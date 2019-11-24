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Для раздумья и осмысливания.

12:42. 24 ноября 2019 266 просмотров Один комментарий Опубликовал:

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4623 1939
    BlackCat 24 ноября 2019 в 13:03

    Дополню лишь по схеме пирамиды. Сила не “отрицательная” фактически, речь идет о низкочастотных и высокочастотных вибрациях и резонансах. Отрицательна она в силу того, что человек имеет определенный вибрационно-резонансный фон, и низкие частоты просто опасны для человека. Как и сверхвысокие, впрочем.
    https://masterok.livejournal.com/2527248.html

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