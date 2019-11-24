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Фотоподборка: День за днем. Балконный вопрос))

12:01. 24 ноября 2019 253 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Каждый человек, у которого дома есть балкон, знает, что это — самое волшебное место в квартире! Туда помещается всё, что жалко выбрасывать или не хочется видеть ежедневно. На балконе можно держать практически всё — от старых кастрюль и лыж до велосипедов и мотоциклов! А некоторые пытаются увеличить площадь за счет своих балконов. В общем, каких только балконов у нас не увидишь!…

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Источник: http://nashaplaneta.su/news/fotopodborka_den_za_dnem_balkonnyj_vopros/2019-11-24-79100

Метки: афоризмы, притчи, юмор

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