писателем Цензорином. Цензорин утверждал, что орбиты Солнца, Луны и пяти планет проходят один полный «Великий Год Гераклита», возвращаясь одновременно в тот же знак, где они когда-то были [4]. Этот «Великий Год» был известен под разными именами – «Совершенный Год», «Платонический Год», «Высший Год Аристотеля» и т. д. Он был по-разному рассчитан как 12 954 года (Цицерон) или 10 800 лет (Гераклит).

Нет никаких сомнений, что дата начала Кали юги в 3102 году до н.э. не основана на информации «Сурья сиддханты» или другого астрономического текста. Дата практически вылетает из ниоткуда. Иногда утверждают, что дата была получена из расчетов известного астронома Арьябхаты в санскритском тексте Арьябхатия, где он пишет:

«Когда прошло шестьдесят раз по шестьдесят лет (т.е. 3600 лет) или три четверти юги, двадцать три года минули с момента рождения» [5].

Это означает, что Арьябхата написал текст, когда ему было 23 года, и прошло 3600 лет той юги, в которой он жил. Проблема здесь в том, что мы не знаем, когда родился Арьябхата, или когда он сочинил Арьябхатию. Он даже не упоминает про Кали-югу, а просто заявляет, что прошло 3600 лет юги. Ученые обычно предполагают, что Кали-юга началась в 3102 году до нашей эры, а затем используют эту фразу для подтверждения создания Арьябхатии ​​в 499 году н.э. Однако мы не можем использовать обратную логику. То есть мы не можем сказать, что Кали-юга наверное началась в 3102 году до нашей эры, так как Арьябхатия была составлена ​​в 499 году н.э., поскольку мы не знаем, когда Арьябхата жил или закончил свою работу.

Другим источником является надпись в Айхоле от Пулакшина II из Бадами, которая была вырезана по истечении 3735 лет после битвы потомков Бхараты или 556 лет правления сакских царей. Если мы возьмем начало эры Саки как 78 г. н.э., то война Бхаратов состоялась в 3102 году до нашей эры, а через 35 лет после войны, началась Кали-юга в 3067 году до нашей эры. Но следует помнить, что есть и старая сакская эра, начало которой оспаривается. Различные даты были предложены учеными в пределах от 83 до 383 гг. до нашей эры [6]. Если надпись в Айхоле относится к эпохе Старой Саки, тогда эра Кали начинается за несколько сотен лет до 3102 г. до н.э.

Истина заключается в том, что не существует текстов или надписей, дающих однозначную дату начала Кали-юги. Для нее нет никакой астрономической основы, и у нас нет никаких доказательств того, что Арьябхата или любой другой астроном рассчитали эту дату. До 6-го века н.э. дата не фигурирует ни в одном санскритском тексте или надписи. Ее могли изобрести либо взять из другого календаря более поздние астрономы. Неопределенность, окружающая происхождение этой очень важной хронологической вехи, делает ее подлинность весьма сомнительной.

Продолжительность Цикла Юги

Однако задача выяснения этой даты на основе древних санскритских текстов сопряжена с трудностями. Причина в том, что информация о Циклах юг содержит ряд неточностей. Во многих санскритских текстах длительность Цикла в 12 000 лет была искусственно завышена. Аномально высокая величина в 4 320 000 лет была получена из-за введения коэффициента умножения на «360». Коэффициент обозначал число «человеческих лет», составляющих один «божественный год». Известный санскритский ученый и национальный лидер Индии Б.Г. Тилак упомянул в своей книге «Арктический дом в ведах» (1903):

«Авторы большинства Пуран, написанных в первые столетия христианской эпохи, естественно, не верили, что Кали-юга закончилась … Поэтому была предпринята попытка расширить продолжительность Кали-юги путем преобразования 1000 (или 1200) обычных человеческих лет в столько же божественных лет. Один божественный год или год богов равен 360 человеческим годам … Это решение проблемы было принято повсеместно. Этим оригинальным приемом век Кали из 1200 обычных лет превратился в величественный Цикл стольких же божественных лет или 360 × 1200 = 432 000 земных лет» [7].

Однако некоторые важные санскритские тексты, такие как Махабхарата [8] и Законы Ману [9], составленные, по мнению ученых, раньше Пуран, по-прежнему сохраняют первоначальную длительность Цикла Юг как 12 000 лет. Махабхарата прямо упоминает, что продолжительность Цикла Юг основана на днях и ночах людей. Зороастрийцы также верили в Цикл времен продолжительностью 12 000 лет. Великий Год или Совершенный Год греков был по-разному представлен продолжительностью в 12 954 года (Цицерон) или 10 800 лет (Гераклит). Конечно, Цикл Юг не может быть разной продолжительности для разных культур.

В книге «Святая наука» (1894) Шри Юктешвар разъяснил, что полный Цикл Юг длится 24 000 лет, и состоит из восходящего Цикла в 12 000 лет, когда добродетель постепенно увеличивается, и нисходящий Цикл еще на 12 000 лет, когда добродетель постепенно уменьшается. Следовательно, после того, как мы завершаем 12 000-летний нисходящий Цикл Сатья-юга -> Кали-юга, последовательность меняет себя, начинается восходящий Цикл 12 000 лет Кали-юга -> Сатья-юга. Юктешвар утверждает, что «Каждый из периодов в 12000 лет производит радикальные изменения как во внешнем — грубоматериальном — мире, так и во внутреннем — интеллектуальном, или электрическом мире. Такой период называется Дайва-Югой (электрической парой)» [10].

24 000-летняя продолжительность полного Цикла Юги приблизительно равна Прецессионному Году 25 765 лет. Прецессионный Год – это время необходимое Солнцу для «прецессии», т.е. движения назад через 12 зодиакальных созвездий. Интересно, что Сурья Сидханта указывает значение 54 угловых секунды в год для прецессии, в отличие от текущего значения 50,29 угловых секунды в год. Это преобразуется в прецессионный год равный 24 000 лет! Таким образом, есть высокая вероятность того, что текущее значение прецессии может быть просто временным отклонением от среднего значения.

Концепция восходящего и нисходящего Цикла юг была взята Юктешваром не из воздуха. Эта идея по-прежнему распространена среди джайнов Индии, которые являются одной из старейших религиозных сект страны. Джайны считают, что полный Цикл времени (Калачакра) имеет прогрессивную и регрессивную половины. Во время прогрессивной половины Цикла (Утсарпини) происходит постепенное увеличение знаний, счастья, здоровья, этики и духовности, в то время как во время регрессивной половины (Авасарпини) происходит постепенное уменьшение этих качеств. Каждый полупериод состоит из шести меньших периодов, и вместе две половины Цикла составляют полный круг времени. Эти два полуЦикла вечно следуют друг за другом в непрерывной последовательности, подобно Циклам дня и ночи, или восходящей и убывающей Луны.

Древние греки, по-видимому, также верили в восходящий и нисходящий Циклы веков. В поэме «Труды и дни» греческий поэт Гесиод (приблизительно 750 – 650 гг. до н. э.) говорит о Мировых Веках и вводит между Бронзовым и Железным Веками пятый век под названием «Эпоха Героев». В книге «Космос Гесиода», Дженни Страус Клей пишет:

«Опираясь на миф в труде Платона «Политик», эллинист Вернант также утверждал, что временная структура гесиодического мифа, то есть последовательность рас, не линейна, а Циклична. В конце Железного Века, который он разделяет на два, опять начинается Цикл рас с нового Золотого Века или, что более вероятно, Века Героев, поскольку последовательность меняет себя … Сам Вернант предлагает решение, отмечая, что «на самом деле нет одного Железного Века, кроме двух типов человеческого существования» [11].

Это очень интересно. Жан-Пьер Вернант, признанный эксперт по древнегреческой культуре, полагает, что последовательность Цикла Веков изменяется на обратную, согласно расчетам Гесиода. Более того, он утверждает, что Железный Век состоит из двух частей, что точно соответствует интерпретации Юктешвара, в которой нисходящая Кали-юга сменяется восходящей Кали-югой. В этом контексте можно предположить, что «Эпоха Героев», которая сразу же следовала за Бронзовым Веком в расчетах Гесиода, соответствует нисходящей Кали Юге.

Свидетельства из разных источников доказывают, что продолжительность полного Цикла Юг равна 24 000 лет. Полный Цикл состоит из восходящего и нисходящего Циклов по 12 000 лет каждый. Это подводит нас к вопросу об относительной длительности различных Юг в Полном Цикле. Есть также переходные периоды в начале и конце каждой Юги, называемые Сандхья (рассвет) и Сандхьянса (сумерки). В санскритских текстах представлены следующие значения для продолжительности Юг с их рассветами и сумерками.

Сатья Юга (Золотой Век): 4000 лет + 400 лет рассвета + 400 лет сумерек = 4800 лет

Трета Юга (Серебряный Век): 3000 лет + 300 лет рассвета + 300 лет сумерек = 3600 лет

Двапара Юга (Бронзовый Век): 2000 лет + 200 лет рассвета + 200 лет сумерек = 2400 лет

Кали Юга (Железный Век): 1000 лет + 100 лет рассвета + 100 лет сумерек = 1200 лет

Юктешвар и Тилак указывают на множество неточностей в доктрине Цикла Юг. Поэтому следует также поставить вопрос о точности относительной продолжительности Юг, упомянутой в санскритских текстах.

Юги равной длины

Около тридцати древних культур упоминают Цикл Юг в мифических рассказах, о чем пишет Джорджо де Сантильяна, профессор истории науки Массачусетского технологического института, в книге «Мельница Гамлета» (1969). Однако у нас очень мало информации о продолжительности разных Веков в этом Цикле. Это довольно удивительно. Почти все истории говорят нам, что добродетель и праведность уменьшаются по мере того, как мы переходим от Золотого Века к последующим Векам. В некоторых из них упоминается, что В каждом Веке добродетель уменьшается на четверть. Тем не менее, о продолжительности самих веков информации мало. Если продолжительность каждой последующей Юги уменьшается по отношению к предыдущей Юги, разве этот важный момент не должен быть отмечен в сказаниях?

В тех немногих источниках, где указана длительность Юг, мы обнаруживаем, что все Века Цикла имеют одинаковую продолжительность. Например, зороастрийцы считают, что мир длится 12 000 лет, которые делятся на четыре равных Эры по 3000 лет. Мексиканский источник, известный как Кодекс Риос (также называемый Кодекс 3738 и Ватиканский Кодекс A), утверждает, что каждая Эра длится 4008, 4010, 4801 и 5042 года соответственно, общей продолжительностью 17 861 год. Мы видим, что в этом случае продолжительность каждого Века почти одинакова.

Поэтому длительность четырех Юг в санскритских текстах (т.е. 4800, 3600, 2400 и 1200 лет), отклоняется от нормы. Продолжительность каждой Юги в данной последовательности уменьшается на 1200 лет по сравнению с предыдущей. Это арифметическая прогрессия, которая редко встречается в естественных Циклах. Неестественность такой последовательности ставит вопрос о том, не была ли длительность Юг изменена в какой-то момент времени в прошлом. Возможно, с целью создать впечатление, что продолжительность каждой Юги уменьшается в тандеме с уменьшением добродетели от одной Юги к другой.

Вот самый поразительный факт: два самых известных астронома древней Индии, Арьябхата и Паулиса, оба считали, что Цикл Юг состоит из Юг одинаковой продолжительности! В 11-м веке, средневековый ученый Аль-Бируни путешествовал по всей Индии на протяжении 13 лет, опрашивая и беседуя с учеными людьми, читая тексты на санскрите, соблюдая религиозные обряды и обычаи. Он составил всеобъемлющий комментарий по индийской философии, науке и культуре. В своем труде «Индия» Аль-Бируни упоминает, что доктрина Цикла Юг была основана на выводах индийского астронома Брахмагупты, который, в свою очередь, получил знания из санскритских текстов смрити. Он делает интересное заявление в этом отношении:

«Далее, Брахмагупта говорит, что «Арьябхата рассматривает четыре Юги как четыре равные части Цикла Юг. Таким образом, он представляет доктрину, отличную от упомянутых в книгах смрити. А тот, кто отличается от нас, является противником» [12].

Арьябхата считал, что четыре Юги имеют одинаковую продолжительность. Факт крайне уместный! Аль-Бируни недвусмысленно подтверждает это: «Поэтому, согласно Арьябхате, Кали-юга длится 3 000 лет…

Календарь Саптариши

По-видимому, первоначальная доктрина Цикла Юг была очень простой: продолжительность Цикла Юг – 12 000 лет, причем каждая Юга длится 3 000 лет. Этот Цикл закодирован в «Календаре Саптариши», который использовался в Индии на протяжении тысяч лет. Календарь широко применялся в период Маурьев (4-й век до н.э.), и до сих пор используется в некоторых частях Индии. Термин «Саптариши» относится к «Семи Риши» или «Семи Мудрецам», представляющим семь звезд Большой Медведицы. Они почитаются как просвещенные риши, которые появляются в начале каждой Юги, чтобы распространить законы для цивилизации. В календаре Саптариши Цикл равен 2700 лет. Говорится, что Большая Медведица находится в каждом из 27 Накшатр (лунных созвездий) в течение 100 лет, что и составляет Цикл в 2700 лет. 2700-летний Цикл также упоминается как «Эра Саптариши» или «Саптариши-юга».

В течение года созвездие Большой Медведицы отчетливо видно в северном полушарии. Семь звезд представляют Семь Мудрецов (Саптариши). Созвездие Большой Медведицы занимает видное место в мифологии многих культур.

Если в Календаре Саптариши 2700 лет представляют фактическую продолжительность Юги, то оставшиеся 300 лет из общей продолжительности Юги в 3 000 лет (что составляет десятую часть длительности Юги), автоматически становятся «переходным периодом», прежде чем свойства последующей Юги полностью проявятся. Соответственно этот промежуточный период может быть разбит на два отдельных периода по 150 лет каждый. Один из них происходит в начале Юги и называется Сандхья (то есть рассвет), а другой при ее завершении и называется Сандхьянса (т.е. сумерки).

Общая продолжительность Цикла Юг, за исключением переходных периодов, равна 10 800 лет (2700 х 4), что совпадает с продолжительностью «Великого Года Гераклита» в греческой традиции! Это наглядно показывает на то, что основой Цикла всемирных веков в Индии и Греции был 2700-летний Цикл Саптариши …

Очевидно, что Цикл Юг используется в Календаре Саптариши. Это 12 000 лет из четырех Юг равной продолжительности по 2700 лет каждая, разделенных переходными периодами в 300 лет. Полный Цикл Юг 24 000 лет состоит из восходящего и нисходящего Цикла Юг, которые следуют друг за другом в течение вечности, подобно смене дня и ночи. Последние 2700 лет мы проходим через восходящую Кали-югу, и эта Юга подходит к концу в 2025 году.

Таков окончательный вывод автора статьи Bibhu Dev Misra

