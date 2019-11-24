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Как не брать на себя чужие проблемы. Алексей Орлов и Михаил Ять

15:15. 24 ноября 2019 35 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Закон кармы это.

Алексей Орлов и Михаил Ять

В интернете нам попалась такая информация:

“Одним из самых опасных свойств Закона Кармы является то, что Карма может распространяться на людей, которые не несут ни малейшей вины за причины её породившие. То есть существует непреложный закон, согласно которому тот, кто окажет помощь человеку с отрицательной кармой, примет на себя её удар…”

Чтобы понять так ли это на самом деле, и как избежать взваливания на себя чужих проблем, мы решили записать эту передачу.

Что в итоге из этого вышло, решать Вам наши уважаемые слушатели и зрители.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ghU83Tx7qmA

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