Кампания по борьбе с домашним насилием в лицах

Введение

Человек, работающий в госструктуре, но получающий деньги извне, называется лоббистом. Если лицо или организация, действуя внутри страны, финансируется из-за рубежа, то он называется агент влияния. Доклад посвящен конкретным примерам такого «мягкого» влияния на социальную политику России, проводимую через женские НКО.

Тема домашнего насилия в России активно раскручивается с подачи сотрудников кризисного Центра «АННА», возглавляемого Мариной Писклаковой-Паркер. Миф о «14 тысячах женщин, гибнущих от рук мужей ежегодно» кочует по интервью, отчетам и докладам на протяжении вот уже двух десятков лет. Эти цифры подняты на щит в Госдуме РФ, ООН, в правозащитных организациях в России и за рубежом. То, что эти цифры как минимум устарели, и даже противоречат данным актуальной официальной статистики, мифотворцы игнорируют. Так, в 2015 году результате насилия в семье всего убито 1060 человек, из них 756 мужчин и 304 женщины .

И, хотя эта ложь уже неоднократно разоблачалась, а ее авторов ловили на явных и неуклюжих манипуляциях с цифрами, они продолжают внедрять в сознание российского общества заведомо ложные представления о масштабах проблемы домашнего насилия в России. Подлинной же целью такой информационной кампании является не столько борьба с насилием, сколько внедрение западных ювенальных стандартов, согласно которым любое ограничение сиречь воспитание, считается насилием над личностью. Одновременно расширяются и размываются границы понятия насилия, кроме привычных нам понятий о физическом и сексуальном насилии возникает экономическое и психическое насилие.

В 2002 году группа западных исследователей феминизма выпустила в США книгу «Женский активизм и глобализация». В аннотации к главе, посвященной ситуации в России, автор Александра Хрикак (Alexadra Hrycak) пишет: "Когда гласность впервые позволила активисткам женского сообщества [в СССР – прим. автора]предпринять независимые коллективные действия, они [американские НКО]использовали риторику, связанную с материнством, для создания «материнского» активизма направленного против государства». Таким образом, западные исследователи признают, что управляемые извне НКО могут быть использованы в холодной войне с государством противника. Поэтому мы расскажем об авторах мифа — Писклаковой и ее команде (А. Синельников, М. Давтян, А. Ривина) и о тех, кто стоит за их спиной, и в чьих интересах они вольно или невольно действуют.

Марина Писклакова-Паркер

Писклакова-Паркер, как и многие русские феминистки, вышла из шинели Института социально-политических исследований народонаселения РАН (ИСЭПН), основанного и возглавляемого Натальей Римашевской. Римашевская — научный руководитель Писклаковой. Писклакова работала в Московском Центре Гендерных Исследований (МЦГИ), участвовала в организации встреч Независимого Женского Форума. В 1993 году, при поддержке Римашевской, Писклакова создала Центр «АННА» (Ассоциация Нет НАсилию), центр был зарегистрирован в 1995 г. Взлет правозащитной карьеры Писклаковой-Паркер в США, вероятно, находится в тесной связи с ее «партнером» – американцем Томасом Р. Паркером, агентом ФБР в отставке и борцом с домашним насилием. Сам м-р Паркер говорит, что активизмом он занялся, женившись на русской феминистке.

Уйдя в отставку в 1994 году, Паркер с коллегами создал Emerald Group, занимавшуюся расследованием корпоративных преступлений. По словам самого Паркера, это было «маленькое частное ФБР». Уже в 1996 году это «маленькое» ФБР имело 16 офисов в США и еще 14 по всему миру — от Гонконга до Буэнос-Айреса. Сотрудниками были бывшие, в том числе и достаточно высокопоставленные, отставники спецслужб: ФБР, Интерпола, Скотланд-Ярда, Секретной Службы её Величества и австралийского Королевского флота. С таким бэкграундом миссис Писклакова-Паркер вполне могла заниматься темой незаконной торговли людьми и секс-рабства, получая всю необходимую, в том числе и оперативную информацию. Но об этом чуть позже.

Борьба за права женщин или гегемония США

Занимаясь правозащитной деятельностью, мистер и миссис Паркер входили в оргкомитет организации Human Rights Watch штата Калифорния. В 90-е годы HRW активно финансировался Джорджем Соросом, который одно время входил в состав Совета (Board) HRW. Писклакова-Паркер стала сотрудником HRW в 1998 г., в оргкомитет вошла в 2001 г. и проработала в нем до 2013 г.

Помимо работы в HRW, Марина и Томас Паркеры создали в Калифорнии собственный НКО — Emerald Institute for International Association, который организовывал совместные русско-американские программы (например, DART) по обмену опытом борьбы с домашним насилием. (Вообще, тематика и методички по борьбе с домашним насилием пришли к нам с Запада — из США и скандинавских стран, где эта проблема имеет гораздо большие масштабы, чем у нас). Госдепартамент США только в 2002 году выделил Emerald Institute примерно 1,2 млн долларов на эти программы обмена опытом.

Писклакова-Паркер — сотрудник организации в защиту прав женщин Vital Voices Global Partnership (далее VV), имеет награду VV.

VV создана по личной инициативе Хиллари Клинтон в 1997 г. Еще одной матерью-основательницей VV считают Мадлен Олбрайт, тогдашнего Госсекретаря США и большого «друга» России. Среди партнеров VV указаны ExxonMobile и Госдепартамент США. Отметим, что нынешний Госсекретарь Рекс Тиллерсон — выходец из ExxonMobile. Фактически VV — «дочка» Госдепа, так как ключевые посты там занимают бывшие сотрудники ведомства. На первую конференцию VV, которая проходила в Вене в 1997 году, члены московской делегации от НКО проходили отбор в посольстве США в Москве. Организовывала конференцию посол США в Австрии Свани Хант (Swanee Hunt), соратник четы Клинтон.

С 1997 г. центр «АННА» финансировался фондом Форда. Всего фонд Форда перечислил «АННЕ» около $1,3 млн. Фонд Чарльза Стюарта Мотта — $530 тыс. Среди спонсоров «АННЫ» — фонд Сороса «Открытое общество», посольство Нидерландов, фонд OAK (OAK Foundation), фонд Зигрид Райзинг, Евросоюз и другие.

Писклакова-Паркер вписана и в европейские НКО. Она — член исполнительного комитета ассоциации женских НКО в Европе «Women against Violence — Europe» (Женщины против насилия — Европа), сокращенно WAVE, по данным на 2015 год занимала должность казначея. WAVE — неформальная сеть женских НКО созданная в 1994 году, юридически зарегистрирована в 2014 году. Основное направление деятельности — продвижение и борьба за права женщин и детей, а также противодействие домашнему насилию. В списке доноров (спонсоров) WAVE значатся Федеральное Министерство Здоровья и Женщин Австрии, Федеральное Министерство Труда, Социальной политики и защиты потребителей Австрии, Ассоциация Австрийских городов, а также муниципалитет г. Вены и Фонд OAK. И, естественно, Евросоюз. Глава WAVE — Роза Логар (Rosa Logar) является членом попечительского совета «АННЫ». Еще Логар — член Целевой группы по борьбе с насилием в отношении женщин Совета Европы , в группу входили и другие активисты WAVE (Хилари Фишер, Дубравка Шимонович). Сама Логар была также членом Совета Европы. Таким образом, Писклакова связана не только с европейскими НКО, но и с госструктурами ЕС.

Семена

Еще один член попечительского совета «Анны» — Мартина Ванденберг. В 1992 году Ванденберг приехала из США в Москву, где познакомилась с Натальей Гайдаренко. Мартина помогла ей найти источники финансирования, вкладывала собственные средства в создание Центра «Сестры». В апреле 1994 г. центр был зарегистрирован. Все сотрудники Центра прошли стажировку в кризисных центрах США. С 1996 года сотрудники центра «Сестры» совместно с кризисным центром «АННА» сами начали обучать своих будущих сотрудников.

«Консорциум женских неправительственных объединений» (КЖНО) был создан в Москве в 1992 г. как часть незарегистрированной международной коалиции «Женский консорциум США-СНГ». В состав коалиции вошли 11 российских, а также украинские и американские женские организации. Первым координатором Консорциума в России стала Мартина Ванденберг.

Позднее Ванденберг переехала в Израиль, где занималась темой торговли женщинами, работая в местной НКО. В 1998 г. Ванденберг вернулась в США, став сотрудником Human Rights Watch, где проработала вплоть до 2002 года.

В 1995 г. в Пекине прошла IV Конференции ООН по делам женщин в Пекине, ставшая поворотным моментом для женских НКО. Пекинскую конференцию посетила и группа русских феминисток в количестве 50 человек. Среди них была и Писклакова. В рамках подготовки к конференции Билл Клинтон учредил Межведомственную комиссию по делам женщин при президенте США, назначив тогдашнего посла в ООН от США М. Олбрайт, председателем, а свою жену Хиллари сопредседателем. Команду комиссии формировала Тереза Лор (Theresa Loar) — сотрудник Госдепартамента. Отметим, что Лор — одна из основательниц и первый президент VV. Комиссия тесно сотрудничала с Оксаной Горбуновой (Украина), М. Ванденберг (США) и М. Писклаковой (Россия) по тематике незаконного оборота женщин. Горбунова — сотрудник VV. Доклады Горбуновой и Писклаковой-Паркер заслушивались в Конгрессе главой Американской Хельсинкской группы Крисом Смитом , сенатором от штата Нью-Джерси (республиканец). Источник , стр. 263. Нам кажется, что не последнюю роль в подготовке докладов здесь сыграли ресурсы, имеющиеся в распоряжении мистера Паркера.

Украинский прецедент

Элис Нельсон – со-основатель и действующий директор VV, комментируя деятельность и задачи VV прямо говорит, что улучшение положения женщин – одна из целей внешней политики США. На встрече VV в 2011 г. мадам Клинтон также назвала борьбу за права женщин краеугольным камнем внешней политики США. Нам кажется, что Нельсон и Клинтон немного лукавят, и поддержка, в том числе и финансовая, женских НКО есть инструмент внешней политики США. Подчеркнем, не цель, а инструмент достижения цели. Теперь поговорим о целях на примере Украины.

В совет директоров VV входит Пола Добрянски, дочь укронациста Льва Добрянского. Добрянский — один из самых влиятельных представителей украинского лобби в США, последовательно боровшийся против СССР. Добрянский был автором текста «Декларации о порабощенных народах» 1959 года, подписанной президентом Эйзенхауэром. В перечне стран, порабощенных коммунизмом, были Украина, Белоруссия, Молдавия, Юг России (Казакия), Поволжье (Идель-Урал).

В президентство Рейгана Лев Добрянский четыре года был послом США на Багамских островах, то есть сотрудником Госдепа. Также он работал консультантом Государственного департамента, Министерства обороны и других государственных структур США. Преподавал экономику в Джорджтаунском университете.

Кэтрин Чумаченко, она же Катерина Ющенко — студентка Добрянского и подруга Полы. В 1980-х Чумаченко работала помощником заместителя Госсекретаря по вопросам прав человека и гуманитарным делам. Чумаченко была почетным председателем саммита VV, прошедшего в Киеве в октябре 2007 г. В работе саммита участвовала и Писклакова. Президент Украины Ющенко написал Поле письмо с соболезнованиями по поводу смерти Льва Добрянского, отметив огромный вклад в дело «освобождения» Украины.

С мая 2001 по январь 2009 гг. Пола была заместителем Госсекретаря США. Курировала такие темы: проблемы демократии, права человека, проблемы, связанные с эмигрантами и гуманитарной помощью, проблему торговли людьми (trafficking), которую Джордж Буш-младший назвал глобальной. Следовательно, Пола по указанным рабочим вопросам пересекалась с Горбуновой, Писклаковой и с Ванденберг, которые занимались этой же тематикой и сотрудничали с Госдепом именно в этот период. Кстати, по образованию Пола — советолог, то есть специалист по России/СССР. В 2017 году её прочили в заместители Тиллерсона , но что-то не срослось.

Пола предсказуемо приветствовала как первый , так и второй украинский майдан, и так же как и мадам Клинтон ратовала за введение санкции против России. А вот Оксана Горбунова за ее «отличное» поведение во время майдана 2004 года даже получила от VV награду . Теперь о несостоявшемся майдане 2011/12 года в Москве.

Цветочки

Внутри России ландшафт таков. В уже упомянутый Консорциум женских неправительственных организаций (КЖНО) входят такие организации как РОО «Анна» Писклаковой, центр «Сестры», МЦГИ, а также другие организации, получавшие деньги из иностранных фондов, например, Иркутская «Ангара».

Исследователи подсчитали, что в 1995—1997 годах более половины средств, поступающих из Фонда Форда, Фонда Макартуров и Агентства США по международному развитию (USAID) «направлялись через три основных организации [в Москве]: Московский центр гендерных исследований, Информационный центр независимого женского форума и Консорциум женских неправительственных организаций». Масштаб финансирования: за все время Фонд Макартуров предоставил МЦГИ 1,2 млн долларов США.

КЖНО (например, Н. Шведова) участвовал в конференциях, проводимых VitalVoices в Вене в 1997 и в Рекьявике в 1999 гг. В 2003 г. КЖНО приобрел юридический статус Всероссийской Ассоциации женских общественных организаций. КЖНО прилагал усилия, чтобы направить членов на стажировки в США, давал многим своим членам рекомендации в Посольство США для стажировки по программе Беллингтона.

Напомним, что КЖНО основан по инициативе США и первое время спонсировался Агентством США по международному развитию (USAID) и фондом Евразия (дочка USAID). Среди основателей КЖНО — Элис Файбер Смит, правозащитница из США. В рамках поездки организованной USAID Смит прибыла в Москву, где встретилась с представительницами женской общественности, включая Елену Ершову. Утверждается, что миссис Смит пролоббировала создание американо-российского консорциума в Капитолии, что говорит не только об убедительности аргументов Смит, но и о степени заинтересованности данной тематикой в администрации Клинтона (см. выше).

Вместе с «Анной» КЖНО реализовал проект по созданию кризисных центров в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Арзамасе; принял участие в создании Ассоциации кризисных центров. КЖНО активно занимается темой домашнего насилия и тиражирует миф «14 тысяч» как аргумент в пользу изменения законодательства.

Основатель от России и первый Президентом КЖНО (с 1996 года по март 2013 года) — Ершова Елена Николаевна. Сейчас она Почетный президент. Ершова — сотрудник Института США и Канады РАН (ИСКРАН), занимается темой женских движений в США с 70-х годов. Ее правая рука — Надежда Шведова, сотрудник ИСКРАН, сфера научных интересов: охрана окружающей среды в США и гендерные исследования. Шведова — стипендиат международной программы «Женщины — стажеры Конгресса США» (1994—1995), прошла девяти месячную стажировку в Сенате США по проблемам социальной политики, положению женщин в США, структуре законодательной власти и политическому механизму американской избирательной системы. Также Шведова стипендиат Программы Фулбрайта (2003—2004), финансируемой Госдепартаментом США. Как участник программы Н.А. Шведова подготовила и провела два оригинальных авторских курса посвященных гендеру в Тринити Колледж, Вашингтон, Округ Колумбия, США в 2003—2004.

Ягодки. НКО и власть

В состав Экспертного совета при Комитете по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы входили представители КЖНО : директор Московского центра гендерных исследований Ольга Воронина, руководитель Центра социально-политических исследований ИСКРАН Надежда Шведова, а также со-координатор программы «Гендерных исследований» А. Темкина. Н. Шведова также входила в Совет по Правам Человека при президенте РФ, сейчас это место заняла Светлана Айвазова.

Писклакова — член Координационного совета Минтруда России по гендерным проблемам, созданного в 2012 году. Кроме нее в совет входят — Светлана Айвазова (КЖНО), Ольга Воронина (МЦГИ), Татьяна Саблина (КЖНО). До своей кончины летом 2017 года — членом Совета была и Мария Мохова, директор уже известного нам центра «Сестры», члена КЖНО. При Совете усилиями Писклаковой создана рабочая группа, занимающаяся разработкой законопроекта о домашнем насилии. В группу входят Алексей Паршин, Мари Давтян и Андрей Синельников. Синельников – заместитель директора РОО «Анна», Давтян – юрист, работает в КЖНО с 2008 года , секретарь Е. Ершовой — почетного президента и основателя КЖНО.

Мари Давтян и Анна Ривина основали движение «Насилию.Нет» и одноименный сайт, посвященные борьбе с насилием в отношении женщин. Анна Ривина – юрист, эксперт КЖНО. Связь между Писклаковой, Давтян и Ривиной очевидна. Алена Попова, пытающая сделать себе репутацию на борьбе с домашним насилием, участвовала в создании мобильного приложения в рамках проекта «Насилию.Нет».

А теперь про оранжевую революцию в России. И Анна Ривина, и Алена Попова были активными участниками событий на Болотной 2011/12 г. Согласно показаниям, данным суду в 2014 году Юрием Аймалетдиновым по делу Удальцова и Развозжаева, Анна Ривина, во-первых, проходила стажировку в лагерях в Литве, где обучали методам проведения «цветных революций» и взятия власти. Во-вторых, была каналом передачи денег из-за рубежа (Литвы) Константину Лебедеву, – организатору массовых беспорядков на Болотной в мае 2012 г. и участнику «норковой революции» зимой 2011/12 гг. В связи с Болотным делом в квартире Ривиной проходили обыски, а Лебедев получил тюремный срок. Переждав бурю в эмиграции, Ривина вернулась в Россию и резко переключилась с правовых вопросов в области СМИ на тему семейного насилия. В полном соответствии с заветами Госдепартамента и Vital Voices.

Заключение

Мы привели только наиболее яркие из известных нам фактов, однако уже ясно кто заказчик внедрения разрушительных ювенальных концепций в России и какие цели он преследует. Мы вовсе не хотим демонизировать деятельность НКО и не отрицаем необходимость борьбы с насилием. Но серьезную тревогу вызывает тот факт, что одни и те же персоны, такие как мадам Клинтон или мадам Добрянски, враждебность которых по отношению к России общеизвестна и носит неотменяемый характер, с одной стороны поддерживают в России борьбу против насилия в отношении женщин и детей, а с другой поощряют обстрелы мирного населения на Донбассе, призывают к ужесточению санкций против России.

Хотелось бы задать присутствующим вопрос. Имеем ли мы право поверить в то, что в условиях новой холодной или гибридной войны, т.е. войны, ведущейся, не военными, а любыми иными способами — информационно, экономически, посредством правозащитной деятельности и т.д. , — имеем ли мы право поверить, что российские НКО, вскормленные Западом и являющиеся инструментом его внешней политики, станут действовать в интересах России? Или они будут действовать так, как велят их хозяева? Так, чтобы ослабить российское общество, разрушив традиционную семью, и тем самым связь между поколениями.

Максим Карев, РВС.

Источник: https://nstarikov.ru/kampanija-po-borbe-s-domashnim-nasiliem-v-licah-110703