Фотоподборка: День за днем. Балконный вопрос))

Каждый человек, у которого дома есть балкон, знает, что это — самое волшебное место в квартире! Туда помещается всё, что жалко выбрасывать или не хочется видеть ежедневно. На балконе можно держать практически всё — от старых кастрюль и лыж до велосипедов и мотоциклов! А некоторые пытаются увеличить площадь за счет своих балконов. В общем, каких только балконов у нас не увидишь!…