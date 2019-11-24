Для раздумья и осмысливания.
12:42. 24 ноября 2019 266 просмотров Один комментарий Опубликовал: BlackCat
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Не ищи для себя ни славы земной, ни мученичества, а только иди по пути, на который призовет тебя Господь, иди твердо и верно во след воле Божьей. Живи для Бога! Живи ради Бога! И живи во славу Божью.
Дополню лишь по схеме пирамиды. Сила не “отрицательная” фактически, речь идет о низкочастотных и высокочастотных вибрациях и резонансах. Отрицательна она в силу того, что человек имеет определенный вибрационно-резонансный фон, и низкие частоты просто опасны для человека. Как и сверхвысокие, впрочем.
https://masterok.livejournal.com/2527248.html